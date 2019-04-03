Месси проводит великий сезон. Лео – лучший в мире по многим параметрам

На самом деле, доказывать гениальность Месси – моветон. В наши дни почти все избавились от клише «он без Хави и Иньесты никто» и «дождливым вечером в Стоке он бы ничего не показал»: Лео уже тридцать один год, и вместо споров люди предпочитают наслаждаться игрой гения, пока еще есть такая возможность.

Но текущий сезон Месси – не просто очередной гениальный. Лео постепенно превращался из сильнейшей ложной девятки в игрока, который помимо заколачивания голов занимается еще и продвижением мяча – логичная метаморфоза при стареющих Хави и Иньесте и появившихся в клубе Суаресе и Неймаре. А нынешний сезон кажется верхней точкой эволюции – если Месси проведет следующий игровой год сильнее, чем этот, то Папе Римскому придется извиняться за свои слова.

Папа римский сказал, что Месси – не Бог. В ответ его назвали атеистом Не все согласны с тем, что Месси – один из нас.

Месси – лучший по результативным действиям. Забавно начинать с этого пункта после рассказа о метаморфозах Лео, но факт есть факт. Месси набил больше всех в топ-5 лигах Европы по гол+пас: 32+12, рядом только Мбаппе со своими 27+6. Справедливо будет заметить, что Килиан сыграл меньше игр, чем Лионель, но по ожидаемой статистике на 90 минут аргентинец все равно опережает и француза, и всех остальных: по данным Understat, xG/90+xA/90 Месси – 1.45, в то время как у Мбаппе – 1.33. Это рекордный показатель для топ-5 чемпионатов, начиная с сезона 2015/16: ближе всех подобрался Неймар, закончивший предыдущий сезон в Лиге 1 с 1.44 в графе xG/90+xA/90.



Уникальны и штрафные Лео: в этом розыгрыше Ла Лиги он уже забил шесть мячей прямыми ударами со штрафного – больше всех в топ-5 лигах, и это мы еще не берем удары в Лиге Чемпионов. Кто-то скажет, что Месси просто часто бьет штрафные – это правда: их в чемпионате Испании у аргентинца 37. Но конверсия в 16% – топовый показатель и лучший для Лео за всю его карьеру. Для сравнения, конверсия Пьянича с сезона 14/15 равна 14%. Месси настолько хорош, что он, видимо, способен специально попадать со штрафного в штангу или перекладину так, чтобы мяч после удара отлетал в ворота.

Реализация Месси – тоже магическая: при 22.56 xG в Ла Лиге он наколотил 32 мяча. Такой обман ожидаемой статистики по ходу сезона, Лео справляется с этим в одиночку – и далеко не первый сезон.

10 игроков с лучшей реализацией в сезоне-2018/19 Месси в космосе. Роналду и Неймар – не в десятке.

Месси – с отрывом лучший в мире по продвижению мяча в глубокие зоны. У Лео самый большой показатель Deep Completions/90 во всех лигах, которые отслеживает WyScout – 6.45. Ближайший преследователь – Марат Хайруллин (выступает за казахстанский «Кайсар») с показателем 6.33, ближайший в топ-5 чемпионатов Европы – Давид Сильва с 5.13. В Лиге Чемпионов Месси тоже лучше всех доставляет мяч в глубокие зоны – 5.46 Deep Progressions/90, второй – Давид Сильва с 4.12.

Лучший по пасам вразрез в топ-5 лигах – тоже Месси. По WyScout у Лео 6.42 передачи вразрез на 90 минут, у ближайшего преследователя – Неймара – 6.17.



Месси влияет на свою команду сильнее, чем кто-либо еще. Из 79 мячей «Барселоны» в Ла Лиге 44 были забиты либо самим Лео, либо с его передачи – это 55%. То же самое и с ожидаемыми голами: xG+xA Месси составляет 53% от общего xG каталонцев в чемпионате Испании. Ни одна команда в мире не зависит от своего лидера в такой мере.



Правда в том, что «Барселона» без Месси ближе к кризисному топ-клубу, чем к доминирующей в Испании и Европе команде. Проще всего это доказывается через игру подопечных Вальверде до и после выхода Месси на поле: ничья 1:1 с «Леганесом», Лео вышел на поле – «Барселона» выиграла 3:1; 0:2 от «Севильи» в первом матче кубка без Месси и 6:1 с аргентинцем – во втором; вырванная ничья с «Атлетиком»; легкие 2:0 против «Севильи» до травмы Месси и тревожные суммарные 4:2 – после.



Месси важен для «Барселоны» как никогда из-за отсутствия четкой структуры атаки. От нее потихоньку начал отказываться Луис Энрике из-за наличия еще и Неймара в составе, но в первый его сезон Хави и Иньеста компенсировали возникавшие проблемы. Сейчас же у «Барсы» есть определенные наработки в атаке, но игроки «блаугранас» двигаются намного свободнее. Без Месси команда Вальверде сильно теряет в креативности. Единственный игрок, который в теории может частично заменить Лео – это Коутиньо, но у бразильца вообще ничего не получается в Каталонии. Да и смог бы он даже в лучшей форме постоянно отдавать такие гениальные передачи на Альбу? Или вовремя врываться в штрафную, идеально выбирая точку для завершения атаки в одно-два касания? Или собирать вокруг себя по 3-4 игрока соперника, освобождая соседние зоны? Сомневаюсь.

Месси ушел от одного соперника, собрал на себя еще двоих и отдал передачу Малкому на пространство.

6 лет назад художник предсказал будущее Месси. Он нарисовал его на картине Конечно, не всё будущее, а один эпизод. Зато как попал!

***

Месси не только самый результативный, но и самый продвигающий мяч игрок, причем не только этого сезона, но и нескольких предыдущих. Показатели Лео – уникальны: нет другого футболиста, который бы так сильно влиял на свою команду с игровой точки зрения. Неплохо для пятого места в голосовании за «Золотой мяч».