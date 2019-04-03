В России впервые сработала система VAR. Запомните этот момент!

В первом полуфинальном матче Кубка России «Урал» – «Арсенал» впервые в нашей стране применена система VAR. Точнее, это случилось в первый раз во внутреннем соревновании, ведь прошлым летом видеоповторы использовались на российском ЧМ-2018. Благодаря нововведению важное решение принял московский судья Алексей Еськов.

Что случилось?

На 64-й минуте матча в Екатеринбурге при счёте 1:0 в пользу «Урала» Еськов удалил с поля полузащитника хозяев Петрюса Бумаля. Система VAR помогла судье разобраться в эпизоде с единоборством камерунца и полузащитника «Арсенала» Кантемира Берхамова. Еськов увидел на повторе, что Бумаль отмахнулся от соперника, ударив Берхамова в лицо. В результате легионер «шмелей» получил прямую красную карточку. «Урал» остался в меньшинстве за полчаса до финального свистка.

Тем не менее вдесятером команда Дмитрия Парфёнова удержала победу – 1:0. Помогло в том числе и удаление Гии Григалавы на 85-й минуте: защитник «Арсенала» тоже получил прямую красную карточку – за грубый фол против Отмана Эль-Кабира. Ответный матч состоится 15 мая в Туле.

Как решился вопрос с VAR в России?

Система VAR уже прочно вошла в современный футбол. Её активно используют в Европе после чемпионата мира. В нынешнем сезоне видеоповторы появились во всех ведущих чемпионатах, за исключением английской Премьер-лиги. Кроме того, VAR работает в Лиге чемпионов – начиная со стадии плей-офф. Кстати, накануне на заседании общего собрания РПЛ были обсуждены вопросы внедрения VAR в матчах чемпионата России будущего сезона.

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Видеоповторы в Кубке России – своего рода эксперимент. Заранее было известно о планах задействовать систему VAR в полуфиналах этого турнира, но до последних дней оставалась неопределённость. РФС подал заявки в ФИФА и Международный совет футбольных федераций (IFAB) и ждал ответа. Во вторник мы узнали, что России дали добро.

Какой реакции на удаление ждать?

Можно не сомневаться, что со стороны «Урала» будет крайне негативная реакция на эту историю. Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов, пожалуй, главный противник системы VAR в российском футболе. По иронии судьбы, именно его команда «пострадала» первой.

«Моя позиция по VAR никак не изменилась. Я всегда говорил, что это непонятная система. Что с того, что её запустили в Лиге чемпионов? Ничего она не помогает. Каждый раз эти истории. Там ведь тоже сидят такие же люди, которые могут чего-то не увидеть. Я общался с судьями, и они говорят: три раза VAR посмотрят в вашу пользу, а три раза — в противоположную. И смотрите, гол Марадоны рукой до сих пор вспоминают, с 1986-го. Отменили бы — и всё, забыли бы, что Марадона тогда забил, забыли бы про второй гол. Каждый тур разбирают судейские ошибки, каждую неделю об этом говорят», — сказал Иванов около месяца назад в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».