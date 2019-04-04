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«Валенсия» – «Реал» – 2:1, 3 апреля 2019 года, обзор матча Примеры

Зинедин Зидан
Анатолий Романов
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Зидан впервые проиграл после возвращения в «Реал». Черышев сыграл 20 минут
Героями игры стали конкурент Черышева и экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай.
Футбол / Испания

Зинедин Зидан поменял семь игроков после матча с «Уэской». На «Месталье» состав «Реала» был наверняка больше похож на тот, который француз считает оптимальным. Прежде всего, место в воротах занял Кейлор Навас, а сын Зизу Лука отправился на скамейку. Кроме того, в основу вернулись Рафаэль Варан, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Марко Асенсио и Лукас Васкес. У «Валенсии», к сожалению, остался в запасе вингер сборной России Денис Черышев. Воспитанник «Реала» не сыграл в первом круге на «Сантьяго Бернабеу» из-за травмы, а теперь главный тренер Марселино Гарсия Тораль предпочёл поставить на левый фланг Гонсалу Гуэдеша. И, надо признать, угадал.

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«Валенсия» начала с мощного прессинга, но «Реал» не ошибался под давлением. «Сливочные» спокойно, без лишней спешки контролировали мяч, стремились быстро менять фланги при развитии атаки и за счёт кроссов доставлять мяч в штрафную. Тем не менее голевых моментов, да и просто ударов по воротам недоставало. Хозяева забили первым же ударом на 35-й минуте. «Валенсия» претендовала на пенальти, указывая на игру рукой со стороны Серхио Рамоса, – получила только угловой. Эпизод продолжился тем, что Гедеш сыграл в стенку с Карлосом Солером и пробил в ближний угол как раз из-под Рамоса. Если бы такой гол пропустил Лука Зидан, а не Навас, старшего Зидана обвинили бы во всех грехах. Когда мяч влетал в сетку, тренер со злости махнул рукой. Наверное, чувствовал, что теперь потерпит первое поражение после возвращения в «Реал».

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Испания - Примера. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 – Гуэдеш – 35, 2:0 – Гарай – 83, 2:1 – Бензема – 90+3

У Мадрида мало что получалось на «Месталье», а вот контрвыпады хозяев становились всё опаснее и опаснее. На исходе часа матча Зизу сделал двойную замену, выпустив на поле Иско и Гарета Бэйла. Интересно, почему именно эту пару, которую столько критиковали до возвращения француза, Зидан оставил вне основы? Ушли с поля Асенсио и Кроос: испанец на тот момент совершил меньше всего касаний среди полевых игроков гостей (40), немец – больше всех (78), однако оба были одинаково бесполезны.

Впрочем, и перестановка не дала ожидаемого эффекта. На 73-й минуте Черышев заменил очень активного, но подуставшего Гедеша, а ещё через 10 минут ситуация для «Реала» стала совсем плохой. Экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай напомнил, какого классного игрока потеряла РПЛ в его лице. Надёжно действовавший в обороне аргентинец пришёл на подачу углового, переиграл в воздухе Каземиро и классным ударом головой сделал счёт 2:0.

Гол Карима Бензема в последней атаке ничего не решал. Французский нападающий почти до самого конца матча не находил возможность хотя бы раз пробить по воротам «Валенсии», тогда как, например, у Марсело накопилось пять ударов за игру. Но всё-таки Бензема использовал редкий шанс после углового.

«Валенсия» продлила беспроигрышную серию в разных турнирах до 17 матчей – это новый рекорд клуба. Черышев успел сделать семь передач, включая одну ключевую, и совершить один отбор мяча. Конечно, эта победа была бы слаще для Дениса, если бы он сыграл все 90 минут, однако вингер сборной России ещё поможет команде в борьбе за Лигу чемпионов: до занимающего четвёртое место «Хетафе» всего лишь одно очко. «Реал» отстаёт от «Атлетико» на пять очков. На «Месталье» команда Зидана скорее напоминала саму себя периода работы Сантьяго Солари или Хулена Лопетеги.

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