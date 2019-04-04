Антон Миранчук – лучший футболист «Локомотива». И он действительно круче брата

Антон Миранчук успел настрелять в нынешнем сезоне 13 голов в трёх турнирах (чемпионат, Кубок, Лига чемпионов). Весенний отрезок вышел у него особенно прекрасным: на его счету пять мячей в пяти встречах, при том что весь «Локомотив» за этот период забил восемь. Вне всяких сомнений, Антон – лучший футболист команды на сегодняшний день, он проводит лучший сезон в карьере, и неслучайно даже Станислав Черчесов, ранее пытавшийся подвести к основному составу сборной Алексея, сейчас больше выделяет другого брата. Того, который всегда был менее раскручен и популярен.

Само собой, прогресс Миранчука возник не на ровном месте. Он был важной деталькой чемпионского механизма образца прошлого года и набрал за 29 игр солидные «4+5» по системе «гол+пас». Но всё же тогда Антон являлся не ведущим игроком и не лидером, а одним из. Та же история была и в начале нового чемпионата: когда приехал Крыховяк и ещё не началась контрактная история Фернандеша, Антон превратился в игрока ротации и периодически оставался на замене. Сейчас его пребывание в запасе представить сложно.

Причина прогресса №1. Отказ от Фернандеша

За счёт чего Миранчук столь резко прибавил? В первую очередь это связано как раз с постепенным отказом от услуг Фернандеша. Португалец чаще всего играл на левом фланге, а теперь эта позиция перешла по наследству к Антону. Будучи завидным универсалом, способным сыграть в любой атакующей зоне, слева при рабочей правой ноге ему всё-таки комфортнее: он открывается в полуфланговых зонах в поисках мяча, смещается к штрафной, где имеет несколько вариантов продолжения атаки: разрезающий пас, диагональный мягкий навес во вратарскую или на дальнюю штангу, самостоятельный удар.



Когда Миранчук выходил справа, он был больше сосредоточен на ассистентские функции, то же самое касается и центральной зоны, где, к тому же, ему не всегда хватало пространства для разгона. Само собой, Антон и Алексей и сейчас меняются флангами, смещаются в чужие зоны (на этом атакующий футбол «Локомотива» во многом и строится), но большинство обостряющих и завершительных действий у Антона теперь всё же приходят из зон левого полуфланга и центра.

Достойная игра Миранчука на данной позиции – одна из причин, почему клуб не стал удерживать Фернандеша, предлагать ему заведомо невыгодный финансовый контракт и спокойно усадил его на скамейку.

Причина прогресса №2. Кураж и аномальная реализация

Если сравнить статистику по прошлому и нынешнему сезонам, можно заметить, что Антон стал чаще бить, но прирост составил всего 30 процентов. По метрике xG его удары стали «тяжелее» менее, чем в два раза, тогда как среднее количество голов увеличилось в 3,5 раза. Напрашивается вывод о сумасшедшей эффективности. К примеру, показатели ожидаемых голов выше у Смолова (0,35 за игру) и Фарфана (0,4), но оба забили в два раза меньше.

Партнёры чувствуют этот кураж и доверяют Антону исполнять стандарты: два весенних гола он забил с пенальти, ещё один, вчерашний в ворота «Ростова», — класснейшим ударом со штрафного.



Ещё одно наблюдение из статистики: если в голах Миранчук превысил ожидания, то в результативных передачах, наоборот, недобрал. Ожидаемые пасы у него даже выше, чем в прошлом сезоне, но реальный ассист лишь один, сделанный ещё в сентябре в матче с «Зенитом».

Статистика Ан. Миранчука Сезон-2018/19 Сезон-2017/18 Голы* 0,59 0,17 Голевые передачи 0,07 0,17 Удары (в створ) 2,14 (51,9%) 1,66 (31,3%) Ожидаемые голы (xG) 0,3 0,18 Обводки (успешные) 5,47 (63,4%) 5,46 (62,5%) Передачи (точные) 47,07 (82,6%) 44,52 (81%) Полученные передачи 36,28 34,21 Ожидаемые голевые передачи (хА) 0,21 0,11 Навесы (точные) 1,92 (38,5%) 1,62 (32,1%) Передачи в штрафную (точные) 3,18 (55,7%) 3,01 (58,1%) Передачи вразрез (точные) 0,96 (31.3%) 1,49 (34,9%)

* Все показатели – в среднем за 90 минут.

Так круче ли он брата?

Да, конкретно на сегодняшний день это очевидно. Алексей остаётся важным футболистом для Сёмина, но в эффективности он резко сдал. Через него реже идёт игра (сравните количество полученных передач), он меньше и хуже бьёт.

Да, можно говорить о том, что Алексей теперь чаще обостряет и выполняет диспетчерские функции, но количество реальных голевых передач у него ненамного выше (три против одной), тогда как в статистике xA преимущество у Антона (опять же, вопрос сводится к реализации моментов партнёрами).

Статистика по сезону Антон Миранчук Алексей Миранчук Голы* 0,59 0,09 Голевые передачи 0,07 0,24 Удары (в створ) 2,14 (51,9%) 1,46 (28,8%) Ожидаемые голы (xG) 0,3 0,11 Обводки (успешные) 5,47 (63,4%) 6,69 (63,4%) Передачи (точные) 47,07 (82,6%) 45,28 (80,5%) Полученные передачи 36,28 30,16 Ожидаемые голевые передачи (хА) 0,21 0,16 Навесы (точные) 1,92 (38,5%) 1,55 (48,4%) Передачи в штрафную (точные) 3,18 (55,7%) 3,86 (64,8%) Передачи вразрез (точные) 0,96 (31,3%) 1,65 (20%)

На сегодняшний день Антон Миранчук – один из лучших футболистов нашего чемпионата. И именно его «Зениту» стоит опасаться сильнее всего в следующем туре.

При подготовке материала использованы данные WyScout.