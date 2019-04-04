VAR сработал хорошо. Но его использование в РПЛ под вопросом

Вчера, 3 апреля, в России впервые в официальных матчах использовали VAR. Руководитель проекта по внедрению технологии в нашей стране Леонид Калошин сегодня на специальной пресс-конференции рассказал об итогах работы судей на играх Кубка России: «Урал» – «Арсенал» и «Локомотив» – «Ростов».

Вот главные тезисы.

● Ещё во вторник шансы на использование VAR в первых полуфиналах были 50/50. К счастью, эта ситуация разрешилась в положительную сторону, мы смогли работать в боевых условиях.



● Какой-то глобальной цели на вчерашние матчи не было: нужно было подготовиться в срок и запустить. Вчера работали достаточно раскованно. Сейчас хорошо, что до ответных полуфиналов у нас есть время, пять недель. Будем продолжать подготовку.

«Боженька всё видит». Не такого VAR ждал Сёмин «Локо» притормозил.

● Мы планируем, что VAR будет и на ответных полуфиналах, и на финале Кубка, где бы он ни проходил. И на стыковых матчах РПЛ. Но мы подаём заявку на каждый конкретный матч, а не сразу на пакет.



● Просмотры повторов заняли у арбитров много времени – это надо исправлять. Но хорошо, что вчера судьи в обоих матчах не поддались соблазну сделать что-то побыстрее в ущерб точности. Для первых матчей это правильно.



● Журналистов и болельщиков не пустят смотреть, как работает VAR. «Вы сейчас просите на скамейку запасных сесть во время матча. Есть строгий регламент, в котором указано, какие люди могут находиться в комнате или машине VAR», – сказал Калошин.



● Предматчевая замена судьи в игре «Локомотив» – «Ростов» заранее не оговаривалась. Дело в том, что разрешение на применение VAR требует определённой квалификации судей для работы на матче. Те люди, которые вчера работали, лицензированы ИФАБ. Поэтому, как только мы получили подтверждение по всем кандидатурам, то изменили состав судей на игру. А разрешение было получено только позавчера.

● На текущие 9 матчей, на их подготовку и проведение идёт финансирование со стороны РФС, а не клубов или лиги. Кубок России проводит РФС, стыковые матчи между двумя лигами – тоже. Дальше надо, чтобы клубы определились. Есть три параметра: быстро, дёшево и качественно. Все три одновременно применить нельзя. Надо выбрать два. Вопрос в том, какие два из трёх выберут клубы РПЛ. Если быстро и дёшево – пострадает качество. Если быстро и качественно – это не будет дёшево. Недавно было собрание РПЛ, мы делали там определённую презентацию, показывали цифры.



● Есть два параметра. Централизованная VAR-комната или децентрализованный метод, как у нас сейчас. Покупать или арендовать систему видеоповторов нерентабельно для одного стадиона. ПТС для трансляций не стоят на стадионах, она перемещается. И надо выбрать хотя бы в этом аспекте.

● На общем собрании представители клубов увидели стоимость создания централизованной VAR-комнаты и сказали, что дороговато. Но есть множество нюансов. Если VAR приходит, то навсегда. А если строить, то надо вложиться. На первый сезон децентрализованный метод работы будет дешевле. Но если взять промежуток хотя бы в пять лет, то централизованный метод станет дешевле.

● Вопрос переговоров – кто будет платить за эту систему. РФС, РПЛ, клубы, какие-то спонсоры-партнеры. В письме, которое направлялось в РПЛ, было чётко написано: предлагаем, чтобы лига и клубы взяли на себя расходы только на технологическую часть. Она тоже обширна, требует консультаций, чтобы качество совсем не упало.



● Президент «Урала» Григорий Иванов – открытый противник введения VAR в России.



● Сейчас выделен бюджет на подготовку, организацию и проведение 9 матчей. Он же включает исследование стадионов на будущее для применения технологии. В СМИ называют 600 млн рублей бюджет для организации VAR на следующий сезон. Но могу сказать, что эта сумма поменьше. И она с учётом централизованной VAR-комнаты. А ещё эта сумма со всеми налогами.