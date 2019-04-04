Стадион 18+. В Воронеже у подростков переписывают паспорта

На прошлой неделе в Сеть улетело видео, которое обогатило золотой цитатник русского футбола. Тогда же громко бабахнул пузырь проблем, которые много лет копились в воронежском «Факеле».

Чтобы лучше понять, о чём речь, уделите десять минут и посмотрите запись встречи руководства клуба с болельщиками.

Если лень, вот гайд.

00:38. Игорь Лебеденко случайно ловит боссов на лжи о ведении переговоров.



01:27. «Летом закончатся контракты у всех футболистов? Ничего страшного, будут другие».

3:32. «МВД убедительно рекомендует клубу принять меры. Одна из мер в том, чтобы мы ограничили доступ болельщиков». (позже клуб уточнил, что фраза «вырвана из контекста»).



5:40. «Переписывают паспортные данные фанатов? Ну всех пропускают же, в чём проблема-то?».

«Чемпионат» не смог пройти мимо этой истории и пообщался со всеми её участниками. Не зря — дичи нашлось прилично.

Взгляд негативный (фан-клуб)

Максим Александров — президент местного фан-клуба. Идеальный собеседник для того, чтобы понять объём претензий воронежских фанов к руководству «Факела». Ниже главные тезисы.

1. Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) переписывает паспортные данных всех подростков. А если кто-то отказывается — их просто не пускают на футбол. Да ещё и якобы звонят потом в школу и говорят, что «не тем у вас детишки занимаются». «Лично слышал про случаи, когда детей вызывали в кабинет классного руководителя, отчитывали и говорили не ходить на фан-сектор», — рассказывает Максим.

2. Даже на центральные трибуны зрителей перестали пускать с рюкзаками. Предлагают оставить в камерах хранения, до которых идти километра полтора. К тому же само помещение с камерами визуально похоже на гараж — немногие осмелятся сдать туда свои вещи. Руководство клуба отрицает и обещало прислать фотографии. Пока не прислало.

3. На стадионе нет ни единого места, где можно купить атрибутику клуба. «Выносил этот вопрос в Совете директоров, но мы не пришли к единому мнению. Если мне чётко покажут цифры, по которым он будет окупаем, я готов его обсуждать». Слова гендиректора клуба Середина.

4. Максим утверждает, что к у местного генерала полиции Михаила Бородина есть личная неприязнь к теме фанатов: «Одним из первых его решений была задержка 200 человек — после матча с «Авангардом» весь фан-сектор от детей до взрослых увезли в отделение и продержали пять часов». Повод и впрямь был, но всех без разбора теперь забирать?

5. Конкретной задачи на сезон у «Факела» нет в принципе. Она обтекаема — остаться в ФНЛ. «Какая разница, пятое место или пятнадцатое? Главное — выжить», — поделился своими ощущениями спортивный директор клуба Егоров. «Факел» должен был вылететь ещё в прошлом году — клуб закончил сезон 20-м. Напросился остаться, а в итоге летит туда же.

Но что мы всё о плохом — было ведь и хорошее. Зимой в клуб пришёл Игорь Лебеденко. Другое дело, что почти у всех футболистов контракт закончится летом. С одной стороны, так даже честнее — осенью никому не придётся бегать по судам. В случае чего.

Ещё и со стадионом проблемы. Он очень старый. На встрече с болельщиками руководство сказало прямо: «Другого стадиона у нас нет. Если не будет реконструкции, лицензии он, скорее всего, не получит».

На этот же стадион пару лет назад регулярно приходило больше десяти тыс. человек. Здесь же сборная России в 2010-м играла с командой Бельгии.

Взгляд позитивный (Виталий Середин, гендиректор «Факела»).

— Благодарю, что обратились к нам за альтернативным мнением, вокруг клуба в последнее время много лживой информации, которая и близко не является правдой.



— Например?

— Ну вот в открытом письме было написано, что посещаемость на последней игре — 700 человек. Это откровенная ложь, только по протоколу было продано 1019 билетов плюс порядка 200 пришли по абонементам, 50 человек из спортивной школы. Столько же от гостей и ещё человек 140 на «фанатке» (в общей сложности около 1500 чел. — Прим. «Чемпионата»).



— Но вы ведь сами выражали недовольство, что продажа билетов не составляет и одного процента от бюджета?

— Тут вот в чём дело, аренда стадиона обходится нам в 450 тыс. за одну игру. Количество проданных билетов не окупает эти деньги. Поэтому мы делаем всё, чтобы увеличить посещаемость.



— Поэтому перестали пускать на стадион с рюкзаками?

— Мне тоже непонятно, почему так произошло. Дали указание службе безопасности, чтобы на следующей игре такого не было. При этом рюкзаки можно сдать в камеры хранения, хоть они и расположены довольно далеко от отдельных трибун.



— И находятся в таком состоянии, что не каждый осмелится туда сдать вещи.

— Я бы так не сказал. Давайте откровенно: стадион крайний раз реконструировался в 80-х годах, не принадлежит ни клубу, ни области. С этого года чувствуем заинтересованность первых лиц региона, у клуба появилось второе дыхание.



— В чём это проявляется?

— Когда я принял клуб полтора года назад, задолженность по зарплате была за шесть месяцев, были сумасшедшие долги по налогам. Теперь все долги выплачены, появилась вертикаль клуба, «молодёжка» впервые полностью экипирована, сейчас проводит уже второй сбор в Сочи.



— Сколько местных футболистов играет в составе «Факела»?

— У нас 34 футболиста, и из них 12 — воронежские. Понятно, что костяк в основном составляют приглашённые, но из местных и находящихся в основной обойме, например, есть вратарь Кортнев, полузащитники Мануковский и Дутов.



— У всех футболистов, кроме одного, летом заканчиваются контракты. Почему с ними не ведутся переговоры?

— С чего вы взяли, что не ведутся? Переговоры ведутся с девятью игроками, просто это не озвучивается в прессе.



— С Игорем Лебеденко ведутся?

— Ведутся. Просто они пока устные.



— Спортивный директор Егоров на встрече с болельщиками сказал: «Какая разница, 5-е или 15-е место, цель — не вылететь». Согласны?

— Нет. Высказывание абсолютно некорректное, цель должна быть конкретней. Изначально у нас была цель финишировать не ниже десятого места, и пока эту задачу никто не отменял.



— И последнее. Вы много говорите про задачу привлечения болельщиков, но сейчас на стадионе нереально даже купить атрибутику клуба. Можете назвать основные пункты программы?

— Первое — распространяем бесплатные билеты на домашние матчи «Факела» через фан-клуб (130-150 шт.). Второе — осуществляем бесплатный пропуск на стадион для учащихся спортшкол. Плюс один раз в круг выделяем для болельщиков автобус для посещения выездных матчей нашей команды. И проводим открытые тренировки.

Взгляд смиренный (Игорь Лебеденко, капитан «Факела»)

— Давайте прямо — переговоры о продлении контракта с вами ведутся?

— Часа три назад подошёл спортивный директор и спросил о контракте. Если это можно назвать переговорами, то ведутся. Но больше похоже, что это сделано для галочки.



— Возможно, переговоры ведёт кто-то из ваших партнёров?

— Ничего такого, если честно, не слышал. Наверное, у руководства пока нет понимания, какие задачи будут стоять у клуба в следующем сезоне.



— Задержки или долги есть?

— Нет, ничего такого, клуб полностью выполняет свои обязательства.



— Судя по фото, база и стадион в очень плохом состоянии.

— С базой действительно плохо. Базе лет 40, думаю, никакого ремонта на ней с тех пор так и не было.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

— Как вас занесло в «Факел»?

— Изначально долго думал над предложением «Енисея», они ждали меня на сборе. Но вмешались третьи люди, с которыми мы друг друга не поняли. Агент позвонил и предложил вариант с «Факелом». После всех событий с «Араратом» я вообще сомневался, стоит ли мне продолжать карьеру. Приехал в Воронеж, чтобы понять, нужен ли мне вообще футбол.



— Что решили?

— Понял, что ещё хочу играть и приносить пользу. Силы и желание есть.



— Не жалеете о приезде в Воронеж?

— Нет, у меня сложились очень хорошие отношения с болельщиками. На встрече слышал, какие у них сейчас есть проблемы, но всё равно хотелось бы, чтобы они приходили на стадион. Пусть пробиваются на футбол, несмотря ни на что, и переживают за команду.



— Какие планы на будущее?

— Буду принимать решение ближе к концу сезона. Конкретных предложений пока нет.



— А мысли о завершении карьеры?

— Я не молодею, к концу сезона мне будет уже 36. Если это никого не испугает, с удовольствием ещё поиграл бы — и в этой лиге, и в РПЛ.

Fan-ID по-воронежски

Теперь к самой дикой истории. Той самой, с переписью паспортных данных несовершеннолетних болельщиков. Не надо быть юристом, чтобы заподозрить сотрудников ПДН в грубом нарушении прав.

Начальник пресс-службы местного МВД Наталья Куликова обвинила в распространении таких слухов… самих болельщиков.

«Сомневаюсь, что работниками полиции проводится работа по переписыванию паспортных данных несовершеннолетних на стадионе. Если такая работа и ведётся, то МВД не имеет никакого отношения к этому. Если футбольные болельщики так говорят, это потому что им выгодно».

В Минспорта примерно та же история: ничего не слышали, ничего не знаем. Что ни вопрос — длительное молчание, после которого предлагают оставить письменный запрос.

Пришлось и по этому вопросу говорить с отзывчивым Серединым.

— С каких пор к болельщикам в Воронеже такое пристальное внимание?

— После взрыва петарды на одном из матчей болельщику оторвало палец. В итоге нам пришла рекомендация из МВД сделать возрастной ценз на Юг-3 (фанатский сектор), чтобы там не было детей до 14 лет. Отмечу, что клуб не пошёл на поводу и не следует этой рекомендации — никаких ограничений по возрасту нет.



— Теперь там просто переписывают паспортные данные у несовершеннолетних?

— Переписывают только у малолетних ребят, которые ходят без родителей.



— У вас категория «18+» или по какой причине проверяют паспорта?

— Стадион могут самостоятельно посещать те, кому исполнилось 14 лет. С теми, кто выглядит взрослее, таких проблем нет.

Пришлось найти очевидца Никиту из Воронежа, чтобы проверить эти слова: «Полный бред, переписывают всех. Я на 17 выгляжу, и всё равно переписывают паспортные данные. Причём, если раньше паспорт просили только у тех, кто ходит на фанатский сектор, теперь то же самое делают даже на центральных секторах».

— Знаете, что тех, кто отказывается показать паспорт, просто не пускают на стадион?

— Ничего такого не было, а если и было, то больше не повторится.



— А про звонки в школу слышали?

— Таких случаев я не знаю, но позиция клуба в том, что мы категорически против таких вещей. Опять же, если такие факты были, наша служба безопасности готова с этим оперативно разбираться.

Продолжать мусолить эту тему и дальше было уже бессмысленно. Она прояснилась сразу же, Середин сам себя выдал.

Не заметили?

«Паспортные данные переписываются только у тех, кто выглядит младше 14». Есть маленькое несходство. Паспорт в РФ впервые получают как раз в 14.