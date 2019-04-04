Манчини выбрали тренером года в Италии. Это очень смешно

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини стал обладателем премии Энцо Беарзота. Иными словами, 54-летний экс-наставник «Зенита» признан на родине лучшим тренером страны 2018 года. Возможно, в Италии выбор в пользу Манчини считают очень серьёзным и справедливым решением, но на взгляд из России это просто шутка сезона!

Премия Беарзота была учреждена в 2011-м, вскоре после того, как скончался этот замечательный тренер, приведший «Скуадру Адзурру» к победе на ЧМ-1982. Почтить таким образом память великого специалиста было, конечно же, замечательной идеей. С тех пор обладателями награды становились Чезаре Пранделли (2011 год, сборная Италии), Вальтер Маццари (2012, «Наполи»), Винченцо Монтелла (2013, «Фиорентина»), Карло Анчелотти (2014, «Реал»), Массимилиано Аллегри (2015, «Ювентус»,), Клаудио Раньери (2016, «Лестер») и Маурисио Сарри (2017, «Наполи»). В состав жюри, которое определяет победителя, входят представители федерации футбола Италии во главе с Габриэле Гравиной и несколько журналистов из крупнейших СМИ страны.

Соперниками Манчини в нынешнем конкурсе оказались Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Дженнаро Гаттузо («Милан»). Почему победил Роберто? «Манчини – подходящий человек для того, чтобы вернуть итальянцам любовь к национальной команде. Он сам любит хороший футбол и играет молодыми футболистами. Есть надежда, что он продолжит в том же духе и пойдёт по стопам великого Беарзота», – прокомментировали свой выбор многоуважаемые члены жюри.



Это объяснение максимально далеко от конкретики. Если посмотреть на результаты команд Манчини в 2018 году, то напрашивается другой вывод: единственная «награда», действительно заслуженная Роберто – билет от болельщиков «Зенита» из Петербурга в Рим. Про его деятельность в сборной Италии тоже сложно было сказать что-то хорошее до отборочного цикла Евро-2020, где «Скуадра Адзурра» стартовала с домашних побед над не самыми крепкими соперниками – Финляндией и Лихтенштейном.

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Манчини начал 2018-й с того, что попросил на выход будущего героя ЧМ-2018 Артёма Дзюбу. «Зенит» после первой части сезона занимал второе место в РПЛ, однако весной в оставшихся десяти турах одержал лишь четыре победы при четырёх ничьих и двух поражениях. Финишировал пятым, оставшись без Лиги чемпионов. В плей-офф Лиги Европы команда Манчини прошла «Селтик», после чего фактически без шансов проиграла «РБ Лейпциг». Понятно, что итальянской федерации футбола и местным журналистам глубоко плевать на чемпионат России, но раз они и прежде учитывали достижения тренеров за границей, стоило бы взглянуть на плоды работы Манчини в Петербурге.

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Именно в 2018 году (30 марта) Сергей Фурсенко произнёс на встрече с болельщиками сине-бело-голубых свою самую мощную фразу за всё время работы на посту президента «Зенита»: «Искренне верю, что мы преодолеем кризис. У нашего тренера тоже кризис. Вспоминаю времена, когда в «Зенит» пришёл Дик Адвокат, у которого через год начались серьёзные проблемы. Но, как сильный человек, он их решил и преодолел трудности. Верю, что наш тренер преодолеет кризис. А если не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?».

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Манчини не преодолел кризис, то есть оказался, по версии Фурсенко, слабым тренером. Впрочем, и оценку бывшего работодателя можно было бы пропустить мимо ушей, если бы сборная Италии после назначения Роберто превратилась за короткий срок из гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Да ведь и этого не случилось! В 2018 году «Скуадра Адзурра» сыграла под руководством нового тренера девять матчей – пять товарищеских и лишь четыре турнирных в Лиге наций.

«Товарняки» принесли разные результаты: победы над Саудовской Аравией (2:1) и США (1:0), ничьи с Нидерландами (1:1) и Украиной (1:1), а также поражение от Франции (1:3). В Лиге наций сборная Италии по игре не потрясала, более того, каждый гол рождался у команды Манчини в муках. «Скуадра Адзурра» сыграла вничью дома с Польшей (1:1) и уступила в гостях Португалии (0:1). Стала аутсайдером группы, рисковала вылететь из Лиги А. Но победа в Польше (1:0) всё-таки помогла итальянцам избежать очередного фиаско на международной арене. В последнем туре команда Манчини сыграла вничью дома с победителем группы Португалией (0:0).



Омоложение сборной Италии — естественный процесс. Любой тренер, окажись он на месте Манчини, затеял бы сейчас смену поколений. Кажется, прежде ещё никогда не вручали наград за намерение, исключительно за результат. Жюри премии Беарзота стало автором новаторской идеи. Значит, не только в России можно выиграть ценный приз лишь потому, что ты свой.

Лучано Спаллетти, вернувший «Интеру» Лигу чемпионов спустя шесть лет, и другие итальянские тренеры должны сегодня завидовать Манчини. К счастью, в этой стране есть более серьёзная награда — «Золотая скамья», которая вручается лучшему тренеру чемпионата Италии по итогам сезона. В последние два года её обладателем заслуженно становился Аллегри.