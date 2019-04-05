Мамману называли защитником будущего. Теперь он запасной в «Зените»

Всего три-четыре года назад Эмануэля Мамману называли защитником будущего. Прежде всего за его умение начать атаку первым пасом. В сентябре 2017-го популярное французское издание L’Equipe включило аргентинца в список 50 лучших молодых футболистов мира. Казалось, «Зенит» купил игрока, который через несколько лет будет выходить в основе топ-клуба Европы. Но сейчас Маммана сидит на скамейке запасных лидера РПЛ – за спинами Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого, сыграв лишь 652 минуты в сезоне.



До переезда в Россию карьера Эмануэля действительно шла вверх. В 2013 году он выиграл со сборной Аргентины юношеский чемпионат Южной Америки, в 2015 году – молодёжный чемпионат Южной Америки. За первую сборную вообще сыграл раньше, чем за клуб. Главный тренер «альбиселесте» Алехандро Сабелья пригласил Мамману потренироваться с национальной командой на сборе перед ЧМ-2014, высоко оценил качества защитника и выпустил его на замену в товарищеском матче со Словенией. Прежде такое случалось только с Хавьером Маскерано, а в России мы помним подобную историю с Никитой Черновым из ЦСКА.

В общем, неудивительно, что Маммана поиграл за «Ривер Плейт» всего полтора года, после чего отправился в Европу. В его послужном списке уже были победы в Южноамериканском кубке и Кубке Либертадорес. Писали, что аргентинцем интересуются лондонский «Арсенал», «Милан» и «Наполи», тем не менее самое щедрое предложение сделал «Лион», заплативший 8,5 млн евро, – достаточно солидная на тот момент сумма для 20-летнего защитника.

Маммана: Месси сказал мне: «Успокойся, не нервничай» Новичок «Зенита» рассказал в интервью «Чемпионату», как пережил потерю родителей и почему не может выбрать дом в Санкт-Петербурге.

Год в «Лионе» помог Эмануэлю адаптироваться к европейскому футболу. Он приобрёл ценный опыт выступлений в чемпионате Франции и еврокубках – Лиге чемпионов и Лиге Европы. Цена на Мамману подскочила в два раза. Неудивительно, что «Зенит» смог выкупить аргентинца только за 16 млн евро. Более того, французский клуб сообщил, что получит 20% с будущего трансфера защитника. Иными словами, и в «Лионе», и в «Зените» прогнозировали продажу петербургским клубом Эмануэля более чем за 20 млн. Иначе какой смысл сторонам включать в договор этот пункт? Кстати, некоторые фанаты «ткачей» критиковали руководство за трансфер ценной фигуры.

В «Зените» Маммана тоже в целом начинал хорошо. Конечно, иногда случались ошибки, связанные с выбором позиции или неоправданными подкатами, но для защитника своего возраста аргентинец выглядел не по годам зрелым игроком. Со скоростью, чтением игры, первым пасом у Эмануэля действительно полный порядок. По оценке статистического сайта Whoscored.com в прошлом сезоне РПЛ Маммана (7,20 балла) уступал только Доменико Кришито, Леандро Паредесу и Александру Кокорину. Точно такая же оценка была у защитника и в Лиге Европы.

«Когда приехали в Россию, купили кальян. Но ещё не поняли, что с ним делать» «Чемпионат» в гостях у семьи Эмануэля Мамманы.

Говорят, перед злополучной встречей с «Ростовом» Мамману просматривали скауты «Барселоны». В марте 2018-го топ-клубы Европы по-прежнему сохраняли интерес к защитнику. Да и тренеры сборной о нём вспоминали по ходу прошлого сезона. Например, в товарищеском матче со сборной России в «Лужниках», который состоялся за полгода до чемпионата мира, Эмануэль находился в запасе «альбиселесте». Однако уже в самом начале игры в Ростове зенитовец получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл на полгода.

Что происходит с Мамманой с того дня, мы можем судить только по комментариям Сергея Семака и редким появлением аргентинца в игре. В конце сентября Эмануэль впервые появился на поле после травмы – получил 20 минут в кубковом матче с «Волгарём» в Астрахани. Потом Семак стал потихоньку подтягивать набирающего форму легионера к основе. До конца первой части сезона защитник сыграл по три полных матчах в Лиге Европы (с «Бордо» дома и в гостях, а также со «Славией») и в РПЛ (с «Крыльями Советов», «Ахматом» и ЦСКА). Выглядел хуже, чем до разрыва «крестов», но это и понятно. Любому футболисту требуется время в такой ситуации, чтобы вернуть прежнюю форму через практику.

По логике вещей, то есть исходя из класса, трансферной стоимости и зарплаты игроков, «Зенит» во второй части сезона должен был играть с парой центральных защитников Иванович – Маммана. Но петербургский клуб неожиданно купил на эту позицию Ярослава Ракицкого. Кстати, тоже ведь мастера первого паса, разве что левшу.



Эмануэль и в «Лионе» страдал из-за травм. Пропустил в общей сумме около трёх месяцев и 17 матчей. Вот только те повреждения не были серьёзными, поэтому не влияли сильно на форму защитника. Теперь же с его коленями явно что-то не так. Перед первыми матчами в 2019 году с «Фенербахче» он снова травмировал колено, правда, выбыл всего на три недели.

Весной Маммана сыграл только в ответном матче с «Вильярреалом» в схеме с тремя центральными защитниками, когда исход противостояния уже не вызывал никаких сомнений. Ещё семь раз оставался на скамейке запасных. Получается, вложенные «Зенитом» миллионы в талантливого игрока поставлены под вопрос.

Пока невозможно понять, каким видит главный тренер будущее Эммануэля в «Зените». Вряд ли Семак вернётся к схеме с тремя центральными защитниками ради аргентинца. В противном случае остаётся три варианта. Во-первых, Маммана заменит Бранислава Ивановича, если серб уйдёт летом по окончании контракта. Ещё Маммана может превратиться в правого защитника, тем более для центрального ему всё-таки недостаёт роста и мышечной массы. В «Ривер Плейт» он выходил иногда на фланге. Впрочем, переквалификация аргентинца менее вероятна, ведь у «Зенита» это российская позиция (Игорь Смольников, Александр Анюков), а лимит на легионеров никто не отменял. Худший сценарий – стабильная роль глухого запасного и трансфер через полгода-год.



Но это совершенно точно будет не та история и не те деньги, на которые рассчитывал «Зенит» при покупке «защитника будущего».