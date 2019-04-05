На стадионе в Грозном снимают флаги. Коротко объясняем, как это вышло

На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном висят флаги государств. Не только России, но и Албании, Хорватии, Сенегала, Косово, Бразилии… За сборные этих стран выступали легионеры «Ахмата». Например, за сборную Албании – хавбек Роши и нападающий Балай. В сборную Хорватии вызывался защитник Нижич.
С чего началось?
Сегодня (в ночь с четверга на пятницу) были опубликованы слова посла Сербии. Славенко Терзич заявил, что неприятно удивлён присутствием флага Косово на матче «Ахмат» – «Спартак» 30 марта 2019 года. Посол отметил, что это противоречит позиции России по поводу территориальной целостности Сербии. Терзич предположил, что речь может идти о провокации, и попросил местные органы отреагировать.
Какая последовала реакция?
Пресс-атташе «Ахмат-Арены» Рамзан Умаров объяснил, что провокации не было, флаг висит не первый год, а причиной тому полузащитник «Ахмата» Бериша – игрок сборной Косово. ФИФА ещё в 2012 году признала сборную Косово, а в 2016-м команду полноценно приняли в ФИФА и УЕФА. Бернард Бериша провёл за сборную Косово 13 матчей.
МИД России отреагировал на эту ситуацию, заявив «Известиям»: «Мы обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории Российской Федерации символики непризнанных квазигосударственных образований. Рассматриваем этот инцидент как техническую ошибку. Позиция Российской Федерации о непризнании Косово остаётся неизменной. Она основана на международном праве и резолюции СБ ООН 1244».
Чем всё закончилось?
Сегодня стало известно, что со стадиона в Грозном уберут флаг сборной Косово, а также флаги других иностранных государств. Об этом «Чемпионату» рассказал пресс-атташе «Ахмат-Арены».
«Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона «Ахмат-Арена». Думаю, это окончательное решение», – сказал Умаров корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.