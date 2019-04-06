4 кандидата для ЦСКА на замену Влашичу

К Николе Влашичу можно относиться по-разному: кто-то считает его гением, кто-то – переоцененным игроком. Но нельзя отрицать факт: хорват – уникальный для чемпионата России игрок. Да и в мире футболистов с качествами Влашича не так много.

«Эвертон» планирует либо возвращать Николу в Мерсисайд, либо продавать за большие деньги – ЦСКА вряд ли потянет какую-либо крупную сумму. «Армейскому» руководству придется сделать то, что они прекрасно умеют – попытаться найти дешевого игрока, который сможет Влашича заменить. Мы попробовали сделать то же самое.

Для начала стоит определиться, по каким параметрам надо искать замену Николе. Самое главное умение Влашича, которое выделяет его на фоне многих полузащитников – умение протащить мяч на дриблинге. На английский это переводится как progressive runs. Важно понимать, что progressive runs центрального полузащитника, который тащит мяч по чужой половине и даже трети поля через насыщенные полуфланги или центр, совсем не равны progressive runs вингеров или крайних защитников, которые продвигают мяч по намного менее загруженным зонам. Показатель Progressive Runs/90 у Влашича – 3.08 (3.73 в РПЛ) по версии WyScout (лучший в России среди центральных полузащитников, если отсечь футболистов, сыгравших меньше 600 минут).

Другие сильные качества хорвата –неплохое чувство пространства, умение открыться в штрафной (3.9 касаний мяча в штрафной на 90 минут в РПЛ), удары со второго темпа и интенсивная, хоть и не самая качественная, работа в прессинге. Обострение через пас сложно назвать сильнейшей стороной Влашича, но в ЦСКА он второй по ожидаемым голевым передачам по данным Understat: его xA/90 равен 0.27, больше только у Облякова (0.33), ближайший преследователь – Чалов (0.20). По данным WyScout Влашич – вообще лидер ЦСКА по xA в РПЛ с 0.24 ожидаемыми передачами за матч.

Задача не из легких: набор Влашича действительно оказался очень редким. Мало кто в мире показывает такие же мощные цифры и по продвижению на дриблинге, и по обострению через передачи, и по касаниям в штрафной. Еще меньше таких людей в более-менее приличных лигах, еще меньшему количеству игроков не больше хотя бы 26 лет, и уж совсем избранные хотя бы иногда играют на позиции центрального полузащитника.

Все данные далее – по версии WyScout.

Тедди Бишоп, «Ипсвич Таун», 22 года

Тедди Бишоп, «Ипсвич Таун»

Англичанин при первом знакомстве с его игрой вызывает смешанные ощущения. С одной стороны, Бишоп очень агрессивно атакует свободное пространство с мячом, а один-два соперника для него не помеха. Бишоп совершает 2.38 progressive runs на 90 минут – хорошая цифра для игрока из довольно плотного и конкурентного Чемпионшипа, тем более что «Ипсвич» владеет мячом в среднем 49.5% времени (ЦСКА – 53%). С другой стороны, Тедди зачастую не поднимает голову при дриблинге, из-за чего третий или четвертый игрок, вырастающий перед ним, становится неожиданной преградой. Да и увидеть качественный вариант для паса с опущенной головой не так просто. Более того, Бишоп хорошо чувствует свободное пространство и может качественно открыться между соперниками, но вместе с этим он часто отбирает пространство и мяч у своих партнеров.

Кажется, что с тренером, который умело развивает своих игроков, Бишоп может раскрыться. Гончаренко научит англичанина открываться так, чтобы не мешать партнерам – остальное (рывки в штрафую и чувство зон) у него уже развито на неплохом уровне. Виктор Михайлович также поможет Тедди лучше выбирать позицию в защите: серьезных ошибок при позиционной обороне у Бишопа я не заметил, но он зачастую действует в эпизодах довольно пассивно, а в последний момент выполняет классический английский подкат. Серьезнее всего тренеру ЦСКА придется работать над вовлеченностью Тедди в комбинационную игру на чужой трети: Бишоп чаще, чем Влашич, отдает передачи в финальную треть, но в штрафную отдает всего 1.7 передач за 90 минут (Никола – 3.73) и имеет 0.05 xA/90. Касаний в штрафной у англичанина в три раза меньше: 1.25 против 3.84.

На этом видео прекрасно видны и преимущества, и недостатки Бишопа. Стоить заметить, что партнеры Тедди тоже не очень качественно открываются под него, могут не замечать его грамотные рывки и в целом действуют посредственно. Все-таки «Ипсвич» занимает двадцать четвертое место в Чемпионшипе и уже не спасется – зато игрок из первой лиги вряд ли будет дорого стоить.

Видеонарезка действий Бишопа

Лукаш Фернандеш да Силва, «Портимоненсе» (в аренде), 21 год

Лукаш Фернандеш да Силва, «Портимоненсе»

Наверное, самый непохожий на Влашича игрок из всех предложенных вариантов. Молодой бразилец начинал играть за «Сан-Паулу» как вингер, потом стал «десяткой», а в аренду в «Портимоненсе», крепкого середняка высшего португальского дивизиона, приехал уже как центральный или опорный полузащитник. Важными свойствами Фернандеша являются его устойчивость к прессингу, видение поля и умение грамотно открыться в центре поля или в полуфланге.

Всего 1.37 progressive runs в этом сезоне – смешные цифры, но давайте не забывать, что Лукаш приехал из чемпионата Бразилии, который в плане обороны отдаленно напоминает двор, в Португалию, где команды играют очень плотно и зачастую встречают соперников вдесятером на своей половине поля. Более того, «Портимоненсе» владеет мячом еще реже, чем «Ипсвич» Бишопа: в среднем – 48.7% времени.

Фернандеш отдает мало передач в штрафную (2 на 90 минут), но это, как и количество касаний в штрафной (всего 0.46 на 90 минут) объясняется глубокой средней позицией бразильца. При этом xA Лукаша – вполне приличные 0.15 на 90 минут. Фернандеш умеет входить в штрафную в нужные моменты, обладает хорошим ударом со второго темпа. Возможно, в качестве замены Влашичу подойдет игрок, который тоже умеет качественно обострять, пусть и немного по-другому. Атакующие умения Лукаша можно увидеть на этом видео – обратите внимание, как часто он крутит головой и с мячом, и без него.

Видеонарезка действий Фернандеша

В обороне, кстати, у бразильца тоже все хорошо: он чаще Влашича возвращает владение (6.27 Recoveries/90 против 5.41 у Влашича) и чаще перехватывает мячи (4.33 Possession Adjusted Interceptions, то есть перехватов с пересчетом на владение; у Влашича – 3.64).

Юнес Намли, «Зволле», 24 года

Юнес Намли, «Зволле»

Родившийся в Дании выходец из Марокко по цифрам подобрался ближе всех к Влашичу из тех, кто подходил под задаваемые параметры (центральный полузащитник, продвигает мяч на дриблинге, моложе 26, его может купить ЦСКА). В этом сезоне Намли делал в среднем 3.63 progressive runs на 90 минут, 4.35 передач в штрафную, имеет 0.27 xA. Он даже чаще, чем Влашич, совершает перехваты, и с такой же частотой возвращает мяч на чужой половине поля. Юнес, как и Никола, в этом сезоне даже переквалифицировался из крайнего полузащитника в центрального.

Сомнения вызывают два факта. Первый – Намли намного реже, чем Влашич, получает мяч в штрафной: всего 1.4 касания на 90 минут. Юнес если и входит в штрафную, то на дриблинге – это у него получается отлично, но вот рывков в полуфланги под передачи или вторым темпом в штрафную не хватает. Намли имеет 0.09 xG/90, что тяжело сравнивать с 0.20 xG/90 Влашича. Второй факт – в Голландии практически у всех команд есть огромные разрывы между линиями при обороне, и продвигать мяч на дриблинге там легче, чем в России.

На видео видно, что Намли хорош в дриблинге, умеет тащить мяч на пространстве и здорово обостряет, но, расставаясь с мячом, редко делает качественный рывок в штрафную или хотя бы на пространство в зону 14. Дыры в обороне голландских команд, кстати, тоже хорошо заметны.

Видеонарезка действий Намли

Ловро Майер, «Динамо Загреб», 21 год

Ловро Майер, «Динамо Загреб»

Самый известный игрок из списка, по совместительству еще и хорват. Еще год назад Майера называли балканским Месси, а слухи сватали его в «Сампдорию» за 8 миллионов евро (а еще в списках интересующихся были «Эвертон», «Реал» и даже «Манчестер Сити»). По итогу Ловро перешел из загребского «Локомотива» в «Динамо» всего за 2.6 миллиона евро. А затем выбыл из игры на полгода из-за травмы.

В этом сезоне Майер провел всего 7 официальных игр, делая в среднем 3.81 progressive runs на 90 минут, 2.65 касания в штрафной, 3.81 паса в штрафную и имея 0.37 ожидаемых ассистов. По этим цифрам Ловро близок к Влашичу, но семь игр – слишком маленькая дистанция. В полном прошлом сезоне эти показатели были равны 2.76, 1.22, 3.28 и 0.24 соответственно – все равно лучше большинства рассмотренных игроков, но уже заметно слабее цифр Николы. Правда, оборонительные показатели Майера намного сильнее цифр Влашича: в этом сезоне у него 3.41 перехвата и 7.51 возвратов мяча (из которых 5.3 – на чужой половине) на 90, в прошлом – 2.83 и 6.1 (3) соответственно.

На самом деле Майер все равно достаточно далек от Влашича – примерно как Лукаш Фернандеш (а может и дальше). Зачастую Ловро набивает себе progressive runs, опускаясь в первую линию атаки, к своим защитникам, и протаскивая мяч практически без сопротивления. Касания Ловро в штрафной, по большей части, совершаются не в зоне завершения, а в зонах ассистов (по краям штрафной), отчего xG/90 в этом сезоне довольно мал (0.12). После просмотра видео становится понятно, что Майер определенно талантлив: у него шикарные диагонали и длинные забросы за спину, видение поля в целом, он умеет открываться на пространстве и нормально себя чувствует под давлением. Но все вышеперечисленное – не то, что в первую очередь требуется от прямой замены Влашичу.

Видеонарезка действий Майера

В этом и заключается вся проблема: даже очень талантливые игроки, которые подходят по цифрам (а таких во всех более-менее приличных чемпионатах очень мало), могут не подойти после просмотра их игр из-за различия в функциях, зонах действия и так далее. Причем те четыре футболиста, которые выделены в тексте, оказались наиболее похожими на Влашича среди огромного количества полузащитников. Если вы до сих пор считаете Влашича переоцененным, то вы вряд ли правы: футболиста с таким набором качеств, который не играет в топ-клубе, найти практически нереально.