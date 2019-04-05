Кононова воспитал белорусский Магат. Гончаренко шёл от него пешком 60 км

На чёрно-белой фотографии мужчина с роскошными усами, в мешковатых спортивных штанах и пуховике а-ля Венгер что-то показывает футболисту. По его языку тела видно, что он чем-то недоволен. Мужчина решительно тянет футболиста за руку, тот виновато опустил глаза. Если не знать контекста, то кажется, что на фотографии опытный тренер выговаривает первогоднику основного состава, но это дважды неправда. Во-первых, тренеру всего чуть за 40 лет, а во-вторых — футболист близок к завершению карьеры. Он младше тренера всего на восемь лет.

Дело происходит в Минске в 1998-м. Футболиста зовут Олег Кононов, тренера — Анатолий Юревич.



За три года до этого юный футболист возвращается с тренировки домой, но это не самый обычный путь. Он идёт в родной город Хойники из Мозыря: общественный транспорт в середине 90-х для Беларуси — роскошь, а обещанная мозырьским тренером машина за футболистом так и не приехала. У 18-летнего парня нет других вариантов — 60 километров ему приходится идти пешком; дома он будет уже затемно. Парня зовут Виктор Гончаренко, он гоняет в другой город, не обращая внимания на неудобства. Он гоняет к тренеру Анатолию Юревичу.



Годы спустя Гончаренко станет лицом борисовской тренерской школы. К 20-летию БАТЭ ни один тренер этой команды в истории не будет уволен, а Юрий Пунтус и Игорь Криушенко оставят за собой целую мастерскую, из которой выйдут Гончаренко, Скрипченко и Ермакович. В прошлом году выпускником борисовской мастерской стал Алексей Бага — почти половину жизни отдавший БАТЭ футболист семь лет работал в тренерском штабе, а в 37 стал главным. И взял первый для клуба титул после смерти Анатолия Капского.

Анатолий Юревич Фото: fcgomel.by

Бага сменил на посту главного тренера Олега Дулуба — первого в истории БАТЭ тренера не борисовской мастерской. Дулуб при этом не принадлежит и к другой крупнейшей тренерской школе страны — минской. Её основателем считается Юревич, а по отношению к тому, что происходило в его командах, коллеги и ученики употребляют ещё более уважительное слово: «лаборатория».



Из лаборатории Юревича вышли Кононов и Леонид Кучук, а также едва ли не половина всех тренеров, работающих ныне в чемпионате Беларуси. Его авторитарный стиль управления постоянно ставился под сомнение в стране, но результаты Юревича говорят сами за себя. Он первым отобрал титул чемпионов страны у минского «Динамо», большая часть его футболистов стала тренерами. Гончаренко о Юревиче в интервью «Прессболу» говорил так: «Он один из немногих, кто реально учит тренеров».

Принципы Юревича позволяют сравнивать его с Феликсом Магатом — жёсткая дисциплина (никаких ярких причёсок или трёхдневной небритости) и мощная физическая подготовка. Ренан Брессан рассказывал в интервью Sports.ru характерную историю: «На сборе в Турции была плохая погода: дождь, ветер. Мы тренировались два часа, держали мяч, били по воротам. После двух часов я думал, что уже все, хватит, а Юревич поставил двенадцать барьеров – нужно было перепрыгнуть через каждый и ускориться на восемьдесят метров. И так два раза. Я думал, что умру – в такую погоду так изнурять себя». Брессан был одним из тех футболистов, которых сделал Юревич — белорусские футболисты вспоминают, что когда Ренан приехал в Гомель, он не мог даже толком попасть по мячу. Решение тренера было простым: он положил бразильцу зарплату около ста долларов и запер на базе под своим надзором. Так из Брессана вырос игрок, забивавший в Лиге чемпионов «Милану» и «Баварии».

Таких футболистов, как Брессан, у Юревича было много, но ещё больше историй о том, как на тренировках людей рвало от нагрузок. Юревич пытался внедрить научный подход — об этом говорил и Юрий Свирков, один из его учеников, ставший тренером — но для того, чтобы этот подход работал без перегибов, нужно было иметь фармакологию и медицину отличного уровня. Таковой в Беларуси не было, поэтому многие не выдерживали. Долгое пребывание у Юревича могло сказаться на здоровье.



Однако за всеми историями о падающих от бессилия футболистах и за невероятным стилем общения главы собственной лаборатории, который любит смешивать собственные виртуозные обороты с цитатами тренеров-классиков, скрывается главное. Юревич — потрясающий теоретик и новатор именно в том, что касается работы на поле.

Показательная история рассказана бывшим нападающим Юрием Хомутовским: «Помню, Анатолий Иванович как-то рисовал комбинацию на доске. «Так, ты получаешь в центре, отдаешь на фланг Корытько, Корытько прорывается, отдает на Яромко, Яромко забивает головой…» – сказал и замолчал. А после как швырнул мелом о доску: «Б… [чёрт], мне н… [вообще] такой футбол не нужен!» Он хотел от нас чего-то более изысканного. Во фланг-подал-замкнул Юревичу не нравилось. Анатолий Иванович любил ромбы. То есть ты получаешь мяч и видишь за счет правильного перестроения партнеров как минимум три продолжения. Одно – спереди, одно – слева, одно – справа». Юревич стремился построить игру в короткий пас, научить футболистов думать позиционно. Александр Кульчий был одним из любимых игроков тренера не только потому что обладал сумасшедшими данными, позволившими ему играть почти до 40 лет. Кульчий отлично чувствовал поле, цементировал игру во всех фазах — такого Юревич пытался добиться от всех с кем работал.

Примерно в то же время, когда Юревич впервые отобрал титул у Минска, в «Майнце» главным тренером стал Вольфганг Франк, учитель Юргена Клоппа и целого поколения немецких тренеров. Франк заставлял четвёрки защитников и полузащитников бегать с длинными шестами — тренер вставал между линиями и кричал: «Я мяч! Я мяч! Держите меня!». Эта методика была революционной для того времени, но примерно тем же самым занимался и Юревич. «Он любил связывать игроков одной линии веревкой. Действенный, в принципе, метод. Допустим, если один защитник выдергивается, трое остальных автоматически сужают расстояние между собой. Веревка тянет, мышечная память начинает работать, потом во время игры элементы выполняются на автомате. Правда, я часто задумывался: «А как такие наши занятия выглядят со стороны?» Вот идет прохожий и видит: четыре взрослых мужика обвязались веревкой и бегают по полю туда-сюда друг за другом. Наверное, люди удивлялись», — рассказывает Хомутовский.

Новое немецкое чудо. Почему «Майнц» олицетворяет Германию Листая этот текст, вы сломаете мышку и не узнаете, как «Майнц» обыграл «Баварию». Но обещаю, вы поймёте, как это стало возможным.

Юревичу всегда было плевать, что подумают люди — он хотел, чтобы его игроки научились действовать эффективно и мыслить широко. Когда один его учеников, Александр Седнев, в «Белшине» оказался в критическом финансовом положении, Юревич нашёл плюсы: при кризисе никто не упрекнёт за эксперименты, поэтому можно пытаться развивать футболистов.

Кононов до первого интервью официальному сайту «Спартака» всегда подчёркивал, что работа с Юревичем оказала на него влияние. Белорусский гуру по просьбе Кононова смотрел матчи «Краснодара» в Лиге Европы и всегда очень тепло отзывался о нынешнем главном тренере «Спартака». Даже повседневные принципы Юревича хорошо заметны в поведении Кононова. Он не любит кричать («Кричащего плохо слышно»), он спокоен в поведении по ходу матча. И он любит строить команды с долгой перспективой. «Чтобы получилась серьёзная команда, нужно чтобы хотя бы процентов семьдесят состава сохранилось на второй год работы», — говорил Юревич в интервью «Прессболу» более десяти лет назад. И по прошествии этого времени на постсоветском пространстве есть проблема с этим — состав команд очень непостоянны.

Олег Кононов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Если борисовская школа похожа на семью со всеми элементами преемственности — главный передаёт команду ассистенту, а тот — своему ассистенту, то лаборатория Юревича выплёвывала выпускников из любого материала. Гончаренко подчёркивает именно это: минский Магат умеет и — более того — хочет, чтобы от него вышло как можно больше толковых тренеров. Сейчас он, перенеся инсульт, пошёл в очередной крестовый поход. Юревич — идеолог минского «Энергетика-БГУ». Он не может работать главным тренером из-за паталогического неприятия лицензирования («Эти лицензии — “про”, “а”, “зю” — как удостоверения для официантов»), а потому воспитывает нового ученика, 33-летнего Артёма Радькова. «Энергетик» в прошлом сезоне вышел в Высшую лигу страны, где имеет теперь самый молодой состав. Идеальная ситуация для Юревича: он может лепить футболистов.



6 апреля, в день, когда «Спартак» Кононова сыграет с ЦСКА Гончаренко, «Энергетик» Радькова сыграет с БАТЭ Баги. Одна белорусская школа против другой в двух постсоветских столицах. В течение одного дня.



Лучшего сценария не придумать.