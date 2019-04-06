Её отец играл за «Спартак», а сегодня постарается обыграть его с ЦСКА

Уже 9 лет Виктор Онопко трудится в ЦСКА тренером. Справляется с этим вполне успешно. И сегодня, 6 апреля, уже который раз сыграет против «Спартака», в котором, будучи игроком, отыграл три года и был капитаном команды.

Впоследствии Онопко семь лет выступал в Испании, где до сих пор живёт его семья. Так, его дочь Евгения профессионально занимается художественной гимнастикой: в 2010 году выступала на летних юношеских Олимпийских играх в составе сборной Испании. В Овьедо даже функционирует гимнастический клуб семьи Онопко.

«Звёзды «Реала» иногда нас побаивались». Удивительные истории от тренера ЦСКА Онопко вспоминает, как сам играл против «Реала». А играл много раз.

Об этом сам Виктор Савельевич рассказывал в интервью «Чемпионату»: «Клуб функционирует уже больше 10 лет. Хороший клуб, один из лучших в стране. На Наталье, моей жене, всё держится. Евгения теперь помогает маме. Дочка много лет за сборную Испании выступала, на юношеских Олимпийских играх в топ-15 входила, взрослый чемпионат страны выигрывала. Долгое время Евгения была лучшей воспитанницей «Омеги», приносила много призов, трофеев, и за это клуб получал субсидии от города. Мэрия поощряет подготовку молодых спортсменов».

Несмотря на то что Евгения живёт в Испании, можно не сомневаться, что сегодня она будет следить за новостями из столицы России. Нетрудно догадаться, на чьей стороне будут симпатии сеньориты Онопко в самом крутом дерби Москвы.

Виктор Онопко и его дочь Евгения Фото: Из личного архива

Евгения Онопко Фото: Из личного архива

Евгения Онопко Фото: Из личного архива

Евгения Онопко Фото: Из личного архива

Евгения Онопко Фото: Из личного архива

Евгения Онопко Фото: Из личного архива

Евгения Онопко Фото: Из личного архива

Евгения Онопко Фото: Из личного архива

Евгения Онопко Фото: Из личного архива

Евгения Онопко Фото: Из личного архива