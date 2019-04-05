Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Итальянский футболист инсценировал своё покушение и получил дисквалификацию

Похищение итальянского футболиста во время матча
«Чемпионат»
Фото: youtube.com
Итальянский футболист завершил карьеру, инсценировав собственное похищение
Шутка не удалась.
Футбол

Футболист сицилийского клуба «Читта ди Виагранде» решил завершить карьеру красиво – и инсценировал своё похищение прямо с матча.

Инсценировка похищения итальянского футболиста
Инсценировка похищения итальянского футболиста
Фото: youtube.com

55-летний Иньяцио Барбагальо вышел на поле на 10-й минуте матча, а спустя некоторое время на поле приземлился вертолет. Оттуда выбежали двое вооруженных людей в балаклавах и направились к нашему герою-ветерану, после чего скрутили его и затолкали в кабину вертолета.

Позже выяснилось, что Барбагальо просто пошутил, но его выходку мало кто оценил. Местные футбольные власти оштрафовали клуб на 200 евро за «прерывание игры, которое произошло в результате предварительного сговора и поставило под угрозу безопасность присутствующих на стадионе». Самого футболиста дисквалифицировали до конца сезона за «покидание поля без разрешения судьи при помощи несанкционированного вертолета». Хотя вряд ли после такого он собирался возвращаться в футбол.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент