Итальянский футболист завершил карьеру, инсценировав собственное похищение

Футболист сицилийского клуба «Читта ди Виагранде» решил завершить карьеру красиво – и инсценировал своё похищение прямо с матча.

Инсценировка похищения итальянского футболиста Фото: youtube.com

55-летний Иньяцио Барбагальо вышел на поле на 10-й минуте матча, а спустя некоторое время на поле приземлился вертолет. Оттуда выбежали двое вооруженных людей в балаклавах и направились к нашему герою-ветерану, после чего скрутили его и затолкали в кабину вертолета.

Позже выяснилось, что Барбагальо просто пошутил, но его выходку мало кто оценил. Местные футбольные власти оштрафовали клуб на 200 евро за «прерывание игры, которое произошло в результате предварительного сговора и поставило под угрозу безопасность присутствующих на стадионе». Самого футболиста дисквалифицировали до конца сезона за «покидание поля без разрешения судьи при помощи несанкционированного вертолета». Хотя вряд ли после такого он собирался возвращаться в футбол.