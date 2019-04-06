Зреет бунт? В АПЛ категорически против реформы Лиги чемпионов

В АПЛ не рады реформе Лиги чемпионов, Конте сватают в «Интер», «МЮ» составил список трансферных целей. Главное — в обзоре дня.

Моуринью заинтересован в возвращении в «Интер»

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, с португальцем контактировали «Интер» и «Рома».



Ранее Моуринью заявил, что готов вернуться к работе в следующем сезоне. Он тренировал «Интер» в период с 2008 по 2010 год и выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов. Ради возвращения в миланский клуб Жозе готов пойти на уступки – вместо € 10 млн в год он просит € 8 млн.

Кандидатуру Моуринью поддерживает вице-президент клуба Хавьер Cанетти, тогда как генеральный директор Джузеппе Маротта видит главным тренером Антонио Конте.

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По данным источника итальянского издания Calciomercato, Конте уже принял предложение возглавить миланский клуб. Кроме того специалист одобрил продажу аргентинского нападающего Мауро Икарди, который не выходил на поле почти два месяца из-за конфликта с руководством клуба. В качестве замены Икарди Конте видит форварда «Ромы» Эдина Джеко.



Напомним, что 49-летний Конте летом 2018 года был уволен с поста главного тренера лондонского «Челси» и в данный момент является безработным. В первом сезоне итальянец привёл «Челси» к чемпионскому титулу, но затем финишировал с ним на пятом месте. В данный момент тренер судится с клубом, требуя компенсацию за досрочный разрыв контракта.

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«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал форвард «святых» Шейн Лонг, которому ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 36-й минуте равновесие восстановил Наби Кейта. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Трент Александер-Арнольд. На 80-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Мохамед Салах с паса Джордана Хендерсона. Точку в матче поставил Хендерсон с передачи Роберто Фирмино.

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Источник: Гризманн готов перейти в «Барселону»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн хочет перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.



«Окружение Гризманна уведомило „Барселону“, что он согласен на трансфер», — сообщил ведущий программы Jugones на телеканале La Sexta Жозеп Педрерол.



Напомним, ближайшим летом сумма отступных в контракте Гризманна с «Атлетико» снизится с € 200 млн до € 120 млн. Прошлым летом форвард мог перейти в «Барселону», но всё-таки решил остаться в мадридском клубе, продлив с ним контракт до лета 2023 года.

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«Манчестер Юнайтед» составил список из шести целей на летнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер и руководство клуба составили список целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает The Times, в числе целей «красных дьяволов» на межсезонье оказались шесть футболистов. Сульшер выразил желание строить команду вокруг английских игроков, как это ранее делал Алекс Фергюсон. В связи с этим клуб попытается заполучить защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку, полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса, хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

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Также в списке главных целей «Манчестер Юнайтед» числятся защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан и полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес.



Ранее сообщалось, что английский клуб готов летом побить трансферный рекорд.

Источник: Навас летом уйдёт из «Реала»

Коста-риканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас покинет клуб в летнее трансферное окно.



«Кейлор Навас не будет играть за «Реал» в следующем сезоне. Основным вратарём будет Куртуа», — сообщил ведущий программы Jugones на телеканале La Sexta Жозеп Педрерол.

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Ранее главный тренер «Реала» Зидан Зидан заявил, что в следующем сезоне в команде не будет вратарского вопроса.



Напомним, в этом сезоне ворота «Реала» попеременно защищают Навас и Куртуа.

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Клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов

Все 20 клубов английской Премьер-лиги выступили против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.

По задумке ECA, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием без принципа квалификации, доступ к которому будет только у команд, добившихся успеха в прошлом. Предлагается также проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с 8 групп по 4 команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество встреч для каждого участника с 6 до 14.

«Все клубы единодушно сошлись во мнении, что европейским футбольным организациям неуместно разрабатывать планы, которые бы изменили структуру, календарь и конкурентоспособность нашего национального чемпионата.



В Англии футбол играет важную роль в культуре и повседневной жизни. Миллионы болельщиков посещают матчи по всей стране, при этом преданность и местное соперничество часто передаются из поколения в поколение. У нас фантастическое сочетание конкурентоспособного футбола и преданных фанатов, которых мы будем решительно защищать.



Структура национальных чемпионатов определяется их руководством и местными ассоциациями. Мы будем работать с Футбольной ассоциацией Англии и другими лигами, чтобы гарантировать понимание этого со стороны европейских футбольных органов, которые должны поддерживать национальные чемпионаты», — говорится в заявлении АПЛ.