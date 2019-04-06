«Боженька всё отдаст». Сёмин призывает в союзники высшие силы

Для первой пятерки российского элитного футбола наступает время «Ч». Причудливый календарь чемпионата превратил апрель для каждого из претендентов на чемпионство в гонку с преследованием.

Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.

Затем «Ростов» проверит на прочность «Локомотив», которому уже успел испортить настроение в Кубке России. Но до визита в город на Дону команде Юрия Семина предстоит сыграть с ЦСКА, который на данный момент уступает «железнодорожникам» всего одно очко. «Армейцев» в конце апреле ждёт поездка к «Краснодару», также обошедшему к 22-му туру ЦСКА на одно очко.

«Скандальный клуб победит успешный». Прогнозы на «Спартак» — ЦСКА и 22-й тур РПЛ В 22-м туре нас ждёт два грандиозных матча. Дерби «Спартак» — ЦСКА и битва «Локомотива» с «Зенитом».

Стартует этот апрельский марафон самым, пожалуй, жарким туром – в эти выходные отношения будут выяснять соседи по турнирной таблице: сначала «Спартак» и ЦСКА, затем «Локомотив» и «Зенит».



Недавно Юрий Сёмин на себе испытал прелести VAR. Тренер в ноябре прошлого года утверждал, что его «Локомотив» потерял на старте сезона очки из-за судейских ошибок. Дескать, не случись их, «железнолорожники» сравнялись бы в турнирной таблице с «Зенитом». Юрий Павлович ратовал за введение видеоповтров и очень на них уповал перед полуфиналом Кубка России с «Ростовом», на котором состоялся дебют VAR.



Но пресловутый VAR на домашней арене «Локомотива» сыграл в пользу гостей из Ростова-на-Дону. Не будь его, возможно, команда Юрия Сёмина завершила бы матч в свою пользу. Как было в игре с «Краснодаром», после которой выяснилось, что пенальти на игроке «Локомотива» не было – ошибся Михаил Вилков.

«Боженька всё видит». Не такого VAR ждал Сёмин «Локо» притормозил.

После дебюта VAR мэтр российского тренерского цеха туманно намекнул, что «Боженька всё видит. Всё отдаст». Думал ли при этом Семин о предстоящем матче с «Зенитом»? Конечно, сравняться по очкам с сине-бело-голубыми у его команды даже в случае победы не получится, и наставник «Локо» это понимает. Но почему бы не «прессануть» слегка судей в стиле боксёрских пикировок накануне важного боя?

Судейских скандалов в последнее время в нашем чемпионате стало намного меньше, хотя на финише чемпионата нет-нет да и можно услышать упрёки в сторону арбитров. Не хотелось бы, чтобы судьи именно в этом туре, обещающем как минимум две ярких игры, поддались давлению и подпортили впечатление от футбольного зрелища.

Кстати, то, что «Локомотив» умеет прессинговать не только своих сопреников, подтвердил и глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров как раз после памятного матча с «Краснодаром», исход которого решил пенальти. Тогда Егоров сказал, что если бы Михаил Вилков не назначил одиннадцатиметровый, «Локомотив» был бы недоволен сильнее, чем «Краснодар». Странное оправдание судейской ошибки, но может быть, после этого эпизода никакой задолженности у «небесной канцелярии» перед командой Сёмина и не осталось, и воскресная игра в Черкизово обойдётся без вмешательства «высших сил»?



У Юрия Сёмина быстрая, техничная и красиво играющая команда, не раз доказывавшая, что способна сотворить гол из ничего. У Сергея Семака команда с характером, умеющая на зубах вытягивать важные матчи. Любители статистики недавно подсчитали, что по количеству волевых побед «Зенит» нынешний сравнялся с собой образца 2007 года, когда команду тренировал первый в российской истории питерцев тренер-чемпион Дик Адвокат. Матч в Черкизово уже по этим двум причинам должен стать украшением тура.