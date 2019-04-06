Пойти против принципов. Что поможет «Спартаку» победить в дерби

ЦСКА – фаворит сегодняшнего матча, если исходить из качества футбола. Но Кононов может максимально усложнить жизнь сопернику.

Рецепт успеха №1: отказ от доминирования

«Спартак» и ЦСКА добились совершенно разного результата в прошлом туре. Если красно-белые, несмотря на все сложности и слабый футбол, всё-таки увезли победу из Грозного, то «армейцы» бездарно потеряли очки в относительно легко складывающейся домашней игре с «Уфой». Но здесь всё же идёт речь об элементе случайности. ЦСКА всё равно показал более качественный футбол, чем «Спартак», то же самое можно сказать и о двух предыдущих весенних встречах.

Очевидно, что команда Виктора Гончаренко на сегодня имеет более чёткую структуру, выглядит лучше, интереснее и разнообразнее. Она занимает второе место в чемпионате по основным показателям качества позиционного футбола: длительность голевых атак – 22,4 секунды; среднее количество передач в голевых атаках – 7; голы в позиционных атаках – 16; доля позиционных атак с ударами – 11%. У «Спартака» цифры скромнее: 9,4 секунды; 3,1 паса; 5 голов; 10 процентов соответственно.

Кто победит в дерби — «Спартак» или ЦСКА? На кого ставите вы – на «Спартак» или на ЦСКА?

Хотя и без сравнения цифр, если отталкиваться исключительно от визуальных впечатлений, понятно, что у красно-белых большая беда с позиционным нападением. Вряд ли за неделю ситуация стала сильно лучше. Большинство голов и опасных моментов команда Кононова создаёт благодаря контрвыпадам и стандартам. На этих компонентах и можно построить стратегию на сегодняшнюю игру: нет смысла претендовать на территорию и доминирование, эффективнее сделать ставку на средний прессинг и резкое разжатие пружины после отборов и перехватов.

Да, всё это противоречит озвученным принципам Кононова и может не понравиться публике на «Открытие Арене», однако в случае успешного результата никто не скажет тренеру и игрокам ни одного дурного слова.

Рецепт успеха №2: укрепление центра поля дополнительным человеком

Досрочное восстановление Зобнина – один из важнейших моментов, увеличивающий шансы «Спартака» по сравнению с изначальными. Теперь в распоряжении у Кононова два мобильных полузащитника, способных снизить активность Ахметова, Облякова и Влашича и перекрыть им кислород в средней линии. Хотя в некоторых предыдущих матчах тренерский штаб красно-белых, невзирая на имеющийся кадровый ресурс, всё равно избирал схему 4-4-2 с явным уклоном в атаку.

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Сегодня использование 4-4-2 приведёт к дополнительному риску. Сильная сторона атакующей системы ЦСКА – создание треугольников в полуфлангах и на флангах, в которых при 3-5-2 участвует один из полузащитников, латераль и форвард (Обляков-Щенников-Сигурдссон или Влашич-Марио Фернандес-Чалов). Они перегружают зоны, вытаскивают за собой защитников и пользуются возникшим пространством, отправляя передачи за спины.

«Спартаку» стоит уделить этим взаимодействиям особенное внимание. Напрашивающийся сценарий: использование 4-2-3-1, где Гулиев и Зобнин будут играть по Влашичу и Облякову, а верхний центральный полузащитник (Глушаков или Ханни) – прессинговать Ахметова и не давать ему спокойно продвигать мяч из глубины. При 4-4-2 же при недобросовестной работе нападающего в оборонительной стадии красно-белые могут столкнуться с количественным неравенством.

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Рецепт успеха №3: обязательное использование Айртона

Разницу между Комбаровым и Айртоном мы могли прочувствовать в прошлой игре с «Ахматом». Не до конца готовый бразилец, выйдя на замену во втором тайме, сразу же добавил «Спартаку» агрессии и динамики на фланге. Сегодня его выход на поле особенно важен, ведь противостоять придётся Марио Фернандесу – сильнейшему правому защитнику чемпионата.

Айртон уступает оппоненту в тактической грамотности, но вполне может конкурировать в атлетизме и скорости. Лучший способ снизить активность Фернандеса – заставить его самого помногу обороняться или, как минимум, оглядываться на собственные ворота. И это спартаковский бразилец также сделать способен. Кажется, что на данная бровка – стратегически самая важная зона в сегодняшней игре, от результата микродуэлей в которой многое зависит.

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Рецепт успеха №4: ставка на Зе Луиша

Если Кононов всё-таки изберёт 4-2-3-1, то возможен вариант, при котором на поле с первых минут выйдет лишь один из номинальных нападающих – либо Зе Луиш, либо Луис Адриано. Бразилец забил два гола в прошлом туре, но форвард из Кабо Верде в дерби будет нужнее. Оборона ЦСКА относительно устойчива к позиционным атакам соперников – тот же Бекао резкий, не позволяет обыгрывать себя один в один с места, отлично действует на подстраховке. То же самое можно сказать и о новичке Дивееве.



Тогда как при контратаках, фланговых прострелах с игрой на опережение и навесах защита «армейцев» действует не столь уверенно. Зе Луиш с его «вторым этажом» и умением выбегать в контрвыпады – оптимальное орудие на острие. Луиса Адриано же можно отодвинуть на левый фланг и попросить смещаться, освобождая фланг Айртону. А главная кадровая интрига в таком случае будет касаться верхней позиции центрального треугольника – выйдет ли там Глушаков или Ханни.