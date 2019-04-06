Селихов поплыл – «Спартак» развалился. ЦСКА выиграл дерби

Кононов поставил на смелость

«Дерби. Будет битва. Битва, битва, битва!» — только и произнёс Леонид Федун в ответ на вопрос об ожиданиях, заходя на стадион. Лаконичными были и спартаковские болельщики, развернувшие масштабный перфоманс перед стартовым свистком: «WinorDie!». Победа или смерть. Все понимали, что для обеих команд нынешнее дерби становилось последним шансом вклиниться в чемпионскую гонку. И устраивал что «Спартак», что ЦСКА лишь один результат – победный.

Было очень интересно, какую тактику изберёт на эту самую битву каждый из соперников. Казалось, что у Кононова есть повод состорожничать и выставить более оборонительную вариацию стартового состава, но он продолжил гнуть свою линию. «Спартак» вышел на поле со схемой 4-4-2 и суператакующим подбором игроков. В центре поля расположились Глушаков и Зобнин, а Гулиев остался в запасе. Ханни занял позицию левого полузащитника, Мельгарехо – правого, а на острие работала привычная уже пара Зе Луиш – Луис Адриано. Главной и самой долгожданной кадровой новостью стало возвращение Жиго, сыгравшего впервые с сентября.



Стартовый состав ЦСКА оказался максимально предсказуемым: схема 3-5-2, мобильное трио Ахметов-Обляков-Влашич в средней линии и пара лёгких и техничных форвардов Сигурдссон-Чалов.

РПЛ. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Сигурдссон делает дубль! LIVE! Все подробности матча.

Первый тайм: преимущество красно-белых

План Кононова смотрелся очень рискованным, всё-таки ЦСКА до сих пор оставлял более цельное впечатление в позиционном футболе. Однако, как ни странно, в первом тайме «Спартак» выглядел лучше. Красно-белые не стали претендовать на полное доминирование и отказались от короткого розыгрыша через центральную зону. Главной идеей стала максимально быстрая доставка мяча к атакующей четвёрке. Это достигалось либо длинными выносами в сторону Зе Луиша, либо резкими атаками через фланги за счёт скорости Айртона, Ханни и Мельгарехо.



«Спартак» обязан был уходить на перерыв, ведя в счёте, но показал совершенно чудовищную реализацию. На 6-й минуте после атаки по левому флангу и прострела Луиса Адриано в штрафной перед воротами оказался Ханни – удар с носка у алжирца вышел слабым и пришёлся не в свободный дальний угол, а в Акинфеева. На 22-й ещё более явную возможность получил Зе Луиш. Ханни, получив пас-закидушечку от Мельгарехо, обыграл Акинфеева, продвинулся к лицевой и прострелил на африканского нападающего. А тот удивительным образом махнул мимо мяча, хотя ворота были полностью свободными.



Наконец, на 34-й минуте, сыграв в высоком отборе, Глушаков вывел один на один Мельгарехо. Парагваец тоже спижонил, попытавшись перекинуть Акинфеева черпачком. Игорь успел выставить руку, снизил скорость полёта мяча, и тот попросту не докатился до пустых ворот. Набежавшие защитники выбили мяч куда подальше, а Кононову оставалось хвататься за голову: хотя бы один шанс из трёх классная команда обязана реализовывать.



В дерби вообще не бывает слишком много моментов, но «Спартак» подошёл к реализации слишком расхлябанно. И судьба его за это наказала.

Второй тайм: Бенефис Сигурдссона

Не сказать, что ЦСКА до перерыва смотрелся совсем слабо, однако «армейцы» зачастую не успевали за скоростями группы атаки «Спартака», допускали разрывы в центральной зоне, а сами впереди почти ничего не создали. Главная острота от них шла исключительно после стандартов.



Во втором тайме пошли моменты и с игры. И ЦСКА их, в отличие от красно-белых, использовал. Хотя, справедливости ради, номинальные хозяева сделали всё возможное, чтобы им в этом помочь. Первый гол ЦСКА состоялся сразу же после выхода из раздевалки. Секундная стрелка не успела сделать полный оборот, а простейший вынос Акинфеева со своей половины привёл к натуральной панике: Селихов зачем-то выскочил на перехват, хотя Жиго полностью контролировал ситуацию. Защитнику пришлось скидывать мяч головой в сторону своих ворот, тот ударился о штангу. А потом набежавшие футболисты ЦСКА принялись его добивать. Первый удар чудом перевёл в перекладину Джикия. Второй, в исполнении Сигурдссона, стал уже результативным. Спартаковцы остались лежать на газоне, держась за головы и не понимая, как они умудрились сами себе привезти столь глупый гол.



И тут стало предельно ясно, что в игре «Спартака» было больше эмоций и желания, чем внятной структуры и качества. Получив чувствительный удар, красно-белые поплыли и почти сразу же пропустили во второй раз. Марио Фернандес прорвался по правому полуфлангу, прострелил на свободного Сигурдссона, а исландец оформил дубль. Ему помог рикошет от ноги Жиго и очередные неуверенные действия Селихова, не успевшего среагировать и переложить вес тела на другую ногу.

Кононов близок к провалу последней задачи

Кононов отреагировал двойной заменой, убрав Мельгарехо и Глушакова и выпустив вместо них Мелкадзе и Гулиева. Позже он отправил отдыхать и Селихова. Вратарь получил травму, а вместе с ней наверняка заработал краткосрочный нервный срыв.



А игра уже окончательно перешла под контроль ЦСКА. «Спартак» по инерции продолжил атаковать и даже вывел один раз на ворота под углом Зе Луиша, однако было понятно, что счёт 2:0 «армейцы», поймавшие уверенность и кураж, уже не отдадут. А такие провалы, как в прошлом туре с «Уфой», случаются с красно-синими максимум раз за сезон.



ЦСКА возвращает себе уже было утерянные шансы в чемпионской гонке. Тогда как Кононов, проигравший с командой впервые во внутреннем первенстве, теперь близок к провалу последней задачи. В Лигу чемпионов попасть теперь будет очень непросто.