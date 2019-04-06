«Бавария» размазала «Боруссию». У Дортмунда нет психологии чемпиона

В Бундеслиге состоялся главный матч всего второго круга. Лидер чемпионата дортмундская «Боруссия» приехала в гости к «Баварии», опережая чемпиона на два очка. Пожалуй, матч в Мюнхене рано называть «золотым», поскольку до конца сезона ещё шесть туров, но эта игра точно ключевая в борьбе за серебряную салатницу.

«Наша команда должна показать победой над «Боруссией», что желает стать чемпионом. Если не победим, я всё равно хочу выиграть Бундеслигу. Но мы не будем этого заслуживать, учитывая поражение в Дортмунде», – признался президент «Баварии» Ули Хёнесс.

Босс мюнхенцев может быть доволен – команда Нико Ковача действительно продемонстрировала, что очень хочет защитить титул. В первом тайме «Бавария» просто размазала своего соперника по газону за счёт очень интенсивной игры и крутого прессинга. Более того, хозяева выиграли весь верх на стандартах. Пропустив удар, «Боруссия» «поплыла». Нет пока у команды Люсьена Фавра чемпионской психологии. В принципе это доказал и плей-офф Лиги чемпионов, если вспомнить, как «Тоттенхэм» убрал Дортмунд.

К перерыву «Бавария» выигрывала по ударам – 15:3 (в створ – 9:1)! Один только защитник Матс Хуммельс четыре раза пробил со «второго этажа». Экс игрок дортмундцев и вывел хозяев вперёд на 10-й минуте. Почему-то при подаче углового против Хуммельса остался один в один уступающий ему в росте Лукаш Пищек. Второй мяч тоже забил бывший футболист «Боруссии» – Роберт Левандовски. Организовал этот гол центральный защитник гостей Дан-Аксель Загаду: почти двухметровый воспитанник ПСЖ запаниковал при виде поляка, подарив ему мяч, а Левандовски спокойно переиграл вылетевшего на подстраховку голкипера Романа Бюрки и поразил пустые ворота. Глупейшая ошибка 19-летнего Загаду, которому, конечно же, пока недостаёт опыта серьёзных сражений.

Было полное ощущение, что играют лидер и аутсайдер Бундеслиги. Единственный шанс «Боруссия» получила на 6-й минуте при 0:0. Этот эпизод напомнил первый матч соперников в Дортмунде, где команда Фавра здорово уходила из-под прессинга на фланге и долетала до чужих ворот при помощи быстрых комбинаций на скорости в несколько передач. Если бы Махмуд Дахуд попал в цель, а не в штангу, то, возможно, гости зацепились бы за эту игру. Но – не повезло. Зато «Бавария» перед перерывом добила конкурента. «Вкусные» голы Хави Мартинеса с подбора и невысокого Сержа Гнабри головой заставили около 10 тыс болельщиков «Боруссии» пожалеть о визите в Мюнхен.

Наверняка некоторые из фанатов чёрно-жёлтых не вернулись на трибуны во втором тайме. Какой смысл смотреть на тренировку при крупном поражении? «Боруссия» совершенно не была похожа на команду, которая верила в возможность сумасшедшего камбэка. «Бавария» полностью контролировала ситуацию на поле. Возможно, гостей как-то взбодрило бы появление на поле мастера «голов со скамейки» Пако Алькасера, однако испанец остался вне заявки на матч из-за повреждения. В концовке Левандовски оформил дубль: теперь в активе лучшего бомбардира Бундеслиги 21 гол.

«Бавария» опять стала лидером и фаворитом чемпионской гонки. Пожалуй, единственное, что испортило настроение Ковачу – очередное повреждение у Кингсли Комана. Вроде бы ничего страшного с 22-летним французом не случилось, но, возможно, на несколько матчей команда его потеряла.