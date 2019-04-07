Как ЦСКА обыграл «Спартак». Четыре важнейших тактических решения

ЦСКА хотел перекрыть центр поля и заставлял «Спартак» уводить мяч на фланги

Виктор Гончаренко предпочел играть по схеме 3-4-2-1. В прессинге «армейцы» плотно перекрывали возможность выводить мяч через центр (за Глушаковым и Зобниным следили по два человека). Когда «Спартак» уводил мяч во фланг, ЦСКА пытался организовать фланговые ловушки. Очень много черновой работы проделал Чалов, который покрывал практически всю ширину в попытках загнать центральных защитников хозяев в полуфланги или фланги.

В первом тайме подобный прессинг «армейцев» зачастую проваливался. Например, несколько раз передачи на смещавшегося чуть глубже Зобнина разбивали прессингующий пятиугольник Гончаренко – Чалову не удавалось перекрывать линию передач (и вряд ли он теоретически мог), Влашич грамотно переключался на крайнего защитника, а вот Ахметов не понимал, контролировать ли ему возможную передачу между линий на Ханни или поджимать Романа. При глубокой обороне Ильзат часто опускался чуть ниже, чем его партнеры по линии обороны, чтобы контролировать потенциальный пас на Ханни между линий, поэтому в ситуациях с фланговыми ловушками ему было не так просто принять решения.

Но проходившие передачи на Зобнина в пятиугольник прессинга не были главной проблемой ЦСКА в первом тайме.

Разрывы между линиями ЦСКА

Причина, по которой «Спартак» смотрелся сильнее в первом тайме. Ахметов и Обляков– гибкая, но очень рискованная пара полузащитников в матче против команды, у которой вся линия нападения чувствует себя довольно комфортно между линий.

«Спартак» несколько раз опасно вскрывал полузащиту ЦСКА в переходных фазах: в эпизоде ниже, например, ЦСКА потерял мяч на чужой половине и не успел перестроиться, а Зобнин отрезал опорников одной передачей на Ханни, начав опасную контратаку.

В позиционных атаках передачи «Спартака» между линий стали проходить с завидной регулярностью уже после 15-й минуты: зоны между полузащитниками ЦСКА вскрывались и верхом, и низом.

Еще одна причина такой доминации игроков Кононова между линиями в первом тайме – ужасная игра Бекао и Дивеева (Набабкин тоже сыграл хуже среднего, но не настолько). Центральные защитники ЦСКА постоянно опаздывали за своими оппонентами, не успевали их накрывать – и Мельгарехо, и Ханни, и Зе Луиш, и в особенности Адриано очень легко разворачивались и продолжали атаки через образованные дыры.

Почему «Спартак» ничего не создал во втором тайме?

Тут все просто – ЦСКА забил первый мяч уже на 46 минуте и сел глубже, после второго мяча – еще глубже. Находить пространство между линиями в условиях высокой плотности, когда две оборонительные линии соперника находятся на своей трети – проблематично.

Где-то за 20 минут до окончания матча «Спартак» старался просто перегружать линию обороны ЦСКА, создавая 5-в-5. Очень высоко поднимались центральные защитники хозяев (особенно Джикия), а Зобнин и Гулиев поочередно подключались через полуфланги или даже фланги.

Доставлять мяч в штрафную в условиях такой плотности без четкой структуры проще всего через кроссы, но «Спартак» часто пытался вскрывать ЦСКА разрезающими передачами или забросами – не сработало ни разу.

ЦСКА чаще бил по воротам, но его атака смотрелась скудно

«Спартак» предпочел прессинговать в своих 4-4-2 довольно стандартно: ближнего к мячу опорника ЦСКА прессинговал центральный полузащитник, дальнего контролировал вингер, а еще один полузащитник контролировал пространство между линий.

ЦСКА мало атаковал низом через пас (Дивеев на мяче был совсем плох, Набабкин и Бекао тоже были не особо хороши), а скидки на половине «Спартака» хозяева либо забирали, либо не давали быстро продолжить атаку.

Поэтому ЦСКА в первом тайме получал мяч в чужой трети и упирался в массивный оборонительный блок «Спартака». По включениям инсайдов (Сигурдссона и Влашича) из глубины часто работали опорники «Спартака», не отпуская их, а на Фернандеса вовремя выходил Айртон.

Проблемы «Спартаку» ЦСКА мог доставить, переводя мяч справа налево, но этого не происходило. «Армейцы» 46% времени атаковали через правый фланг и лишь 26% – через левый, и такая предсказуемость сыграла с ЦСКА злую шутку.

Отрезок наибольшей атакующей активности ЦСКА выдал с начала второго тайма и до выхода Гулиева вместо Глушакова. С 45-й по 63-й минуту опорная «Спартака» будто бы уснула, и «армейцы» этим пользовались: собирали подборы, врывались в штрафную, проводили время с мячом между линиями. Небольшая, но всё-таки часть вины лежит на опорной хозяев в эпизоде с первым голом, а во втором мяча гостей по большей части виноват Глушаков, который не успел накрыть Фернандеса. За этот отрезок ЦСКА нанес 4 удара (причем все – с игры и из штрафной), после него – всего два дальних. Да, в первом тайме «армейцы» нанесли аж 10 ударов, но из них 4 случились после стандартов, еще 4 были дальними и не несли опасности, а в случае с двумя ударами из штрафной между мячом и воротами «Спартака» находилась вся линия обороны и несколько полузащитников хозяев.