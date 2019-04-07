«Моего друга притоптали в бетон стадиона, как в песне Нейромонаха Феофана»

Болельщики «Спартака» избили своего из-за шарфа против Глушакова, а ещё украли его вещи. Мы поговорили с его другом.

Во время матча с ЦСКА одного из фанатов «Спартака» избили другие болельщики красно-белых. Им не понравилось, что фанат принёс на дерби шарф с надписью против капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Мы связались с другом пострадавшего – Александром Гуминским, и узнали у него всё об этом (и не только этом) инциденте.

— Моего друга зовут Илья, и ситуация с ним сейчас очень осложняется. Месяц назад — после игры с «Зенитом», он попал в аварию, его также увозила скорая. Тогда он получил серьёзную травму, поэтому на дерби он шёл уже с ней. Сегодня эта травма была усугублена болельщиками, которые являются сторонниками Дениса Глушакова. Илья сейчас отлёживается, но завтра ему нужно быть на работе. Он не знает, как ему быть: его рвёт, перед глазами всё постоянно плывёт, на его теле огромное количество гематом и ушибов. Сейчас он на квартире в Москве у своей знакомой, но ему надо как-то ехать в Коломну.

— Судя по симптомам – у него как минимум сотрясение мозга?

— Да. Там всё сразу и комплексно.

— Нос тоже сломан?

— Это он сломал нос своему нападавшему.

— Но из больницы его уже выпустили?

— Да, сейчас он на квартире у своей знакомой, которая его приютила. Сейчас состояние у него плохое.

— Как вы вообще узнали о произошедшем?

— Я был на игре с ЦСКА на секторе А7, по репосту с вашего сайта узнал о произошедшем, но не думал, что это связано с моим товарищем. На трибуне Б у меня находился друг, я ему позвонил, думал, что вряд ли побили его. Спросил его в шутку – не его ли избили, а оказалось, что тут не шутки, побили и правда его — он скинул фотографии.

— Это всё случилась из-за шарфа с надписью против Дениса Глушакова?

— Да, против капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Илья был на дерби со своим знакомым, но тот далёк от футбола, был на матче в первый раз. Сейчас он в шоке и страхе.

— А как же реакция других болельщиков на трибуне – «один за всех – и все за одного»?

— Это вопросы к тем болельщикам, которые там были. Со слов моего друга на него было совершено три прыжка, на третий его вырубили — окончательно затоптали. Есть такой модный музыкальный исполнитель – «Нейромонах Феофан» и у него есть трек «Притоптать», так и моего друга притоптали эти проплаченные шестёрки. Просто втоптали в бетон стадиона «Открытие Арена».

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— Он собирается подавать на них в полицию?

— В отличие от тех, кто притоптал моего друга, Илья – настоящий фанат, для него принципы – превыше всего. У него есть принципиальная позиция против Глушакова, также есть и принципы не обращаться в органы правопорядка, а решать свои проблемы самостоятельно. Кстати, кроме того, что ему нанесли травмы средней тяжести, с него сняли свитер «TommyHilfiger» и оригинальную бейсболку «MarcoPolo», которые были куплены не так давно за немаленькие деньги. Эти вещи ему не вернули.

— Вы сказали, что вашего друга били «проплаченные шестёрки» — почему такое мнение и кто мог проплатить эту акцию?

— Не могу знать, кто им за это заплатил, я ведь не сотрудник ФСБ. Но акция по вычислению недовольных Глушаковым была спланирована. Похожий инцидент произошёл на секторе А7, его я видел своими глазами: там парень кидался на недовольных Глушаковым болельщиков. Я никого не обвиняю, просто сопоставляю факты и прихожу к возможному заключению, что скорее всего это проплаченная акция по борьбе с теми, кого не устраивает Глушаков.

— Кто за ними стоит?

— Я этого не знаю.

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— Расскажите про инцидент на секторе А7.

— При мне в конце первого тайма мужчина интеллигентного вида пришёл с сыном на сектор. Там были отрицательные заряды в адрес Дениса Глушакова, и человек с нижнего ряда начал кидаться на этого мужчину с сыном из-за того, что те оскорбляли Глушакова.

— Он пытался драться с сыном этого мужчины? Сколько на вид было лет этому ребёнку?

— Лет 16-18, сейчас тяжело судить, но он очень молодой.

— Как удалось избежать конфликта?

— Отец словами и своим интеллигентным видом убедил этих молодчиков, что насилия здесь не нужно.

— Вернёмся к инциденту с вашим другом. Вы знаете, почему он так настроен против Глушакова?

— Его позиция проста: Глушаков причастен к отставке бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры. Глушаков не достоит быть капитаном великого клуба «Спартак», ведь вне рабочего время все скандалы вокруг него: Малахов и прочее – это просто стыд и позор. По сравнению с Нетто, Черенковым, Тихоновым – Глушаков минимум должен был быть лишён капитанской повязки, а максимум – переведён в футбольный клуб «Коломна». Ему нет места в «Спартаке».

— А вообще, ваш друг давно ходит на футбол?

— Он и сам занимался футболом, и на футбол ходит достаточно давно. Раньше такого никогда не было.