Гилерме надежнее Лунёва в этом сезоне. Но голкипер «Зенита» кое в чём лучше

В сегодняшнем матче «Локомотив» – «Зенит» встретятся два вратаря сборной России – Маринато Гилерме и Андрей Лунёв. После того, как Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде, натурализованный бразилец и москвич из Петербурга спорят за место в основе. Лунёв играл с Турцией (в гостях), Чехией, Германией, Швецией (в гостях) и пропустил семь мячей. Гилерме играл со Швецией (дома), Турцией (дома), Бельгией, Казахстаном и пропустил три мяча. Однако есть и другие любопытные цифры и комментарии, связанные с их выступлениями.

Гилерме: на поле все подсказки говорю на русском – это уже привычка Интервью, в котором вратарь сборной России объяснил, почему ошибся в матче с Бельгией.

Как Гилерме и Лунёв выступают в нынешнем сезоне РПЛ?

Гилерме и Лунёв сыграли во всех матчах своих команд в нынешнем чемпионате. Маринато пропустил 19 голов, Андрей – 20. При этом у «железнодорожника» 10 «сухарей», а у зенитовца – девять. Для более детального анализа статистики двух голкиперов, обратимся к данным InStat.

У Гилерме вообще лучшая оценка среди всех вратарей РПЛ за сезон! InStat Index «первого номера» чемпионов России – 282 балла. Лунёв в этом рейтинге делит лишь 9-10-е места с Юрием Дюпиным из «Анжи». Представитель «Зенита» наиграл на 266 баллов. Маринато отразил 81% ударов по своим воротам и совершил 29 сейвов, Андрей же отразил 76% ударов и совершил всего восемь сейвов. Зато на выходах чуть-чуть эффективнее Лунёв: 93% против 92% у натурализованного бразильца.

Если взять количество передач в среднем за 90 минут игры, то тут небольшое преимущество у Лунёва, как по точности (87% против 85%), так и по количеству (27 против 23). При этом зенитовец делает больше точных средних пасов (13 против 9), а «железнодорожник» длинных (10 против 9). Зато по конструктивным передачам они на равных – у обоих по 14.

Наконец, о деньгах. Transfermarkt оценивает Гилерме в 3 млн евро, а за Лунёва даёт 10 млн. Очевидно, такая разница связана, прежде всего, с тем, что голкипер «Зенита» моложе на шесть лет.

Скрин со статистикой от InStat

Как Гилерме и Лунёв играли друг против друга?

Лунёв всего 2,5 года играет на уровне РПЛ, поэтому у них с Гилерме не так уж много очных встреч. В сентябре 2016-го «Уфа» с Андреем в воротах победила в Москве «Локомотив» – 1:0. Лунёв парировал пять ударов в створ, включая пенальти от Неманьи Пейчиновича. Уфимцы нанесли в створ ворот Гилерме… ноль ударов. Единственный мяч гости забили в результате автогола Ведрана Чорлуки.

Ещё две встречи Лунёва с Гилерме состоялись в рамках матчей «Зенита» с «Локомотивом». В прошлом сезоне команда Роберто Манчини дважды проиграла будущему чемпиону. В Петербурге хозяева были разгромлены – 0:3. Лунёв пропустил три мяча после пяти ударов в створ, а вот Гилерме парировал шесть ударов в створ. В ответном матче в Москве, «золотом» для «железнодорожников» Андрей не участвовал из-за травмы.

В первом круге нынешнего сезона «Зенит» выиграл у «Локомотива» с фантастическим счётом 5:3. Неудачная игра для Гилерме, который пропустил в том числе курьёзный гол от Олега Шатова. Хозяева нанесли 10 ударов в створ ворот натурализованного бразильца, а гости пробили в створ ворот Лунёва восемь раз.

В общем, пока счёт личных противостояний 2:1 в пользу Лунёва. По голам – 6:6.

Что говорят о голкиперах сборной России?

Чем выше забирается футболист по карьерной лестнице, тем больше в его адрес похвалы и критики. Нужно уметь справляться с давлением. Хотя голкиперам, наверное, приходится тяжелее всего, ведь их ошибки заметнее и дороже, нежели ошибки полевых игроков. Вот несколько комментариев о Гилерме и Лунёве:

Мнения о Гилерме

«Гилерме — один из лучших вратарей по игре на выходах в Европе. Он играет стабильно, помог «Локо» в минувшем сезоне выиграть чемпионат, выглядел в большинстве матчей очень хорошо. Конечно, у любого игрока есть свои плюсы и минусы, но его высокая квалификация не вызывает никаких сомнений», – тренер ЦСКА Сергей Овчинников.

«Я всегда говорю: у нас есть свои нормальные ребята, которые могут и в воротах играть, и в поле. Это не вина Гилерме, что он не русский. Просто неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей? Тем более такой пример есть. За последние два года появилось много молодых хороших ребят, которые могут стоять», – экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

«Несмотря на то что Гилерме выиграл чемпионат, я не могу сказать, что неприкосновенность его ворот была обеспечена благодаря великолепной игре. Про Акинфеева я такое могу сказать», – бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили.

Мнения о Лунёве

«Помню, года четыре назад смотрел игры «Сатурна» во втором дивизионе. Знаете, какое Лунёву дали прозвище игроки? Пылесос! Он не был первым номером даже во второй лиге, как вставал в ворота — всё залетало. Перелом случился в «Уфе». Потом прогресс очень быстро пошёл. Сейчас он по праву соответствует уровню первого номера сборной», – агент Алексей Сафонов.

«Равноценная ли Лунёв замена Акинфееву? В сборной все когда-то начинают. Я знаю характер и манеру игры Лунёва, и на данный момент эти факторы позволяют надеяться. К сожалению, такие, как Акинфеев и Яшин, рождаются не каждый день», – бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов.

«Ты вратарём будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришёл и начал играть у нас, а то, видел, да, какие у нас вратари слабенькие — Лунёвы, Кержаковы. Да я шучу, сильный он…», – нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в беседе с юным болельщиком.