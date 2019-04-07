«Локомотив» — «Зенит». Дзюба в основе, Смолов — в запасе. LIVE!

18:20. Наши люди в Черкизово докладывают: транспортная ситуация в норме. Если ещё не там, гоните на «Локомотив»!

18:00. У «Зенита» атакующий вариант — 3 форварда. Ждем голов?!

17:50. Гости пробуют поляну. Она в полном порядке.

17:45. Так, состав «Локо» подъехал.

17:15. За что мы любим футбол? В том числе и за то что вокруг футбола!

17:10. Раздевалка ждет хозяев.

17:00. Из-за ЧП в московском метро «Локомотив» попросил болельщиков планировать маршрут на стадион заранее.

16:00. Какие прогнозы? Оставляйте свои варианты счёта в комментариях — после сверим с цифрами на табло.

16:00. Приветствуем вас, уважаемые болельщики! «Чемпионат» начинает текстовую трансляцию второго суперматча 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Следом за столичным дерби нас ждёт ещё одна зажигательная лидерская разборка. Субботние победы ЦСКА и «Краснодара» отбросили «Локомотив» со второго места в таблице на четвёртое. Встреча с «Зенитом» — замечательная возможность сократить отставание от первого места и вернуться в зону ЛЧ. В одном можно не сомневаться: в Черкизово сегодня будет жарко. Оставайтесь с нами.