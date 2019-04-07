«Может, произошедшее со мной станет звоночком для Глушакова»

Во время дерби на трибунах «Открытие Арены» вспыхнула драка между болельщиками «Спартака», в результате которой один человек потерял сознание. Мы уже пообщались с его другом, который рассказал, как его товарища «втаптывали в бетон стадиона». Сегодня на связь вышел и сам пострадавший – Илья. Он попросил не называть свою фамилию, но рассказал о нападении, осознанной провокации со своей стороны, Глушакове и расколе трибуны спартаковских фанатов.

— Как вы себя чувствуете?

— Оклемался, всё нормально. Меня вчера человек шесть просто запинали, били руками и ногами по голове. Вся голова в шишках, капилляры в глазу лопнули, плюс под глазом хороший фингал. Голова болит до сих пор, но челюсть вроде бы не сломали. Все удары я получил, когда меня уже добивали.

— Какой диагноз вам поставили врачи?

— Я не стал обращаться в больницу.



— Почему?

— На это были свои причины, связанные с работой.



— Всё случилось из-за шарфа против Глушакова. Вы не в первый раз были с ним на игре «Спартака»?

— Да, я простоял с ним 90 минут на матче с «Зенитом» — у меня идейный протест. Тогда я простоял с ним весь матч, растянув над головой. При этом я не поддерживал свой клуб, просто так стоял, но никаких вопросов тогда ко мне не было.



— Что произошло вчера?

— Я пришёл на матч и начал показывать свой протест. До меня начали докапываться люди, стоящие внизу, которых раньше на секторе я никогда не видел, хотя хожу на футбол уже давно, был на многих выездах. Сначала они стали выдёргивать шарф из рук, в ответ на это я спросил, кто они такие, предложил выйти и решить все проблемы в подтрибунном помещении – либо один на один, либо кучка на кучку. Их было пять человек, а я с щупленьким другом. После этого мы немного потолкались и успокоились. Дальше я снова поднял шарф, его начали выдёргивать, диалог с ними повторился уже с дракой. Это было какое-то пьяное быдло, вели они себя как гопники.



— В социальных сетях пишут, что вы сами были в состоянии алкогольного опьянения и провоцировали других…

— Перед матчем можно попить пива, кружечку – и всё. Но такого, чтобы я себя неадекватно вёл – не было. Меня задело, что все сразу стали писать, что я был пьяный, меня выставляют пьяным быдлом, которое стало на кого-то наезжать. Есть много «интернет-бойцов», которые вообще не понимают, что в клубе происходит. Им лишь бы сказать что-то и «повыпендриваться». На матче же я просто предложил поговорить с людьми один на один или кучу на кучу, но не на трибуне. Это нападавшие на меня люди были пьяным быдлом, судя по их поведению, а не я. Лично я никого не провоцировал, первым в драку никогда не лезу. Всё из-за шарфа.



— Такой шарф сам по себе – не провокация?

— Я прекрасно понимал то, что с моей стороны идёт провокация. Но не думал, что будут такие драки, когда «один за всех – и все на одного».

Теперь «Спартак» точно с Глушаковым. Но что будет дальше? Гадаем по «Ромашке», Мамаеву и следим за фанатами.

— Другие болельщики на секторе не пытались помочь?

— Все просто всё снимали, у нас «селфи-трибуна» в 21 веке.



— Но вы признаёте, что шарф – это провокация.

— Это мой личный протест. Помните, на центральной трибуне стоял человек с шарфом «Глушаков – наш капитан»? Так же и я высказывал свою позицию. Я просто молча стоял и смотрел футбол с этой «розой».



— Вы стояли молча – не поддерживали команду?

— Нет, я вообще ничего не скандировал.



— Почему?

— У меня есть много своих мнений на этот счёт. У нас и трибуна продалась и разделилась на две части.



— Но поддержка команде разве не нужна?

— У меня свои заморочки в этом плане, не то чтобы я не люблю «Спартак», но вот так. Я хожу с таким шарфом не для того, чтобы кому-то своё мнение вкрутить в голову. Есть заряды, которые я поддержу, есть — которые нет. Мне интересно, почему люди, которые напали на меня, не делают баннеры в поддержку Глушакова, не срывают оскорбительные баннеры в его адрес? До меня просто докопались. Сколько людей – столько и мнений, почему я не могу показывать своё?

Пришло время отдать повязку Телингатер переобувается по поводу Глушакова.

— Со слов вашего друга, с вас сняли вещи. Это произошло на секторе?

— Когда я оклемался в подтрибунном помещении, на мне не было кепки, шарфа и кофты. Я вернулся на сектор, но там уже не было моих обидчиков, хотя я хотел с ними поговорить. Свои вещи я тоже не нашёл.



— Получается, с вас сняли куртку, потом свитер, а потом вновь надели куртку?

— Я не знаю, как было точно, может, с меня сняли свитер на секторе, а может, его сняли медики. Хотя они бы его вернули, наверное, ребята же за мной приходили. У меня такое состояние, что я не всё сейчас помню.



— Но вещи мог забрать кто угодно?

— Либо нападавшие, либо кто-то другой — такой народ на трибунах стоит. Обидно за кепку – это подарок моего друга.

— Вы не собираетесь обращаться в полицию. Почему?

— На это тоже есть свои причины, связанные с работой.



— Вернёмся к теме с Глушаковым. Почему вы против него?

— Давайте вернёмся к последним событиям: когда он забивает голы и показывает непонятные жесты, то говорит этим, что любит себя в «Спартаке». То же самое было в Грозном — кому он звонил?



— При этом Глушаков неоднократно повторял, что готов к диалогу с болельщиками. Почему его нет?

— Почему Денис не может такие действия организовать сам? Раньше люди могли в Тарасовку приехать, а сейчас ничего нет, ведь 50 процентов трибуны считает Глушакова капитаном, вторые 50 – наоборот.

Глушаков — о своём жесте после гола «Ахмату»: если что, звоните. На связи!

— Но Глушаков не против поговорить с болельщиками. Почему нет инициативы от недовольных им фанатов?

— Глушаков, наверное, в курсе с ситуации, произошедшей со мной. Человек сам должен проявить инициативу. С банкой самогона он приехать на стадион может, а почему не может организовать где-то неофициальную встречу? У него есть «инстаграм», есть люди, к которым он может обратиться, чтобы устроить встречу. Пусть выскажет своё мнение в видеообращении и объяснит ситуацию. Может, вчерашняя ситуация станет для Глушакова звоночком. Трибуна информирует его достаточно. Плюс я не король движения какой-то, мне тоже интересно, почему нет такой встречи.

— Ваш товарищ назвал нападение на вас проплаченной акцией. Вы тоже так считаете?

— На сто процентов уверен, что так оно и есть.



— Кому это нужно?

— Моё мнение, что клуб проплачивает это какому-то движению. В матче с «Анжи» были люди, которые не поддерживали все негативные заряды, лишь «отдельные грядки» заряжают против руководства и Глушакова.



— Но вы говорили, что на вас напало быдло.

— Они стояли на трибуне, а потом куда-то пропали – этот факт мне интересен. Плюс на матче с «Зенитом» никаких проблем не было, а здесь сначала непонятная ситуация с баннером перед матчем, потом этот конфликт… Знаете, я не хочу хайпануть на этой теме, но понимаю, что данная ситуация может подогнать Глушакова поговорить с болельщиками. А ещё она доказывает, что вся наша фанатская движуха идёт ко дну.

Эпоха «пиджака». Атака на Кононова – это беда Не «Спартака», а общества.

— А вы не допускаете такого, что вопросы к вам возникли, потому что вы не поддерживали команду?

— Нет, этого точно нет, людей, которые не поддерживают команду, много – народ очень вялый. Сейчас у меня своя позиция – мой протес против того, что творится в клубе. Можете написать, что я полностью «Карреровер». Я не держал свечку, но есть мнение, что Глушаков говорил много всего в адрес Карреры, дескать, это футболисты тут решают, кто будет тренировать команду. И в «ОПГ Ромашку» я тоже верю.



— А нет ощущения, что во всей этой истории в социальных сетях очень много «фейков», вы уже не знаете, что правда, а что нет?

— Я не знаю, как там было, но свою позицию я уже высказал. Я хожу с таким шарфом не для того, чтобы кому-то своё мнение вкрутить в голову.



— В будущем вы готовы продолжить протест свой?

— Я не остановлюсь — буду протестовать.