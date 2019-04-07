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«Урал» — «Енисей» — 3:2, 7 апреля 2019, обзор, Погребняк забил первый гол

«Урал» — «Енисей» — 3:2, 7 апреля 2019, обзор
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Сумасшедший камбэк «Урала»! Погребняк отправил «Динамо» в зону стыков
А Аленичев всё ближе к официальному вылету.
Футбол / РПЛ

Это был матч, в котором «Енисей» имел все шансы прервать свою чёрную серию и одержать первую с конца ноября победу. Команда Дмитрия Аленичева достойно провела первый тайм, в середине которого Ятченко с пенальти открыл счёт, классно вкатилась во вторую половину – Зотов потрясающим ударом из-за штрафной в дальнюю девятку укрепил преимущество.

«Урал» же выглядел медленным и понурым, словно кубковая игра с «Арсеналом» посреди недели отняла у него слишком много сил. «Енисей» продолжал проводить острые и быстрые атаки и при 2:0 имел сразу несколько отличных возможностей для того, чтобы довести счёт до разгромного.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
3 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 – Ятченко – 21 (пен), 0:2 – Зотов – 63, 1:2 – Димитров – 72, 2:2 – Погребняк – 85, 3:2 – Панюков – 87

Но затем Дмитрий Парфёнов принялся проводить замены – и со всеми попал в точку. На поле последовательно вышли Погребняк, Араторе и Жигулев, все они помогли хозяевам взвинтить темп и создать настоящее давление. А главным героем стал именно Погребняк. Павел поучаствовал в первом голе (навязал борьбу, зацепился за передачу в штрафной, а далее мяч рикошетом отскочил к Димитрову) и лично забил второй, продавив оборону «Енисея» после фланговой подачи и сыграв на добивании. Это дебютное результативное действие 35-летнего форварда в Екатеринбурге.

Через минуту «Урал» забил и в третий раз – автором победного гола стал Панюков. «Енисей» Аленичева продолжает падение, он отстаёт от 15-го места уже на семь очков, а от зоны стыков – на восемь. В скором времени команда, видимо, официально распрощается с Премьер-Лигой.

А «Урал», напротив, поднялся в таблице. Причём по иронии судьбы в зону стыковых игр теперь опустилось «Динамо» — бывшая команда Погребняка, из которой он ушёл со скандалом.

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