Сумасшедший камбэк «Урала»! Погребняк отправил «Динамо» в зону стыков

Это был матч, в котором «Енисей» имел все шансы прервать свою чёрную серию и одержать первую с конца ноября победу. Команда Дмитрия Аленичева достойно провела первый тайм, в середине которого Ятченко с пенальти открыл счёт, классно вкатилась во вторую половину – Зотов потрясающим ударом из-за штрафной в дальнюю девятку укрепил преимущество.

«Урал» же выглядел медленным и понурым, словно кубковая игра с «Арсеналом» посреди недели отняла у него слишком много сил. «Енисей» продолжал проводить острые и быстрые атаки и при 2:0 имел сразу несколько отличных возможностей для того, чтобы довести счёт до разгромного.

Но затем Дмитрий Парфёнов принялся проводить замены – и со всеми попал в точку. На поле последовательно вышли Погребняк, Араторе и Жигулев, все они помогли хозяевам взвинтить темп и создать настоящее давление. А главным героем стал именно Погребняк. Павел поучаствовал в первом голе (навязал борьбу, зацепился за передачу в штрафной, а далее мяч рикошетом отскочил к Димитрову) и лично забил второй, продавив оборону «Енисея» после фланговой подачи и сыграв на добивании. Это дебютное результативное действие 35-летнего форварда в Екатеринбурге.



Через минуту «Урал» забил и в третий раз – автором победного гола стал Панюков. «Енисей» Аленичева продолжает падение, он отстаёт от 15-го места уже на семь очков, а от зоны стыков – на восемь. В скором времени команда, видимо, официально распрощается с Премьер-Лигой.



А «Урал», напротив, поднялся в таблице. Причём по иронии судьбы в зону стыковых игр теперь опустилось «Динамо» — бывшая команда Погребняка, из которой он ушёл со скандалом.