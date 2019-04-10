«Н`Диайе звонил брат испанского тренера, работающего в АПЛ. Но он выбрал ЦСКА»

5 октября 2018 года ЦСКА объявил о своём самом незаметном, но, возможно, одном из самых многообещающих трансферов. В ЦСКА перешёл 18-летний малиец Лассана Н`Диайе. В октябре 2017 года Лассана забил шесть мячей в семи матчах на юношеском чемпионате мира, где и привлёк внимание ЦСКА. На данный момент Н`Диайе ни разу не сыграл за ЦСКА, всего дважды попал в заявку, но это связано с тем, что его смогли заявить за ЦСКА только зимой 2019 года. Мы встретились с агентом Лассаны Алексеем Дуданцом и поговорили с ним о Н`Диайе, особенностях российского рынка, секретах селекции ЦСКА и многом другом.

— Понял, что хочу стать агентом, лет в 20, — начинает Алексей. — К тому моменту успел поиграть в «Спартаке» и «Зените», поступить в Суворовское училище, после чего занялся бизнесом. Только потом, когда вышел на достаточный уровень, принял решение заняться агентским делом.

— Вот так просто, не имея никакого опыта в агентском бизнесе?

— Было тяжело. Не было ни связей, ни знакомых. Помогло, что два года содержал любительскую команду «Альмерия». Играли в аналоге ЛФЛ и выигрывали все трофеи. Там я и начал приглашать футболистов в команду. Даже премиальные платил.



— Когда это было?

— Февраль 2017-го, мне тогда 28 лет было. Начал с социальных сетей: выложил видео на YouTube. Получил много хороших отзывов за первый выпуск.



— О чём были эти видео?

— Рассказывал о прошлом, о том, как играл в футбол и так далее. Позже решил начать брать интервью — у спортивных директоров, функционеров. Чтобы понять, как всё устроено. Но для этого пришлось ехать за границу.



— Почему не в России?

— В России мне все отказывали. И в ФНЛ, и во второй лиге, а уж в Премьер-Лиге тем более. С одним клубом из первой лиги разговор был простой: «Вы из «Евроспорта»? Нет? Ну, до свидания».



— Куда решили отправиться?

— Выбрал Швецию, потому что размером она как половина Москвы. Нет ни газа, ни нефти, зато есть Electrolux, Scania, IKEA и Volvo. И ABBA тоже была. С маркетинговой точки зрения очень продвинутая страна. К тому же понимал, что они будут достаточно открыты.



— Не ошиблись?

— Нашёл в соцсетях данные одного клуба, написал и сразу же получил ответ: «Приезжайте, сделаем интервью». Нашел оператора за зарплату и переводчика в Швеции и поехал.



— С тех пор и закрутилось?

— Пошли звонки, начали писать некоторые агенты. У них я начал узнавать, как всё происходит, этому ведь не учат нигде. В мире нет ни одного факультета, где готовят агентов. Только на практике.

О первом деле

— Помните первое дело?

— Я ходил на разные турниры молодых футболистов. Подходил к скаутам московских клубов и честно признавался, что я начинающий агент. Просил поставить какую-то задачу. Из всех московских клубов отозвались только из ЦСКА. И сразу с такой задачей, которую до меня не смогли выполнить три агента.



— В чём была проблема?

— Нужно было привезти в школу ЦСКА молодого футболиста из Нижнего Новгорода. Агента у игрока не было, а его главный тренер имел на парня огромное влияние. Говорил, что ему ещё рано уезжать. Никто из тех, кого ЦСКА просил о помощи, даже не приехал с ним пообщаться. А я сразу взял билет и уехал к нему.



— Чем всё обернулось?

— Тренер выставил условия. Хотел, чтобы школа ЦСКА сыграла с его командой товарищеский матч. При этом он просил оплатить им дорогу из Нижнего и обратно всей команде, плюс питание и проживание. И это условия за 16-летнего парня из Нижнего Новгорода! Понятно, что ни одна школа на это не пойдёт. Я предложил встречный вариант. Сказал, что организую всё без ЦСКА: оплачу автобус, питание, проживание на всю команду. Но с условием, что если в двусторонке «армейцам» понравится кто-то ещё, на просмотр останутся все.



— Согласились?

— Уже на следующий день мне позвонил этот парень и сказал, что тренер отпускает его одного. С тех пор у меня сложились неплохие отношения с ЦСКА. Парня в итоге зачислили в школу «армейцев».



— А как зовут парня?

— Кирилл Кузьменко. Когда его зачислили, мне было интересно, как всё сложится, всё-таки первый футболист, которому я помог. Договорились, что буду его агентом. Он полетел с командой в Италию на международный турнир, и я тоже поехал.



— Зачем?

— Там были хорошие клубы: «Динамо» Загреб, «Удинезе», «Сассуоло». Эти клубы очень хорошо работают с молодыми игроками. Поговорил со скаутами, набрал визиток — в общем, хорошо провёл время. Потом поехал в Финляндию. Пытался устроить туда молодого футболиста, поэтому обошёл десять клубов высшей и первой лиг. Да, не получилось. Но тут я своими глазами увидел гигантскую разницу.



— В чём?

— До этого ездил в Иваново на матч «Текстильщика». При цене билета в 200 рублей на матч пришло порядка двух тысяч человек. Ну, то есть выручка около 400 тысяч рублей. В Финляндии я пришёл на матч первой лиги, не высшей. Есть такой клуб «Хонка». Так там билет стоит 15 евро, а людей пришло порядка десяти тысяч. По моим подсчётам выручка с одной игры составляла около 150 тысяч евро.

Лассана Н`Диайе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О первых серьёзных связях

— Что предприняли после Финляндии?

— Решил разыграть что-то для подписчиков. В качестве приза выбрал поездку со мной на «класико», оплачивал два дня жизни в Барселоне и обратные билеты. Тот конкурс я проводил в прямом эфире у себя на кухне. Подписчиков у меня, может, и немного, зато они очень активные.



— Сколько человек смотрели тот розыгрыш?

— Человек 200. Тут ключевое то, что я в прямом эфире обмолвился о желании снять фильм про «Монако». И прямо в этот момент один человек скидывает мне в социальной сети телефон операционного директора «Монако». Сказал, чтобы я связался с ним, что легко найду с ним контакт. Я поблагодарил, но звонок в Монако отложил на более поздний срок. Кстати, до сих пор так и не позвонил (улыбается ).



— Разгоняли агентскую деятельность?

— Примерно тогда же собирался лететь в Лондон на форум Wyscout. Стартовый взнос составлял 700 евро, но я понимал, что надо там быть. И вдруг тот же парень, который помог с «Монако», присылает мне телефон большого серьёзного агента. Агент работает по северному Египту и Алжиру, делает большие сделки, а живёт как раз в Лондоне.



— Встретились?

— Да. Оказалось, действительно серьёзный агент, начал предлагать футболистов. В итоге я взял от него авторизацию на футболиста, который стоит несколько миллионов евро. Когда всё закончилось, написал тому человеку, который мне со всем помог. Вспомнил, что даже спасибо ему не сказал. Позже мы встретились, и он познакомил меня с другим агентом – Валерием Павличенко. С ним уже мы начали работать вместе.



— С чего начали совместную работу?

— С Сербии. Там есть очень сильный партнёр – Петар Базич, поэтому встретили, как родных. В каждый клуб пустили, со всеми позволили пообщаться. Мы очень хорошо начали общаться с Петаром, и я очень сильно увеличил свою базу. Ну а потом всё пошло-поехало. Из Бразилии начали писать — агентов пять-шесть. Но не всем контактам можно доверять, пришлось выработать специальный механизм для проверки.

Об особенностях бразильских агентов

— Какие неприятные ситуации случались с бразильцами?

— Был у меня случай с одним бразильским агентом. Предложил ему устроить в клуб футболиста от его имени. Звоню ему, говорю, что вышел на директора и поговорил с ним. Шло более-менее нормально, надо было только подождать решения главного тренера. Через час выходит новость на одном из сайтов про трансфер этого футболиста в другой клуб. С тех пор имею в виду: все бразильские агенты чуть что сразу бегут в прессу.



— Это негативно влияет на переговоры?

— По этой причине не сложился трансфер Вериссимо в «Спартак». Была первостепенная договорённость о переходе, но всё сразу пошло в прессу. Расписали всё, вплоть до зарплаты.

— В чём смысл таких действий?

— Они пытаются этим давить, и давить очень сильно. Только получат какую-то бумагу, сразу начинают рассылать её во все клубы. Мол, вот футболист хочет в «Спартак». Это уровень Лиги чемпионов, народный клуб России! Начинают всё это рассказывать. Реально торговлю устраивают.



— В сорвавшемся переходе Лукаса Сантоса в ЦСКА вы не принимали участия?

— Нет. Понимаете, хоть в Россию и тяжело проводить трансферы, прелесть ЦСКА в том, что там готовы смотреть футболистов. И клуб открыт для всего. Если ты предлагаешь качественных футболистов, то диалог с этим клубом возможен всегда. При этом, если посмотреть на инфополе, вокруг ЦСКА вообще нет дискуссий об агентах. Нет ни одного намёка, что у «армейцев» есть свои агенты или что-то в этом духе.

Лассана Н`Диайе на тренировке ЦСКА Фото: pfc-cska.com

О том, почему ЦСКА успешен в селекции

— Почему в Россию тяжело проводить трансферы?

— Давайте изучим. Магнуссон до трансфера в ЦСКА имел практику?



— Сидел в «Бристоле».

— Бекао имел игровую практику?



— Со скамейки не вылезал.

— Влашич имел?



— Нет.

— Ахметов?



— Вообще в отделе кадров работал.

— Вот видите. Идеально работает система, по которой главный тренер говорит: «Мне нужен центральный защитник с определёнными качествами». Скауты и спортивный директор подбирают несколько кандидатур, акцентируя внимание на этих качествах. Они не смотрят на то, играл футболист или не играл. Например, тренер говорит: «Мне нужен левша с идеальным началом атаки и с кроссом на 50 метров, чтобы прям идеально в ногу». И скаут начинает работать в этом направлении.

— На практике не так?

— В большинстве случаев если футболист не выходит на поле, то клуб его даже не рассматривает. А в ЦСКА сейчас собрана новая защита из тех, кто раньше вообще не играл. При этом играет на отличном уровне.



— Что мешает остальным клубам работать так же?

— Вы видите в ЦСКА внутренние или внешние противоречия? В этом и есть ответ на ваш вопрос. Или возьмём «Уфу». Там полный порядок, футболисты покупаются и продаются. Да, сейчас они в зоне вылета. После личной беседы с Шамилем Газизовым у меня сложилось впечатление, что на них так повлияла Лига Европы. В следующий раз, когда они туда выйдут (а я в этом уверен), они больше не допустят ошибок. Уверен, что они и в РПЛ останутся. Плюс у «Уфы» есть серьёзный аргумент в общении с молодыми футболистами.



— Какой?

— Есть результат. Зинченко, Обляков, Дивеев — и так будет дальше. Ведь убедить молодого футболиста перейти в «Уфу» изначально очень непросто. Он может сказать: «Я хочу играть на высшем уровне, в «Зените». А ты ему сможешь ответить, что, во-первых, он ещё не готов играть на таком уровне. Во-вторых, привести пример «Уфы» и вышеназванных игроков.

О трансфере Н’Диайе в ЦСКА

— Вы устроили трансфер Лассаны Н’Диайе в ЦСКА. Как это было?

— Этого игрока сначала предложили мне, а я — ЦСКА. Хотя «армейцы» и без того знали всю юношескую сборную Мали. Понял, что игрок достойный, когда он забил шесть мячей в семи матчах на юношеском чемпионате мира.



— ЦСКА сразу показал заинтересованность?

— Да, их не надо было убеждать. А вот самого игрока было очень тяжело убедить. Работу с Африкой можно описать так – выбрать игрока очень легко, а вот привезти к нам практически невозможно.



— В чём сложность?

— Так просто не описать. Готов предложить вам слетать со мной в Мали, посмотреть на то, как там устроена жизнь, и у вас вопросов не останется. Это другой мир. У блогера Варламова есть выпуск про Мали, после него вообще ничего не надо будет объяснять. Учитывая, что игрок не знает английского, а я не знаю французского, его было очень сложно убедить.



— Какие нашли аргументы?

— Как с «Уфой». Рассказал, в каком качестве ЦСКА брал футболистов, а в каком продавал. Всё просто. Ну и, конечно же, фактор таланливого главного тренера ЦСКА в лице Гончаренко помог тоже – я много ему рассказывал, что у этого тренера он сможет многому научиться.



— Вы говорили, что ему при вас звонили известнейшие агенты. Хоть кого-то можете назвать?

— Ему звонил брат испанского тренера, который сейчас работает в АПЛ. Он был очень настойчив. А остальные агенты звонили через ассистентов. Плюс у меня была информация от испанских коллег, что к нему проявляет интерес «Реал».



— Когда тобой интересуется «Реал», тяжело убедить перейти в ЦСКА.

— Наоборот. Всегда можно привести пример Эдегора. Было бы тяжелее, если бы к нему проявляли интерес «Бенфика», «Порту», «Аякс», «Ред Булл» из Лейпцига. Последние вообще по Африке работают сильнее всех остальных. Они работают, как ЦСКА, потому что их тоже не интересует статистика. Их интересуют качества.



— Сейчас какая ситуация у Лассаны? Фанаты ждут, когда он выстрелит.

— Вспомните ситуацию с Бистровичем. Он тоже долгое время не играл, а потом раз вышел с «Арсеналом», и все в восторге. Мне звонили хорваты и говорили, что они знают всех хорватских игроков. А Бистровича не знали. Для них это было издевательством. С Бекао та же ситуация.



— То есть вы уверены, что Лассана ещё проявит себя в ЦСКА?

— Конечно. Точно уверен, что он не до кучи здесь. Хотя я, конечно, не могу залезть в голову к Гончаренко.

Об особенностях российского рынка

— Вы говорили, что в сделке по Н’Диайе принимали участие шесть посредников. Зачем столько?

— Один знает меня, я знаю ещё кого-то, а мой знакомый знает спортивного директора клуба. Да, у этого спортивного директора есть электронная почта, которая указана на сайте клуба. Но 99,99%, что он не прочитает твоё письмо, а у тебя в это время может быть футболист, прямо сейчас готовый для «Манчестер Юнайтед». Футбол — такой вид спорта и бизнеса, который строится на отношениях.



— Посредники всегда что-то получают от сделки?

— Всегда по-разному. Бывают сделки, когда посредников выбрасывают из сделки. Всё что угодно может быть. Допустим, он одному сказал одно, другому – другое, а потом всё это вскрылось. Что он тут может получить?



— Вам удобнее работать без них?

— Ну, тут нет такого – удобнее или нет. Если есть сделка, которая может улучшить твой имидж, то нужно над ней работать. Конечно, чем меньше людей, тем лучше. Некоторые трансферы срываются из-за того, что общаешься не с теми людьми. В РПЛ у меня так было.



— Расскажите.

— Мне говорили: «Подожди, сейчас всё будет». Через два дня вижу новость о переходе этого игрока в другой клуб. Спрашиваю: «Как так? Вы же сказали, что мне нужно подождать». А они мне в ответ: «Там больше денег дали». Понятно, что сразу ставишь крестик на таком человеке. У него была одна цель – закрыть сделку и заработать побольше, при этом не думая о самом футболисте и его карьере. Ко мне он шёл, чтобы иметь запасной вариант в случае срыва основной сделки.



— В Европе такое бывает?

— Это, кстати, отдельная тема. Я недавно закончил трансфер одного украинского футболиста в Бельгию. Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодёжном уровне. Пока не включимся, она и дальше будет убегать. Они уезжают, а мы нет.



— Почему так происходит?

— Всё просто, у них денег нет. У них у любого футболиста цель – уехать и зарабатывать деньги. У нас кого ни спроси, ответит, что хочет играть в РПЛ. А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: «Играть в «Севилье». Разницу чувствуете?



— В чём разница между российским рынком и европейским?

— Наш рынок очень закрыт. Есть три самых закрытых рынка: мы, все арабы и Китай. Китайский рынок вообще самый закрытый. Все понимают, что трансферы в Китай — это большие деньги. Среди агентов сейчас идёт своеобразное соревнование, кто больше заработает на трансфере в Китай.



— Что ещё отличает нас?

— Высокие зарплаты. Удивительно, но такая же ситуация наблюдается в Мексике. Топовых футболистов мало, а зарплаты в мексиканском чемпионате ещё больше, чем у нас. И привезти оттуда футболиста практически невозможно. Но при всей специфике российского рынка все агенты хотят делать трансферы в Россию.



— Из-за больших зарплат?

— Они остаются большими, да. У «Црвены Звезды» бюджет 8 миллионов евро. А у нас можно найти комбинацию из двух футболистов, где сумма их зарплат будет равняться этому бюджету. Вот и всё, что нужно знать.

О перспективах

— Довольны тем, как сейчас развивается ваша карьера?

— Всегда стоишь на распутье. Но за два года я проделал такой путь… Это тяжело, но круто. Всегда хочется большего, но первый год потерял из-за розовых очков. Журналистика в нашем деле тоже очень важна, это не обсуждается. В России, чтобы стать влиятельным агентом, тебе нужно либо контролировать лучших футболистов, либо контролировать клубы.



— Вы к какому варианту склоняетесь?

— Лучше подписывать футболистов и развивать их, тогда уже на тебя сами будут выходить.



— Какая у вас цель сейчас?

— Недавно сказал Петару Базичу, что если сделаю трансфер в «Барселону», то на этом закончу, скорее всего. Потому что после этого уже непонятно, как себя мотивировать. Если заглядывать не так далеко, то хочу европейское агентство с большим количеством молодых футболистов.



— Вы говорили, что сами играли в футбол. Расскажете?

— Ребёнком занимался в «Зените». Потом отцу пришлось переехать в Москву, и он устроил мне просмотр в «Спартаке». У меня были очень хорошие данные, поэтому после первой же тренировки взяли в команду. Помню, мы вместе с Дзюбой играли. Занимался лет до 13, и на меня возлагали очень большие надежды. Но в итоге это меня и погубило.



— В смысле?

— Я выглядел старше, и мне всё давалось легче, чем другим. Из-за этого начал прогуливать тренировки. Вместо Ярцева пришёл другой тренер, и меня попросили на выход. Все говорили, что я сто процентов стану футболистом. Может, из-за этого у меня ничего и не получилось. Теперь всегда говорю футболистам: будьте голодными. Без этого не выйдет.