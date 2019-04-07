«Локо» спасает интригу. Но сам может лишиться титула

Будь эта игра пятью турами позже, скорее всего, ей присвоили бы чемпионский статус. В кои-то веки даже дерби на фоне неё не стоит особняком. Особенно, если не учитывать ваши клики и комментарии.

На игру «Локо» с «Зенитом» мы отправились большой командой, чтобы своими глазами увидеть и оценить один из двух главных матчей тура.

Крыховяк — суперуниверсал

Состав «Локо» уже сейчас выглядел очень дерзко — в духе «сейчас или никогда». Вместо чистого разрушителя Денисова вышел Гжегож Крыховяк, а чуть выше новичок Кварацхелия. Хозяева и вправду были гораздо активнее в первом тайме. Но поляк здесь ни при чём. Склонность Крыховяка к атаке сегодня никак не проявлялась: на опыте он спокойно исполнил нужную роль и временами играл ниже Баринова. В поле Сёмин пока не пробовал его только на флангах и в нападении.

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Флэшбеки с чемпионской игры

Перед матчем активно форсили тему последней игры команд в Черкизово. Для «Локо» она была «золотой». Возможно, поэтому суеверный Сёмин выпустил Эдера вместо Смолова. А может, всё проще — Федор в последних матчах так и не забивает.

«Зенит» по сравнению с той игрой вообще другой. Не только по составу. Переводы Ракицкого, может, и классный лайфхак, но хотелось бы видеть от Питера их изящного продолжения впереди. В первом тайме его и близко не было.

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Сегодня Москва культурнее Питера

После шумного выпуска Z+ «Локо» тоже решил обыграть тему Москва-Питер. Перед игрой у стадиона зарубились шаурма с шавермой. А по всей территории регулярно бросались в глаза надпись «подъезд». Сектор «Зенита» вежливо подписали «парадной», а не половым органом. Культурная столица, берите пример.

Фото: «Чемпионат»

На первой же встрече с прессой Кикнадзе сказал, что предматчевые шоу продолжатся, но в другой форме. Спросил его: «Будут скромнее?». «Или ярче», — хитро улыбнулся гендир. Группа «7Б», конечно же, ближе к первому определению. Ну, на фоне того, что было весной. Но главное то, что на матч пришло больше 20 тыс. зрителей. Можно сколько угодно смеяться, но забитый «Восток» для «Локо» — большой прорыв. Самое время сказать спасибо вдогонку Геркусу.

Кварацхелия перегорел

Но в этом нет ничего страшного. Сёмин прекрасно понимал, что такой риск всегда есть. Хвичу бросили в пекло, чтобы у него был шанс впервые всерьёз заявить о себе. По прошлым играм казалось, что грузин не потеряется. Вышло иначе — после нескольких ошибок в первом тайме тренер заменил его в перерыве. На Мануэла Фернандеша.

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Ракицкий не только плеймейкер, но и бомбардир

Если у «Локо» главный универсал — Крыховяк, в «Зените» максимум функций на себя берёт центральный защитник. Ракицкий не только раскидывает подачи, но и забивает шикарные голы со штрафного. Пока вокруг мяча суетились сразу несколько игроков «Зенита», он резко всё взял на себя и открыл счёт. Забивает во второй игре подряд. Здесь должна быть пошлая шутка о том, что Ярослав вдохновляется более чем реальной сменой президента Украины.

Ответный гол и мощный троллинг

«Локо» всерьёз взбесился из-за повторения сценария игры с «Ростовом», в которой тоже очень нелогично пропустил первым. Устроил навал на ворота гостей и быстро отыгрался. Игнатьев попал в Дриусси, и мяч неуверенно завалился в ворота. Троллинг от диктора был не менее прекрасен. «Гол в ворота команды «Зениит-Зениит-Зениит забил...», — спародировал коллегу из Петербурга Евгений Кириллов.

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Самоуверенность Гилерме не всегда оправдана

Забив гол, «Зенит» сильно подвинулся к своим воротам. Гостей можно понять, 6-очковый отрыв нужно было сокращать «Локомотиву», а не наоборот. В редких контратаках сине-бело-голубых хозяевам в основном пришлось переживать, только когда чудил Гилерме. После неоправданного выхода из ворот Маринато зачем-то снова вышел из штрафной и выложил мяч Оздоеву. Тот едва не закинул парашют.

Гиля не пропустил, а значит чемпионская интрига ещё живёт. И пусть титул не стал ближе к «Локомотиву», других претендентов на чемпионство тоже достаточно. В этот раз «Зенит» подпустил ещё ближе к себе «Краснодар».