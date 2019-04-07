Слуцкий сорвался на судей. Болельщики с ним согласны

Сразу после финального свистка поединка «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарию местному телевидению. Он был на эмоциях и не сдерживал их. Неудивительно: арбитр Сердар Гёзюбююк удалил игрока «Витесса», назначил в ворота хозяев два пенальти и прервал опасную атаку хозяев сомнительным офсайдом. Вот, что сказал после матча Слуцкий.

«Мне кажется, это что-то личное, потому что три раза подряд он совершает одинаковые ошибки. Ни в какой другой игре чемпионата я никогда не думаю о судье — здесь абсолютно топовый уровень, лигочемпионский. Все арбитры очень общительные, очень дружелюбные, улыбаются, шутят, жмут руки. А он никогда не говорит „привет“, никогда не говорит „до свидания“, никогда не жмёт руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю у него, почему он не использует VAR — как, например, в эпизоде с первым голом.

Он высокомерный, слишком эгоистичный. Он думает, что он бог и что 21 тыс. болельщиков приходят посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр. Футболисты — вот кто самые важные люди на поле. Он считает себя самым важным. Да я ни разу за 10 месяцев пребывания в Нидерландах не видел таких людей — чтобы никогда не жали руки, не здоровались, не прощались, не объясняли своих ошибок или не ошибок. Очень высокомерный, очень эгоистичный. Для меня это просто худший судья мира. Никогда никого хуже в своей жизни не видел».

«Витесс» получил с ПСВ 2 пенальти и удаление. Но Слуцкий всё равно не проиграл Для сенсации не хватило двух минут.

Его эмоциональный комментарий мгновенно разлетелся по сети и за пару часом набрал полторы тысячи лайков и больше сотни комментариев. «Чемпионат» перевёл, что думают болельщики.

«Слуцкого в президенты»

«Этот человек должен остаться в Эредивизии до конца карьеры. Что за блестящий тренер!».

«Он абсолютно прав. Но теперь его дисквалифицируют, потому что обсуждать работу судей нельзя».

«Он как официант. Ахахахаха».

«Да, этот арбитр именно такой. Скользкий, как медуза».

«Полностью согласен. Когда-то этот парень казался перспективным судьёй, но он ведёт себя как высокомерный хрен, а ошибается постоянно».

«У него есть все основания так говорить. Мы регулярно страдаем от VAR, но сегодня было несколько раз в одном матче».

«Леонид, мы рады, что вы в Нидерландах. Вы больше голландец, чем сами голландцы! Всего говорите всё прямо, как есть. А «Витесс» заслуживал победы. Продолжайте в том же духе.

Тем временем, Федерация футбола Нидерландов пока никак не прокомментировала высказывания тренера. Возможно, он будет подвергнут штрафу или другому взысканию.