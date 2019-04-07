Аршавин, Геркус, психотерапевт и никакого мата! Как изменился канал Z+

Первый выпуск нового зенитовского канала, состоявшийся перед матчем со «Спартаком», наделал шума. Реакция на Z+ была однозначной – стыдоба! Президент петербургского клуба Александр Медведев тоже прямо заявил, что идея провалилась.

«У нас был экспериментальный выпуск. Здесь как в кулинарии: если самое вкусное блюдо пересолить или переперчить, его вкус не почувствует никто, включая готовившего его повара. Здесь можно сказать, что переперчили даже не зелёным перцем, а красным. Да, в определённый момент гости, которые были в студии, позволили себе выражения, без которых можно обойтись… Но, конечно, проект будет продолжен, я не вижу повода его закрывать. Думаю, что определённые моменты будут пересмотрены. По содержанию, по участникам», – объяснил Медведев в интервью для «Чемпионата».

Старт нового проекта «Z+» вышел кошмарным. Но его не будут закрывать Президент питерского клуба прокомментировал первый эфир шоу «Z+» и рассказал о его будущем.

Позже, на встрече с болельщиками президент «Зенита» признался: ему совершенно не понравилось увиденное. Медведев выразил надежду на то, что в следующем выпуске никого не придётся «запикивать». Второй эфир отложили до ключевого в борьбе за золото РПЛ матча с «Локомотивом».

Что было в первом выпуске Z+

Если вы не смотрели первый выпуск шоу на Z+, то вкратце напомним его содержание. Эфир вела Мария Командная. Её первым гостем стала Елизавета Туктамышева. Девушки обсуждали футбол и фигурное катание, кроме того, Туктамышева выдала несколько заготовленных шуток сомнительного качества: пила алкогольный коктейль Флип, надела три шубы, чтобы сделать в них тройной тулуп, и прыгала четверной аксель с портретом Акселя Витселя.

Вслед за Туктамышевой в студии стали появляться другие гости – Евгений Савин, Александр Григорян, Игорь Печерица. Футбольный тренер и аналитик InStat обсуждали тактику предстоящего матча, двигая по макету фишки с изображениями бомжей и свиней. Эта часть особенно возмутила фанатов «Зенита». Объединение болельщиков «Ландскрона» опубликовало обращение на своём сайте, в котором, в частности, говорилось: «Чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться. Высмеивать в прямом эфире на всю страну своих же футболистов, сравнивать их с бомжами, да ещё и выделять на это бюджет. С такими кадрами в клубе никаких врагов не надо».

В заключительной части предматчевого шоу был «баттл Петербурга и Москвы». Северную столицу представлял музыкант Сергей Шнуров, официальную – дизайнер Артемий Лебедев и блогер Илья Варламов. Шнур говорил, как пел. То есть образно и с большим количеством мата. Лебедев тоже не потерялся на поле брани. И даже Командная позволила себе несколько не красящих женщину слов. Кстати, Мария, по её словам, отказалась от денег за работу, поскольку это «не близкий ей формат».

Потом начался футбол. В перерыве матча появился стендап-комик Антон Борисов, который ел практически сырое мясо. Остаётся добавить, что контентом Z+ занимался журналист Игорь Порошин. Президент «Зенита» пообещал «посмотреть ему в глаза», но в то же время дать шанс на исправление. Медведев заверил, что будет лично контролировать сценарий и разговаривать с участниками новой программы.

«Зенит» встретился с болельщиками: Z+, трансферы, плохая игра и другие темы Александр Медведев и Сергей Семак ответили на самые горячие вопросы.

Что было во втором выпуске Z+

И вот – второй выпуск Z+ перед матчем «Локомотивом». Что изменилось? Во-первых, Командную сменил ведущий мужского пола – Глеб Костенко. «Мы – дерзкие, как Дзюба», – напомнил он первым делом слоган канала.

Тем не менее первая часть шоу словно компенсировала то, что происходило в программе, посвящённой «дерби двух столиц». Сперва недоставало какой-то искры, игры ума. Хотя начали с самоиронии. В эфире прозвучала кавер-версия песни Владимира Высоцкого «Честь шахматной короны» в исполнении рэпера Гарри Топора. С акцентом на строчку «Я его без мата задавлю». После этого ведущий представил состав «Зенита» и рассказал о конкурсе для зрителей: болельщики по ходу матча должны были угадать в игре Квест+ три загадки.

Первым гостем Z+ стал Илья Геркус, с которым записали интервью в Москве. Бывшего работника «Зенита» и экс-президента «Локомотива» спросили, когда он начал болеть за «железнодорожников».

— Как только почувствовал ответственность – всё, это моё – так сразу и стал, – ответил Геркус.

— Вам нравится игра «Зенита»?

— Знаете, сейчас «Зенит» играет намного разнообразнее, чем осенью. С приобретением Азмуна у них появилась вариативность. Стали комбинировать с Дзюбой. Один на острие, другой в подыгрыше. Есть интересные моменты, отрезки. Это хорошая игра.

— Что вы думаете об игре «Локомотива»?

— «Локомотив» сейчас играет поувереннее, но тоже нет устоявшейся модели. Всё равно бросается в глаза, что пока мало забивают. А в обороне так и не сформирована до конца финальная комбинация из четырёх защитников. Думаю, никто из нас не знает, какие четверо защитников выйдут с «Зенитом». И будет ли их вообще четыре.

— За кого будете болеть?

— Сложный вопрос. Я очень близко знаю игроков «Локомотива», они мне ближе как персоналии. Игроков «Зенита» я знаю достаточно поверхностно. Но «Зенит» – мой родной клуб. Мой первый и, наверное, последний клуб. Поэтому сложно разделить предпочтения.

— Какой ваш любимый «заряд»?

— Если говорить о «Локомотиве», то «Мы пришли болеть за своих ребят, «железнодорожники» сегодня победят». Он такой ритмичный. Если говорить о «Зените», то «Это стольный град, это лучший клуб! Это наш «Зенит», это Петербург».

Геркус старательно избегал острых углов. Затем в редакции появился врач-психотерапевт и популярный видеоблогер Кирилл Сычёв. По просьбе ведущего, он разобрал психотип главных тренеров команд Юрия Сёмина и Сергея Семака.

«Я – человек, достаточно далёкий от футбола, – признался Сычёв. – Но мне было интересно рассмотреть эти два психологических портрета. Они настолько разные, что просто невероятно, что такие люди находятся в одной области. Сёмин – яркий представитель авторитарного движения. Он настоящий лидер, каким и должен быть лидер испокон веков. Это человек, представляющий из себя большого, сильного предводителя, который является крутым мотиватором и отличным спикером. Я смотрел его интервью. Он умеет спустить конфликт на нет и в то же время интересно рассказывает. Его почтенный возраст должен сказываться, но он горит футболом, своей командой. Чтобы такому человеку находиться в современных реалиях, нужно обладать невероятной гибкостью. Семак – абсолютная противоположность Сёмину. Но и это опять же невероятно крутой лидер. Я бы назвал его демократичным лидером. Это звезда, как футболист, а теперь и как тренер. Его преимущество в том, что он ближе к ребятам из команды. Наверняка они все следили за его карьерой. Мне кажется, Семак – это предводитель, который самый сильный из равных».

Ещё чуть-чуть ведущий и Сычёв пообсуждали Властимила Петржелу. Небольшое интервью с чешским экс-тренером «Зенита» тоже записали заранее. Петржела вспомнил, как начинал работу в Петербурге и играл с «Локомотивом». Кроме того, чех рассказал, что его рассматривали наряду с Сёминым в качестве претендента на пост главного тренера сборной России. Против ухода Властимила выступил тогдашний владелец клуба Давид Трактовенко. В результате Петржела остался в «Зените».

На несколько минут включили трансляцию с «Газпром Арены», где собрались болельщики сине-бело-голубых, чтобы посмотреть на большом экране матч с «Локомотивом». После этого стало повеселее. Зажгла эфир часть шоу под названием «На взлёт с Андреем Аршавиным». Ведущий задавал забавные вопросы игроку «Зениту» якобы во время полёта из Петербурга в Москву. Декорации – места первого класса самолёта. Диалоги в ходе блица выглядели примерно так:

— Андрей, угадай из трёх вариантов, кто не болеет за «Локомотив» – Лазарь Каганович, Диана Шурыгина или Михаил Галустян?

— А Лазарь Каганович это кто?

— Это министр путей сообщения при Сталине.

— Диана Шурыгина.

— Поехали дальше…

— Так мимо, плюс или ты сам не знаешь?

— Да, Диана Шурыгина не болеет за «Локомотив».

— Мне кажется, она другим болеет, – смеётся Аршавин.

Аршавин признался, что для него Игорь Денисов лучше Вильмара Барриоса. Ещё ответил на вопрос о сравнении Лео Месси с богом. Ведущий напомнил про слова Папы римского, сказавшего, что аргентинца нельзя сравнивать со Всевышним. «Месси – бог футбола. И просто бог», – поддержал юмористический тон Аршавин.

Папа римский сказал, что Месси – не Бог. В ответ его назвали атеистом Не все согласны с тем, что Месси – один из нас.

Тут в первый класс неожиданно ворвались посторонние, которые стали изображать разные сценки из футбола. Например, удар Зинедина Зидана головой в грудь Марко Матерацци. Идея была хорошей, исполнение, откровенно говоря, – слабое. Пара комиков заметно переигрывала, поэтому зрители вряд ли смеялись. Впрочем, не рискну говорить за всех.

Следующий сюжет – встреча Бранислава Ивановича с учениками академии «Зенита». Сербский защитник соревнуется с мальчишками в ударах по воротам и просит у них совета, как обыграть «Локомотив». Детская непосредственность – почти всегда выигрышная тема. Здорово получилось и у сценаристов Z+. Юные футболисты рекомендовали играть 4-3-3, атаковать, используя прессинг и навесы, а также рассказали, как отличить братьев Миранчуков. Один играет левой ногой, другой – правой. На вопрос, кто лучший игрок в мире, ребята дружно ответили Месси.

Наконец, в студии появились эксперты-профессионалы – экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин и тренер Александр Григорян, участвовавший в первом выпуске. Они довольно интересно рассуждали о тактике, сильных и слабых сторонах команд, двигали фишки по макету. Фишки эти были без изображений бомжей или кого-то ещё, а просто с номерами. Григорян как бы представлял хозяев. «Я сегодня за «Локомотив», потому что в прошлый раз был за «Зенит» и что-то пошло не так», – пошутил тренер.

Ещё одна удачная находка создателей второго выпуска – история с трансфером Сердара Азмуна, переданная через популярную в своё время компьютерную игру «Принц Персии». Иранский нападающий идёт к своей цели, уничтожая врагов.

В перерыве и после матча Игонин с Григоряном разбирали происходившее на поле. После первых 45 минут тренер в ответ на вопрос, как ему игра, не постеснялся честно сказать: «Да никакой первый тайм. Особенно в исполнении «Зенита». Совершенно не ладится комбинационная игра». Впрочем, по окончании встречи Григорян всё-таки спрогнозировал чемпионство команды Семака. Закончилась программа повторением кавер-версии песни Высоцкого в исполнении Гарри Топора.

Задавили без мата. За весь эфир никто ни разу не выругался. Получилось без пошлости, как и хотел Медведев. Резюмируя, можно сказать, что вышло неплохо, хотя есть куда расти. Были удачные моменты, были не очень. Расслабленности и куража Шнура участникам второго выпуска на Z+, конечно, не хватало, но, видимо, чем-то нужно жертвовать для баланса дерзости и рамок приличия. Иначе в слогане канала придётся менять Дзюбу на других известных футбольных персонажей.