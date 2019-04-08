Рак преследует «Севилью». Второй страшный диагноз за полтора года

Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос сообщил на пресс-конференции после гостевого матча 31-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (2:0) о серьёзных проблемах со здоровьем. У него обнаружили рак крови.

«У меня хронический лейкоз, – сказал Капаррос. – Болезнь выявили на ранней стадии, так что я могу жить нормальной жизнью. Мне не требуется специальное лечение. Это не мешает моей работе, я хочу продолжать её. Распорядок жизни не поменяется. Благодарю руководство и игроков за поддержку и возможность наслаждаться тренерской деятельностью. Я полон решимости, как никогда. Больше не хочу говорить на эту тему. Просто мне нужно убедиться, что все остаются спокойными».

63-летний Капаррос меньше месяца назад вернулся на пост главного тренера «Севильи», которую уже возглавлял с 2000 по 2005 годы. Он сменил отправленного в отставку Пабло Мачина. Сейчас «Севилья» занимает пятое место и продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов. До идущего на четвёртой позиции «Хетафе» – одно очко.

По какому-то жуткому совпадению, Капаррос – второй за два сезона главный тренер «Севильи», у которого нашли страшную болезнь. В ноябре 2017-го стало известно о раке предстательной железы у Эдуардо Бериццо. Писали, что аргентинец сообщил игрокам команды о своих проблемах в перерыве домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». После первого тайма андалусийцы проигрывали со счётом 0:3, однако во втором тайме ошеломлённые новостью футболисты «Севильи» вышли «умирать» за своего тренера и спасли ничью – 3:3.

«У меня рак...». Самая грустная установка тренера «Севильи» Бериццо Во втором тайме его футболисты отыгрались с 0:3 у «Ливерпуля».

Тем не менее Бериццо не задержался в «Севилье». Через неделю после встречи с «Ливерпулем» аргентинец был прооперирован, а спустя ещё полмесяца вернулся к работе. Однако в конце декабря руководство уволило Эдуардо в связи с плохими результатами команды. Тогда президент «Севильи» Хосе Кастро Кармона подчеркнул, что отставка не связана с болезнью, а Бериццо всегда может рассчитывать на помощь андалусийского клуба.

В феврале 2018-го Marca сообщила, что Эдуардо вылечился и больше не нуждается в терапии. Аргентинец возглавил «Атлетик» из Бильбао. Правда, в декабря прошлого года он был уволен и из этого клуба. Бериццо решил сменить клубную команду на сборную. В феврале 2019-го он принял предложение из Парагвая.