Сёмин – король РПЛ. И главная надежда «Локомотива» в борьбе за победу

За несколько дней до игры с «Зенитом» вышло интервью с Юрием Сёминым в шоу Марии Командной Commandos. Тренер, которому через месяц исполнится 72 года, тонко и красиво панчил всех своих конкурентов. Уже в самом начале интервью он ответил на вопрос про работу Ильи Геркуса: «Что нового он привнёс? Разрисованная площадь перед стадионом? Мне было бы интереснее, если бы построили поле для детей, провели свет на базе, чтобы мы могли тренироваться вечером. Играть в игрушки с болельщиками очень просто. Есть деньги – играй». С одной стороны, может показаться, что это ворчание пожилого человека.

Но «пожилой человек» сидел на интервью в брюках с подворотами и, поверьте, прекрасно понимал смысл каждого произнесённого слова. И это был не только наезд на минусы работы прошлого руководителя, но и публичное проговаривание проблем – уже для учёта нынешнему руководству. На базе света нет, чтобы вечером тренироваться – услышали? Сёмин в огромном порядке, и не смотрите, сколько ему лет.

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Второй тайм игры «Локо» и «Зенита» я смотрел из-за ворот Лунёва, которые были ближе как раз к тренерской скамейке хозяев. Давайте честно: так себе получился матч. «Зенит» вообще выглядит слишком, хм, осторожной командой для своих амбиций, статуса и возможностей. «Локомотив» тоже далеко не авантюрный, но к этому хотя бы за три года привыкли. Так вот даже в этом довольно инертном матче Палыч просто в одну калитку вынес Сергея Семака в умении проявлять эмоции. Обычно все уверены, что Сёмин все 90 минут прыгает безумными прыжками по технической зоне и пытается убить бокового с резервным. Чушь.



Как раз основное время матча коуч «Локо» проводит спокойно на скамейке, почти не реагируя на происходящее. Особенно спокойным он был как раз в те моменты, когда стадион сходил с ума. Практически не реагировал на моменты, когда «Локомотив» атаковал. Зато вихрем летел к самому краю поля, если рядом с ним происходило какое-то единоборство. В одном из эпизодов он, кажется, еле удержался от того, чтобы не зажать в «коробочку» Жиркова вместе с Бариновым. И вообще, практически все реакции Сёмина были связаны не с действиями его команды, а работой судей. Учитывая, что «Локомотив» получил пять жёлтых карточек и пропустил со штрафного – доставалось арбитрам максимально. В одном из эпизодов лайнсмен зафиксировал офсайд в атаке «Локо». Сёмин в этот момент находился рядом и просто мельницей повторил движение руки судьей.

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«Локомотив» не играл намного лучше «Зенита» ни до пропущенного гола, ни после. Но было то, в чём хозяева мгновенно добавили, когда начали проигрывать – эмоции. И в нужные моменты заряжал всех ближайших игроков Сёмин. Если у «Локомотива» есть шансы на мощную концовку, то во многом из-за главного тренера. Он абсолютный топ по этому показателю среди всех коучей клубов, которые сейчас борются за первое место. Регулирует настроение команды по ходу матча и сезона лучше Кононова. Справляется с проблемными менеджерами крепче Семака. Имеет запас прочности намного больше нынешнего Мурада Мусаева. Возможно, Виктор Гончаренко не уступает Сёмину в умении зарядить и контролировать команду, но у него в этом сезоне слишком молодой и отчаянный набор игроков.



Понятно, что последние несколько сезонов в РПЛ нет и не может быть чемпиона по игре. Первое место добывается за счёт каких-то не самых очевидных факторов. И умение в нужный момент выдать на поле необходимый заряд эмоций – из таких. «Чего грустные? У всех по очку, и нормально!» – сказал Сёмин журналистам после матча. У него всё под контролем, даже если кто-то с этим не согласен.