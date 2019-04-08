«Шупо-Мотинг совершил промах века». Он просто вынес мяч из ворот

В 31-м туре «ПСЖ» мог досрочно стать чемпионом – для этого нужно было обыграть дома «Страсбург». Но не сложилось: отчасти этому помешал прекрасный сейв… нападающего парижан Эрика Максима Шупо-Мотинга.

«ПСЖ» забил уже на 13-й минуте, но гости довольно быстро отыгрались. Чуть позже у парижан появилась возможность выйти вперёд, но тут случилось то, о чём футбольный мир ещё долго будет помнить. Нкунку пробил по воротам, и мяч уже летел в сетку, но Шупо-Мотинг зачем-то решил остановить его нерабочей левой ногой. Правой добить он не смог, поэтому мяч так и не пересёк линию.

Да, сложно поверить, что такое возможно. Мбаппе тоже не понял, что произошло.

После матча нападающий объяснил свои действия и извинился: «Сначала я подумал, что Нкунку, возможно, собирается дать мне пас. Когда он пробил по воротам, я подумал, что защитник может перехватить мяч. После этого я думал, трогать мне мяч или нет, так как опасался, что могу быть в офсайде. Всё прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он попал в штангу. Это настоящий позор для меня. Я думал, что мяч залетит в ворота после удара Нкунку самостоятельно. Я прошу прощения за это, но мы должны продолжать играть с высоко поднятой головой».

Мбаппе поддержал одноклубника: «В этом сезоне я промахивался гораздо чаще, чем ты. Мы будем вместе и будем поддерживать тебя до конца».

А вот болельщики были куда безжалостнее.



«Шупо-Мотингу лучше не выходить на улицы Парижа. Для него это небезопасно».

«Не знаю, что лучше: промах Шупо-Мотинга или реакция Мбаппе».

«Это не промах. Шупо-Мотинг совершил сейв».

«Моя жизнь – это Шупо-Мотинг».

«Как я должен объяснить детям, что Шупо-Мотинг не забил ЭТО?».

«Представьте, что Шупо-Мотинг наливает себе чай и проливает мимо чашки».

«Действия Шупо-Мотинга надо расследовать, я серьёзно».

«Серьёзно, есть ли футболист тупее Шупо-Мотинга?».

«Шупо-Ничто».