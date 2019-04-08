Главные претенденты на золото по Европе. Есть сюрпризы

Золотые интриги в европейских чемпионатах (в том числе и не самых популярных) за полтора месяца до развязки.

Англия

В сильнейшей лиге мира произошло расслоение: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» оторвались от преследователей и уже точно разыграют золото между собой. Красные на сегодня имеют на два очка больше, но у команды Гвардиолы одна игра в запасе. Если «Сити» выдаст в оставшихся шести турах 100-процентный результат (но в соперниках – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»), то снова возьмёт титул. А «Ливерпуль» в очередной раз останется без вожделенного трофея. Впрочем, гонка обещает быть жаркой до самого конца.

Испания

В выходные «Барселона» обыграла «Атлетико» (2:0) и окончательно убила интригу. Отрыв от второго места за семь туров до конца составляет 11 очков, соответственно в ближайшие три-четыре тура каталонцы могут оформить 26-е чемпионство. А «Атлетико» и «Реал» поспорят за воображаемое серебро, хотя разницы между вторым и третьим местами, как все понимают, нет никакого.

Италия

В Серии А всё стабильно: «Ювентус» играет сам с собой и не замечает конкурентов. Отрыв в 20 очков смотрится слишком неприлично, чтобы всерьёз рассуждать о какой-либо интриге. Туринцам осталось набрать за семь туров лишь один балл для официальной победы в чемпионате. Как думаете, справятся?

Германия

В субботу «Боруссия» могла существенно улучшить шансы на золото, но на деле всё получилось наоборот: «Бавария» в очном матче разнесла дортмундтцев в пух и прах (5:0), и кажется, что этот чудовищный разгром надломит команду Люсьена Фавра. Мюнхенскому гранду на оставшемся отрезке встречаться с «Фортуной», «Вердером», «Нюрнбергом», «Ганновером», «Лейпцигом» и «Айнтрахтом». Предпосылки к потере очков хотя бы в одной игре есть, но выдержит ли теперь эту гонку униженная «Боруссия»?

Франция

Если бы не комический промах Шупо-Мотинга, «ПСЖ» уже вчера стал бы чемпионом. Что ж, красивее будет подчеркнуть свою гегемонию в следующем туре, в игре с прямым конкурентом (если при 20 очках разницы уместны такие формулировки) – «Лиллем» на выезде.

Нидерланды

В Нидерландах предвидится классная заруба: в выходные действующий чемпион ПСВ сыграл вничью с «Витессом» Слуцкого (3:3) и упустил лидерство. «Аякс» сравнялся с Эйндховеном по очкам, но вышел вперёд по дополнительным показателям. Дерзкой команде Эрика тен Хага достаточно победить в пяти оставшихся играх «Эксельсиор» (17-е место), «Гронинген» (8-е место), «Витесс» (7-е место), «Де Граафсхап» (16-е место) и «Утрехт» (5-е место).

Бельгия

Регулярный чемпионат в Бельгии позади – его неожиданно выиграл «Генк», набрав 63 очка. Далее расположились «Брюгге» (56), «Стандард» (53) и «Андерлехт» (51). Однако золотые медали традиционно разыгрываются на втором этапе, в котором участвуют только шесть сильнейших клубов, а набранные на первой стадии очки делятся пополам. Преимущество «Генка» уже не столь серьёзно. Он успел уступить «Антверпену», поэтому есть вероятность, что кто-то из многолетних грандов его в итоге догонит. Впереди – семь туров.

Швейцария

Местное первенство разыгрывается в четыре круга, три из них уже позади. «Янг Бойз» выступает в стиле «ПСЖ» и «Ювентуса», он оторвался от «Базеля» ровно на 20 очков и в ближайшие туры (их осталось девять) всё окончательно решит.

Украина

Первенство Украины проводится в два этапа, но разница по сравнению с бельгийской системой заключается в том, что команды не теряют очков путём деления при разделении на группы, а остаются при своих. Семь баллов преимущества «Шахтёра» над «Динамо» — это много, но, с другой стороны, между двумя клубами-антагонистами остаются два очных матча. Если киевляне выиграют оба, то всё возможно.

Шотландия

Когда в декабре «Рейнджерс» обыграл «Селтик» (1:0), показалось, что восстающий из пепла клуб под руководством Стивена Джеррарда способен вклиниться в золотую гонку. Но в начале 2019-го случился провал. В марте «Рейнджерс» сделал две необязательных ничьих, потом уступил «Селтику», и сейчас два шотландских гранда разделяет 11 очков. Осталось пять туров, уже через неделю команда Нила Леннона теоретически может бегать по полю с титулом и распивать шампанское.

Турция

Из чемпионской гонки в этом году напрочь выпал «Фенербахче», который решал свои задачи и до сих пор не обеспечил себе место в элитном дивизионе на будущий сезон (хотя вероятность вылета уже минимальна). А лидерство неожиданно захватил «Истанбул», за который играют экс-спартаковец Таски, наш Фёдор Кудряшов, бывший защитник «Сити» Клиши, знаменитый Робиньо, а также Арда Туран, Епуряну, Адебайор и Демба Ба. Эта классная банда за семь туров до конца оторвалась от конкурентов на шесть очков и близка к тому, чтобы впервые в истории взять чемпионский титул. Одно лишь но: у «Истанбула» два выездных матча с преследователями, «Бешикташем» (в следующем туре) и «Галатасараем».