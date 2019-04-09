Как «МЮ» пройти «Барселону» в Лиге чемпионов. Подкаст «Чемпионата»

Заодно выясняем: что общего у «Ювентуса» с мальчиком из старого еврейского анекдота?

«Ман Сити» набрал лучшую форму в сезоне, в атаке «Ливерпуля» разрывает Садио Мане, а «Ювентус» похож на мальчика из старого еврейского анекдота. Журналисты «Чемпионата» обсуждают, чего ждать от команд в ближайшие два дня.

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01.10. «Сити» набрал лучшую форму в сезоне. Что может помочь «Тоттенхэму»?

08.39. Клопп выпускает в важных матчах состав образца прошлого года. Почему?

13.09. Как устроена типичная атака «Аякса».

17.02. Что общего у «Ювентуса» с ребёнком из старого еврейского анекдота?

21.11. «Барселона» плохо атакует. Что!?

23.14. Что должен сделать Сульшер, чтобы пройти «Барселону»: 4 пункта плана.

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Следующий выпуск подкаста «Чемпионата» выйдет 16 апреля, перед ответными матчами 1/4 финала Лиги чемпионов.