Усманов, Абрамович, Лавров… Федун не продаст «Спартак»

За день до дерби с ЦСКА член совета директоров «Спартака» Андрей Федун впервые озвучил сумму продажи клуба. Оказалось, что всё хозяйство с учётом стадиона оценивается примерно в один миллиард евро. Но прежде чем считать деньги потенциальных владельцев, важно понять логику брата Леонида Федуна, о выступлении которого не могли не знать в «Лукойле». Не удивлюсь, если интервью «СЭ» вообще было заранее продуманным и согласованным.
От чего устал Федун
Создание одним из руководителей «Спартака» нового объекта обсуждения предусматривает два сценария.
Первый – Алекперов и Федун действительно отказываются от сложного, непредсказуемого и убыточного актива. И в тот момент, когда болельщики на трибунах протестуют и уже бьют друг друга, но ещё не убивают – расставание с клубом выглядит своевременным и гуманным решением.
Ведь даже учитывая проблемы с титулами на 15-летнем отрезке, руководители «Лукойла» всё равно остаются в истории клуба как люди, сохранившие «Спартак». Они взяли команду в период разрухи, когда на матчи уже ходило по 5-6 тысяч человек, они не дали ей пойти по адскому пути тоже некогда великого «Торпедо», они построили стадион, академию, базу и не так давно выиграли со «Спартаком» чемпионство, а теперь вроде как передают готовый клуб в щедрые руки. Причём, обозначенная Андреем сумма выглядит как ширма якобы успешной и выгодной сделки, реальные и куда более низкие условия которой засекретят из-за репутационных рисков.
Второй вариант – владельцы устали от спекуляций на тему продажи и называют невероятную цену, которая либо отпугнёт покупателя, либо полностью устроит условного Федуна, купившего «Спартак» в 2003 году за 70 миллионов евро.
Для понимания реальной стоимости достаточно отметить, что осенью арабские шейхи делали официальное предложение руководству «Ливерпуля» о покупке клуба за 2 миллиарда. При всем уважении к «Спартаку» – даже с вернувшимся из аренды Педро Рошей и всеми кастрюлями со знаменитым тарасовским борщом этот российский актив вряд ли стоит всего в 2 раза дешевле одного из самых популярных брендов мира.
Кто купит «Спартак»
Впрочем, в России достаточно бизнесменов с миллиардом на карманные траты. И в контексте приобретения «Спартака» чаще всего называются три фамилии. Это председатель совета директоров «Альфа Банка» Пётр Авен – ярый болельщик красно-белых. Он давно приценивался к клубу, но в итоге отказавшийся от идеи покупки. Второй кандидат — владелец «Челси» Роман Абрамович, вложивший в лондонцев более 1 млрд евро, но якобы желающий избавиться от актива из-за проблем, связанных с ухудшением отношений между Великобританией и Россией. Третий же и самый вероятный — Алишер Усманов, полтора года назад продавший 30 процентов акций лондонского «Арсенала» примерно за 550 миллионов фунтов, но якобы сохранивший желание заниматься футболом на родине.
При этом удивительно, что в списке потенциальных акционеров до сих пор не фигурирует имя одного из самых стремительно развивающихся бизнесменов России, президента инвестиционной компании «Марафон Групп» Александра Винокурова. В мае 2018 года его структуры купили у ВТБ 11,8% процентов акций прежде принадлежавшей Сергею Галицкому ритейл-компании «Магнит», а спустя несколько месяцев увеличили долю до 13,5 процентов. Точное состояние 36-летнего прогрессирующего предпринимателя и менеджера сложно оценить, но он также является одним из крупнейших игроков на рынке отечественной фармацевтики. Есть у бизнесмена и свои спортивные проекты – в частности, велокоманда «Marathon-Tula». Но главный факт, определяющий Винокурова в систему координат «Спартака» состоит в том, что его тесть – посетитель президентской ложи «Открытия Арены» и главный фанат красно-белых среди правящей элиты, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Впрочем, в настоящей перспективе Винокурова можно рассматривать лишь как потенциального покупателя доли в клубе, что менее вероятно в случае с Абрамовичем или Усмановым. И здесь важно вернуться на несколько месяцев назад и вспомнить, что слухи о возможной продаже «Спартака» усилились после январского перевода 70% акций клуба из офшоров в Россию. Между собой их разделили компании «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы», принадлежащие нынешним руководителям клуба. Оставшиеся же 30% «Спартака» перешли к некому частному лицу, имя которого не называется.
Андрей Федун в своем программном интервью заметил, что владельцем пакета является человек, которого мы можем увидеть в президентской ложе. Общественность сделала вывод, что им все так же является Леонид Федун, а не другие посетили. Логично, но в чем тогда смысл этой секретности?
Зачем Алекперову и Федунам «Спартак»
Впрочем, версия о скорой продаже «Спартака» действительно выглядит мифологически правдоподобной. Основной акцент сказочного толкования делается на том, что в один момент владельцы потеряли интерес и мотивацию, допустив неконтролируемый хаос в клубе.
Федун действительно уже выигрывал чемпионство, проводил на своем стадионе чемпионат мира и должен понимать, что эти эмоционально и репутационно ему, как владельцу, эти события уже не перебить. «Спартак» и любой другой российский клуб в ближайшей перспективе не выиграет ЛЧ, значит, руководителю придется сосредоточиться на рутинной деятельности: бороться с поддерживаемыми государством соперниками, договариваться со своими фанатами, следить за тренерами, игроками и агентами, предотвращать или скрывать случаи гепатита в академии, возиться с каким-нибудь «Спартаком-2», тонуть в критике и беспрерывно тратить на это личные деньги.
Набор этих атрибутов может показаться скучным и бесперспективным, если, конечно, ты не человек, который готов бросить бизнес и назначить футбол делом своей жизни. На вариант из песни группы кино: «Посадить дерево и все свое время проводить рядом с ним» готов разве что человек склада Сергея Галицкого, которого до сих пор можно встретить, просто прогуливаясь по парку у стадиона «Краснодара». Нефтяники Федун с Алекперовым на таких людей действительно не похожи.
Вообще есть большие сомнения, знают ли владельцы «Спартака» хотя бы в общих деталях, что на самом деле происходит не только у «Открытия-Арены», но и в самом клубе.
Только все проблемы, о которых мы говорим, нивелируются тремя пунктами, из-за которых успешные люди и владеют такими неприбыльными, тяжелыми, но символически важными для России активами как футбольный клуб. На спортивном сайте это стоит прописать самыми доступными словами.
Пункт 1. Слава
Федун – далеко не первый бизнесмен России и не даже не главный руководитель в «Лукойле», но благодаря «Спартаку» его имя «звучит». Впрочем, бывший военный политрук никогда и не скрывал, что приобретал не футбольную команду, а бренд, сравнимый с черной икрой, водкой и автоматом Калашникова. «Полезно любое упоминание в прессе, кроме некролога» — не раз повторял Леонид Арнольдович.
Пункт 2. Общество
Частное владение самым популярным клубом России дает возможности находиться в одной президентской ложе не только с Сергеем Лавровым, но и с Владимиром Путиным. Впрочем, если для знакомства с президентом проще заниматься с хоккеем, то попадание в Лигу чемпионов приводит тебя к контактам с какими-нибудь арабскими шейхами, делая их потенциальными бизнес-партнерами.
Футбол на сегодня – вообще самый легкий, простой и не обязывающий пропуск к любому человеку на планете. Хоть к самым популярным людям мира вроде Месси с Роналду, хоть к лидерам западных государств. От такого общества добровольно не отказываются.
Пункт 3. Защита
«Спартак» — это прямое взаимодействие с громадным электоратом. В России проживают 2 миллиона человек, идентифицирующих себя как болельщиков красно-белых. Причем, значительная часть из них скорее назовет себя фанатами, а лишь затем – водителями, булочниками или менеджерами среднего звена. И даже если структуры «Лукойла» никак не проявляли и не проявляют политических амбиций, занимая лояльную позицию, то владение таким мощным активом должно служить глобальной защитой от любых действий, направленных против тебя и твоей компании.
Возможно, это покажется преувеличением, но «Спартак» по-прежнему делает Федуна и Алекперова одними из самых влиятельных людей страны, поэтому, еще раз повторимся, на сегодняшний день продажа клуба за адекватные деньги выглядит невероятным сценарием.
А легко выложить миллиард в современных реалиях российской экономики вряд ли кто-то готов. А тем, кто готов – такая защита не очень и нужна.
Проблемный «Спартак» настоящего
Но если возвращаться к мифологической теории продажи, то важно оценить, почему владельцы клуба не только систематически допускал вспышки протестного движения, но к 2019 еще и отказались идти на уступки части недовольных фанатов. Тем более, ни одна из озвучиваемых проблем не выглядела полноценной.
Критика Кононова – минимальное из зол. Но клуб сначала затянул с приглашением, затем представил его уже перед убитой и далеко отставшей от лидеров чемпионата командой, параллельно не выстроив никакой пиар-защиты явно не одаренного ораторским искусством специалистом. Все, что Кононов наговорил за первые месяцы работы, сдавливает ему горло сейчас и мешает дышать.
Тренер «Спартака» в западне, но клуб это и сейчас не сильно волнует.
Приносящее столько мелких неприятностей дело Глушакова при грамотной кризисной стратегии решалось бы за пару дней еще в зачатке. Но, похоже, в клубе также не посчитали тему заслуживающей внимания, запретив футболисту давать интервью, не организовав полноценной встречи с болельщиками и пустив ситуацию на самотек. Фанаты, возмущенные таким отношением, заняли принципиальную позицию протеста, а сам игрок оказался слишком упрямым и гордым, но не слишком умным, чтобы взять инициативу и представить свою точку зрения.
Сейчас Глушаков, превратившийся в разменную монету, может сколько угодно прикладывать руку к уху и показывать на номер – время и методы решения вопроса упущены, разговаривать с ним уже никто не будет. Разбираться в теме, искать справедливости и сильно жалеть о его возможном уходе не станут даже нейтральные болельщики, потому что по значению для «Спартака» Денис далеко не Тихонов или Титов, а по игре – даже не явный футболист стартового состава. Как только Глушаков покинет команду (а так и будет, если он не вытянет клуб в ЛЧ, что маловероятно) – его довольно быстро забудут, переключившись на другие атрибуты влияния.
Еще раньше так же просто можно было защитить и Карреру. Федуну достаточно было оградить тренера от повысившегося стороннего влияния (либо сделать друзей Массимо официальными сотрудниками «Спартака», что тоже принималось), четко определить функции тренера в клубе и добавить к его чемпионскому миллиону еще 200 тысяч евро на весь тренерский штаб. Хотя в этой ситуации достаточно было совета, что в российском футболе просто принято делиться общей суммой, иначе для оставшиеся без премий сотрудников ты навсегда будешь «крысой». Подчеркну: «крысой» не по факту, а именно для конкретных сотрудников.
Но проблема Карреры, видимо, до сих пор не считается сколь-нибудь серьезной, раз Андрей Федун, несмотря на болезненную реакцию фанатов, пренебрежительно называет тренера «итальянцем, который поплыл», а сам «Спартак» просто сдает интернет-войну окружению Массимо. Так может быть, у клуба просто нет цели ее выиграть, потому что в широком смысле он просто не видит оппонентов?
Вообще, обществу давно пора понять, что темы Карреры и Глушакова локальны и малозначимы. Существование этих персонажей, их преувеличенный конфликт и взаимное уничтожение репутации скрывает ключевую и куда более глобальный процесс: клуб больше не ориентируется на внешние раздражители в медиа или соцсетях, не развивает собственную пиар-службу, не покупает дорогих игроков, а будто бы занимается другими проектами, находясь на грани тектонического смыслового сдвига.
Возможный «Спартак» будущего
В начале этого сезона Леонид Федун неожиданно обмолвился о цели выиграть следующий титул к 2022 году, когда клуб будет отмечать столетие. Примерно в это же время будет окончательно сдан в эксплуатацию последний из участков «Города на реке Тушино-2018». Итогом крупнейшей стройке в черте мегаполиса станет образование целого микрорайона на 20 тысяч жителей и на такое же количество рабочих мест. Центром же общественной жизни нового, богатого и развитого региона и станет «Открытие Арена» — и вот тогда проект Федуна, Алекперова, «Лукойла» и других соинвесторов можно будет считать завершенным.
Новый кластер приведет в клуб обеспеченных и платежеспособных зрителей с лояльной культурой поддержки команды. Дела же несогласных легко могут закрыть fanID и некоторые законы российской федерации, способные трактовать собрание людей на улице как уголовно наказуемое хулиганство, так и как в попытку государственного переворота. Знакомые с разного рода задержаниями фанаты обо всем этом прекрасно знают.
Надо признать, что это не история сербов, воюющие друг с другом, политиками и клубом – так, например, происходит в «Партизане». Не греков, забрасывающие трибуны бутылками с зажигательной смесью. И не прежней России, на прежние правило которой накладывается вето ФСБ. Мы – скорее европейцы, о футболе которых давно все сказал культовый для нашей страны автор, британец Дуги Бримсон.
— Футбол убили деньги, глобализация и телек. Вот увидите: через пять лет в АПЛ скоро будут сидеть одни туристы, которые хрустят жрачкой в перерывах между селфи, а игрокам станет окончательно наплевать на клуб, за который они выступают. Значение имеют только деньги: сегодня ты в «Арсенале», завтра в «Челси», послезавтра в «МЮ». Я думаю, что Джон Терри – последний мужик английского футбола. Ну, может, ещё Руни. А дальше – пустота и выстраивание лояльной себе аудитории, которая бы не мешала празднику».
Только в России все будет еще жестче, потому что к западной либеральной культуре мы, как обычно, добавим азиатской жёсткости.
И если уж рассуждать о миллиардах, купцах и протестующих, то паззл складывается именно в такую картину. Клуб останется у Федунов. О Каррере скоро забудут. Глушаков отправится на огород в Миллерово, редко всплывая в студиях какого-нибудь спортивного канала. Несговорчивые болельщики будут под контролем клуба и полиции. На «Открытие» будут ходить жители Тушина. А страна, точнее все эти два миллиона человек, продолжат все так же болеть за «Спартак» и считать себя именно фанатами, а не водителями, менеджерами или булочниками. Все эти локальные разборки, протесты, конфликты и даже сами меняющиеся тренеры и игроки народу до одного места. Они хотят радоваться голам любимой команды, а проблем по жизни у них и без футбола хватает.