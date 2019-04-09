Дело Кокорина и Мамаева. Девушке в зале стало плохо. LIVE

ОНЛАЙН

13:13. Двери зала суда наконец открылись. Вот-вот начнётся.

13:08. Павел Пучков сообщает: «Какой-то девушке в суде стало плохо, судя по разговорам приставов. Скорую вызвали».

12:59. Пауза затягивается. Говорят, что заседание может начаться в течение часа.

12:38. Народ ждёт, а судьи нет. Судья на оглашении другого приговора.

12:25. Чего вы ждёте от суда?

12:15. Василий Уткин что-то знает?

12:03. Мама и жена Кокорина приехали, супруги Мамаева пока нет. Журналистов много, зал маленький — возможно, не все поместятся. Внутрь пока не пускают.

12:00. Спецкор Куимова на месте. Ждите новостей!

11:30. Здравствуйте! Дело Александра Кокорина и Павла Мамаева наконец-то дошло до суда.

Вкратце суть истории, если вы вдруг только что вышли из пещеры. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей отмечали 10 лет дружбы. В процессе празднований у них случилось два конфликта. Первый – с чиновником Денисом Паком. Второй – с водителем ведущей Первого канала. В результате оба игрока, а также младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий были задержаны и отправлены в СИЗО.



Под стражей они находятся с октября прошлого года. Несколько дней назад прошло очередное заседание, на котором суд принял два ключевых решения. Первое: продлить арест до сентября. Второе: начать рассматривать дело по существу с 9 апреля. То есть именно сегодня начнётся серия заседаний, которая в итоге определит вину обвиняемых и наказание. Уже сейчас адвокаты говорят, что заседаний будет много: одних только томов в уголовном деле 26. Темпы рассмотрения дела зависят от загруженности судьи и суда в целом, но процесс может затянуться и на несколько месяцев.