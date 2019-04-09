«Спартак» отжигал на трибунах, ЦСКА – на поле. Лучшие фото 22-го тура РПЛ

Паненка тура
Виктор Классон идеальным ударом с пенальти отправил «Краснодар» на второе место в турнирной таблице.
Панорама тура
Болельщики «Спартака» основательно подготовились к дерби, а скромный перформанс гостей органично вписался в общую картину.
Во втором тайме красно-белые вывесили огромное полотно с Федуком, за которое музыканту досталось в соцсетях от болельщиков ЦСКА.
Дубль тура
Арнор Сигурдссон не оставил шансов «Спартаку».
Нимб тура
Игорь Акинфеев настраивается на дерби.
Огонь тура
На трибунах было так же жарко, как и на поле.
Жест тура
Фёдор Чалов не отказал в помощи Николаю Рассказову.
Танцы тура
Игроки ЦСКА от души отпраздновали победу над «Спартаком.
Шашлыки тура
На «Екатеринбург-Арене» своя атмосфера.
Камбэк тура
«Урал» вырвал победу у «Енисея», который и так находится в зоне прямого вылета в ФНЛ.
Объятия тура
Соломон Кверквелия качает Игнатьева, который спас «Локо» от поражения.
Эмоции тура
Ярослав Ракицкий весь в игре.
Борьба тура
Вильмар Барриос всеми силами пытался остановить Антона Миранчука.
Футболка тура
«Рубин» вдохновился главным мемом прошлого тура и выпустил вот такие футболки.