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Мгновения 22-го тура РПЛ

Мгновения 22-го тура РПЛ
«Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Спартак» отжигал на трибунах, ЦСКА – на поле. Лучшие фото 22-го тура РПЛ
Феерия Сигурдссона, нимб Акинфеева, супергеройские шашлыки и новый концепт формы «Рубина» — в нашей подборке.
Футбол / РПЛ

Паненка тура

Виктор Классон идеальным ударом с пенальти отправил «Краснодар» на второе место в турнирной таблице.

Виктор Классон и Магомед-Шапи Сулейманов
Виктор Классон и Магомед-Шапи Сулейманов
Фото: fckrasnodar.ru

Панорама тура

Болельщики «Спартака» основательно подготовились к дерби, а скромный перформанс гостей органично вписался в общую картину.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во втором тайме красно-белые вывесили огромное полотно с Федуком, за которое музыканту досталось в соцсетях от болельщиков ЦСКА.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дубль тура

Арнор Сигурдссон не оставил шансов «Спартаку».

Первый гол Арнора Сигурдссона
Первый гол Арнора Сигурдссона
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Второй гол Арнора Сигурдссона
Второй гол Арнора Сигурдссона
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нимб тура

Игорь Акинфеев настраивается на дерби.

Игорь Акинфеев сыграл в дерби на ноль
Игорь Акинфеев сыграл в дерби на ноль
Фото: pfc-cska.com

Огонь тура

На трибунах было так же жарко, как и на поле.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова» «Чемпионат»

Жест тура

Фёдор Чалов не отказал в помощи Николаю Рассказову.

Фёдор Чалов помог Николаю Рассказову справиться с судорогой
Фёдор Чалов помог Николаю Рассказову справиться с судорогой
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Танцы тура

Игроки ЦСКА от души отпраздновали победу над «Спартаком.

«Спартак» — ЦСКА — 0:2, празднование «армейцев»
«Спартак» — ЦСКА — 0:2, празднование «армейцев»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Спартак» — ЦСКА — 0:2, празднование «армейцев»
«Спартак» — ЦСКА — 0:2, празднование «армейцев»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Шашлыки тура

На «Екатеринбург-Арене» своя атмосфера.

Супергеройские шашлыки в Екатеринбурге
Супергеройские шашлыки в Екатеринбурге
Фото: fc-ural.ru

Камбэк тура

«Урал» вырвал победу у «Енисея», который и так находится в зоне прямого вылета в ФНЛ.

«Урал» оформил впечатляющий камбэк
«Урал» оформил впечатляющий камбэк
Фото: fc-ural.ru

Объятия тура

Соломон Кверквелия качает Игнатьева, который спас «Локо» от поражения.

Эмоции тура

Ярослав Ракицкий весь в игре.

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Борьба тура

Вильмар Барриос всеми силами пытался остановить Антона Миранчука.

Вильмар Барриос против Антона Миранчука
Вильмар Барриос против Антона Миранчука
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футболка тура

«Рубин» вдохновился главным мемом прошлого тура и выпустил вот такие футболки.

Оригинальный мерч «Рубина»
Оригинальный мерч «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru
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