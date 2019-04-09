Феерия Сигурдссона, нимб Акинфеева, супергеройские шашлыки и новый концепт формы «Рубина» — в нашей подборке.

«Спартак» отжигал на трибунах, ЦСКА – на поле. Лучшие фото 22-го тура РПЛ

Паненка тура

Виктор Классон идеальным ударом с пенальти отправил «Краснодар» на второе место в турнирной таблице.

Виктор Классон и Магомед-Шапи Сулейманов Фото : fckrasnodar.ru

Панорама тура

Болельщики «Спартака» основательно подготовились к дерби, а скромный перформанс гостей органично вписался в общую картину.

Во втором тайме красно-белые вывесили огромное полотно с Федуком, за которое музыканту досталось в соцсетях от болельщиков ЦСКА.

Дубль тура

Арнор Сигурдссон не оставил шансов «Спартаку».

Первый гол Арнора Сигурдссона Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второй гол Арнора Сигурдссона Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нимб тура

Игорь Акинфеев настраивается на дерби.

Игорь Акинфеев сыграл в дерби на ноль Фото: pfc-cska.com

Огонь тура

На трибунах было так же жарко, как и на поле.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Алёна Сахарова» «Чемпионат»

Жест тура

Фёдор Чалов не отказал в помощи Николаю Рассказову.

Фёдор Чалов помог Николаю Рассказову справиться с судорогой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Танцы тура

Игроки ЦСКА от души отпраздновали победу над «Спартаком.

«Спартак» — ЦСКА — 0:2, празднование «армейцев» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» — ЦСКА — 0:2, празднование «армейцев» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Шашлыки тура

На «Екатеринбург-Арене» своя атмосфера.

Супергеройские шашлыки в Екатеринбурге Фото: fc-ural.ru

Камбэк тура

«Урал» вырвал победу у «Енисея», который и так находится в зоне прямого вылета в ФНЛ.

«Урал» оформил впечатляющий камбэк Фото: fc-ural.ru

Объятия тура

Соломон Кверквелия качает Игнатьева, который спас «Локо» от поражения.

Эмоции тура

Ярослав Ракицкий весь в игре.

Ярослав Ракицкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Борьба тура

Вильмар Барриос всеми силами пытался остановить Антона Миранчука.

Вильмар Барриос против Антона Миранчука Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футболка тура

«Рубин» вдохновился главным мемом прошлого тура и выпустил вот такие футболки.