У Кокорина и Мамаева начался главный суд. Вспоминаем всё, что было раньше

День, с которого всё началось, – 7 октября. Именно тогда Александр Кокорин и Павел Мамаев на «Сапсане» прикатили в Москву. Утром 8 октября они в компании друзей дважды стали участниками конфликтов, которые заканчивались дракой. Первым пострадавшим стал чиновник Минпромторга Денис Пак, вторым – Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Помимо Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО с 11 октября находятся Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Каждые два месяца проходили заседания по вопросу продления ареста. На каждом обвинение подчёркивало, что обвиняемые опасны своими связями и финансовым положением и, находясь под домашним арестом, смогут оказать давление на потерпевших, свидетелей или следствие. Суд регулярно продлевал арест.



Помимо этого в ходе заседаний становилось известно, что защита Александра Кокорина предлагала за него залог в 10 млн рублей. А адвокаты Мамаева открыли специальный счёт для выплаты компенсации Виталию Соловчуку, которым он мог воспользоваться с 30 ноября.



Очередное заседание прошло 3 апреля. На нём состоялись предварительные слушания, по итогам которых суд постановил продлить арест до 25 сентября 2019 года. И начать рассмотрение дела по существу с 9 апреля.

Дело Кокорина и Мамаева. Арест продлён, суд начнётся 9 апреля. Как это было Все подробности.

Адвокаты говорят, что в деле сейчас 25 томов. В списках суда значатся 45 свидетелей, которых будут допрашивать в ходе заседаний. Всем понятно, что за один день суд не справится – собираться придётся много раз. Точное количество заседаний, которое понадобится на рассмотрение дела по существу, неизвестно. Многое зависит от графика, в котором всё будет проходить. Адвокаты допускают, что заседания будут назначать на каждый рабочий день начиная с 9 апреля.



Все четверо обвиняются по двум статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство». Максимальное наказание по последней – 7 лет лишения свободы.



За время в СИЗО Павел Мамаев успел несколько раз сыграть в футбол на территории изолятора, на один из «матчей» пускали журналистов. Александр Кокорин не играет: во-первых, его представители считают это нарушением контракта с «Зенитом», во-вторых, у нападающего проблемы с коленом. Кокорин попал в СИЗО, когда шёл процесс реабилитации и восстановления от разрыва крестообразных связок. Сам Александр и его адвокаты настаивают, что условия изолятора ухудшили состояние его здоровья.

Кокорин и Мамаев – узники эпохи. Поплачь о них, пока ты живой Пак – исключение. В России честь и здоровье практически ничего не стоят.

«Пришёл доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трёх сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зелёнкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть ещё более серьёзные проблемы, в СМИ почему-то не говорят», – говорил Кокорин в марте. Когда Александр появился на заседании 3 апреля, многие отметили, что он выглядит набравшим вес.