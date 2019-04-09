Бернарду Силву постоянно троллят одноклубники. Тот пытается отвечать

Почти все знают, кто в «Сити» главный по стёбу над партнёрами. Но немногие в курсе, кому прилетает чаще всего.
Одна из главных жертв — Бернарду Силва. Над португальцем любили шутить ещё в «Монако», где партнёры прозвали его Жвачкой.
Силва объяснял: «Это из-за моего стиля игры. Думаю, они просто веселились, но это прозвище привязалось».
С приходом в «Сити» веселье вышло на новый уровень. Вот лишь несколько эпизодов.
— Подвешивают его кроссовки.
— Пугают.
— Смеются над бильярдными способностями.
— Желают приятного аппетита в «Инстаграме».
— На этом видео запечатлено, как ему несколько раз прокидывают мяч между ног.
— А вот здесь он попытался отомстить тем же, но сам получил люлей от Зинченко.
Не весь угар остаётся в раздевалке. Иногда Силву троллят прямо во время интервью.
«Бернарду Силва ужасен, — рассказывает Де Брёйне. — Он одевается, как 40-летний мужик, хотя ему 24 года. Он всегда носит одни и те же белые туфли, которые давно уже грязные и поношенные. Мы говорим ему: «Купи себе новую пару, у тебя же есть деньги».
Однажды Деулофеу спросили, кто из его партнёров умер бы первым во время зомби-апокалипсиса.
«О боже мой, Бернарду. Зомби даже не нужно было бы прикасаться к нему. Он умер бы на месте, увидев их. Кого бы я выбрал для встреч с членами своей семьи? Тоже Бернарду — я могу его контролировать».
«Да он любит меня больше, чем свою девушку», — писал Менди после одного из матчей.
Обидно за парня? Бросьте. Единственная причина, по которой этот стёб продолжается бесконечно, только в одном. Он по кайфу самому футболисту.
С каким ещё настроением жить, когда у тебя место в «Ман Сити» и очень недурные перспективы? Тем более наподдать Зинченко можно и самому.