Бернарду Силву постоянно троллят одноклубники. Тот пытается отвечать

Почти все знают, кто в «Сити» главный по стёбу над партнёрами. Но немногие в курсе, кому прилетает чаще всего.

Одна из главных жертв — Бернарду Силва. Над португальцем любили шутить ещё в «Монако», где партнёры прозвали его Жвачкой.

Силва объяснял: «Это из-за моего стиля игры. Думаю, они просто веселились, но это прозвище привязалось».

С приходом в «Сити» веселье вышло на новый уровень. Вот лишь несколько эпизодов.

— Подвешивают его кроссовки.

— Пугают.

— Смеются над бильярдными способностями.

— Желают приятного аппетита в «Инстаграме».

— На этом видео запечатлено, как ему несколько раз прокидывают мяч между ног.

— А вот здесь он попытался отомстить тем же, но сам получил люлей от Зинченко.

Не весь угар остаётся в раздевалке. Иногда Силву троллят прямо во время интервью.

«Бернарду Силва ужасен, — рассказывает Де Брёйне. — Он одевается, как 40-летний мужик, хотя ему 24 года. Он всегда носит одни и те же белые туфли, которые давно уже грязные и поношенные. Мы говорим ему: «Купи себе новую пару, у тебя же есть деньги».

Однажды Деулофеу спросили, кто из его партнёров умер бы первым во время зомби-апокалипсиса.

«О боже мой, Бернарду. Зомби даже не нужно было бы прикасаться к нему. Он умер бы на месте, увидев их. Кого бы я выбрал для встреч с членами своей семьи? Тоже Бернарду — я могу его контролировать».

«Да он любит меня больше, чем свою девушку», — писал Менди после одного из матчей.

Обидно за парня? Бросьте. Единственная причина, по которой этот стёб продолжается бесконечно, только в одном. Он по кайфу самому футболисту.

С каким ещё настроением жить, когда у тебя место в «Ман Сити» и очень недурные перспективы? Тем более наподдать Зинченко можно и самому.