Грасия провалился в России, но выстрелил в АПЛ. Как он это сделал?

Знаете, что общего у Хави Грасии и Жозе Моуринью? Перед стартом сезона они делили первое место в списке английских букмекеров на увольнение. С коэффициентом 6 они возглавляли рейтинг тренеров, которые первыми потеряют работу.

«Уотфорд» считался одним из главных кандидатов на вылет, вместе с «Хаддерсфилдом» и «Кардиффом». Неудивительно, учитывая, что весну 2018 года «Уотфорд» провалил. Но можно копнуть чуть глубже, и окажется, что некоторые результаты того отрезка легко объяснить: во-первых, календарём, во-вторых, стечением обстоятельств. Например, поражение от «МЮ» в последнем туре в гостях: «МЮ» выиграл, нанеся всего один точный удар. «Тоттенхэм» в 36 туре нанёс всего три точных удара – из которых два стали голевыми. Но все эти детали не смогли заслонить факт ужасной концовки сезона. В августе от «Уотфорда» все ждали продолжения.

Внезапно, Грасия начал чемпионат с четырёх побед подряд (в том числе над «Тоттенхэмом») и вместо отставки получил приз лучшему тренеру АПЛ в августе. Больше таких победных серий у него не было, но сезон «Уотфорд» проходит ровно, и за шесть туров до окончания чемпионата отстаёт от седьмого места (первая шестёрка в Англии за скобками) на одно очко. И вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ман Сити». Важное уточнение: это ещё не гарантирует участие в Лиге Европы на следующий год. В случае поражения в финале нужно отбирать седьмое место в АПЛ у «Вулверхэмптона». Как Грасия это делает?

Грасиас, ***! Сколько стоил провальный испанский эксперимент «Рубина» «Рубин» расторг контракт с Хави Грасией. Период испанца в казанском клубе запомнится только гигантскими тратами на трансферном рынке.

Ильзат Ахметов (оцените внезапность перехода от Хави к Ильзату) после отставки Грасии из «Рубина» благодарил испанца: «Он многое для меня сделал, старался доверять молодым местным игрокам». Что ж, видимо, по итогам опыта в России Грасия решил, что это было ошибкой. В Англии он её не повторил. Среди 10 лидеров «Уотфордов» по количеству сыгранных в чемпионате минут сразу шесть игроков от 30 лет и старше. Да и остальные недалеко: Янмату 29, Роберто Перейре 28, Кабаселе 28. Это команда, собранная на «здесь и сейчас». И результат она даёт здесь и сейчас.

В этой команде строгая дисциплина. В интервью The Telegraph Крэйг Кэткарт (ключевой для Грасии защитник) рассказывал: «С начала сезона у нас действует новая система штрафов. Всё очень строго: минута опоздания – 50 фунтов. Если не платишь сразу, сумма удваивается. Но мы понимаем, что дисциплина помогает стать сильнее, поэтому сами игроки следят, чтобы все соблюдали правила. Штрафы действуют не только на тренировках. Если мы не ходим на йогу, нас тоже штрафуют. Вот это уже не всем нравится, но это необходимо». Он также сказал, что в «Уотфорде» принято проводить тренировки в течение четырёх дней подряд перед игрой, в том числе двойные – редкая для АПЛ система.

Как играет «Уотфорд»

Во время предсезонной подготовки команда отрабатывала игру в защите и прессинг. «Теперь мы играем с двумя форвардами, это даёт возможность прессинговать немного выше», — объясняет Кэткарт. Ключевой игрок для высокого прессинга – Уилл Хьюз. Атакующий полузащитник – третий в команде по количеству успешных отборов (2,7 на 90 мину по данным Opta). В то время как Жерар Деулофеу и Трой Дини в основном перекрывают линии паса, Хьюз выполняет важнейшую роль: выбирает подходящий момент для прессинга и вступает в отбор. Этьен Капу и Абдулайе Дукуре помогают с прессингом, хотя их роли в целом отличаются: Капу больше заточен на оборону и удержание мяча, Дукуре – на продвижение мяча в атаку. Другие важные элементы этой системы – крайние защитники. Они встречают соперника как можно выше.

Капу и Дукуре Фото: Chloe Knott — Danehouse/Getty Images

«Уотфорд» играет по схеме, которая очень напоминает олдскульные британские 4-4-2, но это случайное совпадение. А точнее – современная интерпретация, в которой оборона начинается с форвардов, а лучший вид обороны – это прессинг. Хьюз и Перейра – только формально крайние полузащитники. В обороне они действительно уходят на фланги, но при атаках «Уотфорда» они ищут пространство в полуфлангах и в опорной зоне соперника – «зоне-14», самой опасной для чужих ворот.

На самом деле, назвать прессинг «Уотфорда» высоким – значит оскорбить «Ман Сити». Но с поправкой на скромность команды и то, что она мало владеет мячом (14-е место в АПЛ) даже средний блок, которым игроки Грасии встречают соперника, можно назвать довольно смелым. Вот две карты попыток отборов, которые дают представление о стиле: из домашнего матча с «Фулхэмом» и гостевого матча с «МЮ».

Карта отборов с «Фулхэмом»

Карта отборов с «МЮ»

В обеих картах (с поправкой на силу соперника и место проведения матчей) можно выделить две волны прессинга. За первую отвечает группа атаки и крайние защитники, вторая начинается, когда команда садится в глубокую оборону. Такая система позволяет неплохо обороняться: «Уотфорд» допускает 12,7 удара за 90 минут (меньше, чем «Арсенал»). С другой стороны, качество моментов у ворот Бена Фостера очень высокое, поэтому при сравнительно небольшом количестве допущенных ударов команда много пропускает. 47 пропущенных голов при даже большем количестве ожидаемых пропущенных (49,2xGA): у Фостера полно работы. По количеству отражённых ударов из пределов штрафной площади, он на пятом месте в АПЛ.

Переходим к атаке. Мы уже говорили, что Хьюз и Перейра только номинально играют на флангах. Остановимся на них подробнее. Оценить объём их движения в атаке можно с помощью карты вступлений в игру.

Слева: карта Роберто Перейры. Справа: карта Уилла Хьюза

Пока Хьюз учится работать прессинг-машиной, Перейра ищет свободное пространство, свободнее перемещается по всей ширине поля и в два раза чаще бьёт по воротам. У Грасии нет одного игрока, явно ответственного за последний пас, речь скорее об управлении опасными зонами. Если Перейра ищет их по всей ширине поля и в опорной зоне соперника, то другой ключевой для атак игрок, Хосе Холебас, своевременно подключается в атаку по левому флангу. В зону, которую освобождает как раз Перейра. У Холебаса самое большое количество кроссов в команде (188), хотя он принял участие в 25 турах из 32. Кстати, кроссы у него так себе: только 35 точных (22%, для сравнения у Янмата – 30% точных), но и этого хватает, чтобы быть лучшим ассистентом команды. Холебас берёт количеством.

За продвижение мяча через центр отвечает Дукуре. Он лидер команды по количеству пасов (53/90мин) и одновременно – лидер по xGChain. Напомним, xGChain – это показатель, который учитывает вовлечённость игрока в все атаки, которые закончились ударами (вовлечённость в любой фазе атаки: считается и первый, и последний пас). Его другая сильная сторона в умении протаскивать мяч в атакующую треть на дриблинге, этот навык тоже используется Грасией, хотя и не слишком часто. Зато Грасия максимально использует готовность Дукуре совершать вертикальные рывки из центральной зоны к чужой штрафной и собирать подборы. Отсюда он может пробить и отдать последний пас. Система работает: в 28 матчах АПЛ у Дукуре пять голов и шесть голевых передач.

Жерар Деулофеу и Трой Дини играют в связке и хорошо друг друга дополняют. Дини не слишком быстр, но это качественный таргетмен, с которым можно обыграться. Хотя он номинально считается центрфорвардом, на самом деле Деулофеу играет выше и постоянно врывается в пространство между защитниками из глубины. Ему помогает ещё одно качество Дини, которое может удивить в таком мощном форварде: умение отдать тонкий разрезающий пас.

Если всё так здорово, почему «Уотфорд» так низко?

«Уотфорд» отстаёт от седьмой команды АПЛ на одно очко, и в настоящее время делит девятое-десятое место с «Эвертоном». Казалось бы, при такой выстроенной структуре игры команда Грасии могла бы претендовать на большее. Что не так?

Если коротко – качество исполнителей. По стоимости состава «Уотфорд» 16-й в АПЛ, а по средней стоимости одного игрока – 18-й. В эпоху, когда лига просто утонула в деньгах, клуб умудрился потратить на игроков меньше, чем выручил с продаж. Самое дорогое приобретение – окончательно выкупленный у «Барселону» за 13 млн евро Деулофеу. Вернёмся к костяку команды, который мы перечисляли вначале: Фостер, Кэткарт, Холебас, Капу, Дини. Ветераны, которые на пике карьеры не считались топ-игроками. Плюс 23-летний Уилл Хьюз, который никогда не был в числе первых талантов Англии. Результаты «Уотфорда» — это в первую очередь результаты выстроенной Грасией игровой структуры. Ну и штрафы, видимо, идут на пользу. Вспомните, что думает Кэткарт: «Дисциплина делает нас сильнее, поэтому сами игроки следят, чтобы все выполняли правила». В принципе, этой фразы достаточно.

В материале использованы данные Opta, Instat, Understat.

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