Кейн опять получил травму. Надо ли винить в этом Делфа?

Как же не везёт Гарри Кейну! В этом году лучший бомбардир «Тоттенхэма» пропустил более месяца из-за травмы связок лодыжки, полученной в январе. Вернулся на поле раньше срока, чтобы помочь «шпорам» в решающих матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов, а теперь, похоже, команда Маурисио Почеттино потеряла лидера своих атак до конца сезона. В матче с «Манчестер Сити» Кейна заменили из-за травмы голеностопа.

Это случилось в начале второго тайма после единоборства Кейна с Фабианом Делфом. Нападающий прессинговал левого защитника гостей, стремясь помешать ему сделать передачу, и Фабиан наступил Гарри на ногу. Почеттино возмутился, болельщики «Тоттенхэма» стали освистывать игрока «Ман Сити». Но, очевидно, Делф сделал это неумышленно. Кейн сразу покинул поле, его увели под руки в раздевалку. Гарри успел до замены нанести два удара, загубив верный момент в первом тайме.