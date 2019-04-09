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Травма Гарри Кейна в матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Травма Гарри Кейна
«Чемпионат»
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Кейн опять получил травму. Надо ли винить в этом Делфа?
«Тоттенхэм» снова потерял своего лучшего бомбардира.
Футбол / Лига чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2019, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 – Мин – 78

Как же не везёт Гарри Кейну! В этом году лучший бомбардир «Тоттенхэма» пропустил более месяца из-за травмы связок лодыжки, полученной в январе. Вернулся на поле раньше срока, чтобы помочь «шпорам» в решающих матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов, а теперь, похоже, команда Маурисио Почеттино потеряла лидера своих атак до конца сезона. В матче с «Манчестер Сити» Кейна заменили из-за травмы голеностопа.

Это случилось в начале второго тайма после единоборства Кейна с Фабианом Делфом. Нападающий прессинговал левого защитника гостей, стремясь помешать ему сделать передачу, и Фабиан наступил Гарри на ногу. Почеттино возмутился, болельщики «Тоттенхэма» стали освистывать игрока «Ман Сити». Но, очевидно, Делф сделал это неумышленно. Кейн сразу покинул поле, его увели под руки в раздевалку. Гарри успел до замены нанести два удара, загубив верный момент в первом тайме.

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