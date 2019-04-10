«Ман Сити» – не лучшая команда мира. «Тоттенхэм» это доказывает

Это был второй матч «Тоттенхэма» на его новом стадионе. Шесть дней назад «шпоры» не испортили праздник болельщикам, победив в 31-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» (2:0), а автором первого гола стал Сон Хын Мин. Теперь гостем новой лондонской арены стала английская команда другого уровня – «Манчестер Сити». И в другом турнире. По воле жребия два представителя АПЛ попали друг на друга в 1/4 финала Лиги чемпионов.

У «Тоттенхэма» новый дом. Фото, видео Кейн уже забил на нём первый гол.

У «Тоттенхэма» новый стадион за миллиард евро. В трудном районе Массовые беспорядки, мигранты, сожжённые дома.

«Новый стадион сделает нас сильнее. Возможно, игроки «Ман Сити» этого не осознают, поскольку они всё время проводили домашние матчи на своей арене, тогда как мы почти два года выступали на чужом стадионе. Нам очень не хватало своего поля», – заметил Сон Хын Мин перед встречей с чемпионом Англии.

«Тоттенхэм», пусть и хозяин, отдал мяч сопернику и решил сыграть на контратаках, встречая «Манчестер Сити» в средней зоне. Интересно, что Сон Хын Мин начинал матч слева, а Кристиан Эриксен справа, однако по каким-то причинам Маурисио Почеттино довольно быстро дал им команду поменяться местами. Любопытная тактическая деталь была и в игре «Ман Сити»: левый защитник Фабиан Делф на первых минутах стремился открываться в центре при владении гостями мячом, но после нескольких попыток перестал это делать. Видимо, из-за того, что «Тоттенхэм» насыщал центр игроками, не давая Делфу возможности принимать мяч.

Как бы то ни было, любые тактические задумки на игру при счёте 0:0 могли потерять смысл уже на 10-й минуте. Рахим Стерлинг на ровном месте заработал пенальти. Не симуляцией, что нередко с ним случается, а смещением с левого фланга и ударом. Если бы не система VAR, эпизод закончился бы назначением углового, а так помощники подсказали Бьорну Куйперсу – смотри повтор. Оказалось, мяч попал в руку Дэнни Роузу.

Действительно, пенальти. «Естественное» движение руки Роуза? Значит, не нужно падать в штрафной для блокировки удара и увеличивать таким образом площадь тела. Задача арбитра – следовать правилам.

Серхио Агуэро очень хорош в нынешнем сезоне, тем не менее в самый ответственный момент не справился с нервами и пробил неудачно. Уго Льорис прыгнул по удару, парировал мяч.

Говорят, VAR убивает эмоции. Ничего подобного! После этого трибуны «Тоттенхэм Стэдиум» ещё сильнее завелись. Болельщики требовали пенальти после единоборства Гарри Кейна с Эмериком Лапортом, а когда поняли, что Куйперс не собирается смотреть видео, сошли с ума. На самом деле защитник боролся без фола.

Но «Тоттенхэм» уже завладел психологическим преимуществом и до перерыва был ближе к голу. Хозяева превзошли гостей по ударам – 8:4 (2:1). Кейн забил бы и без «точки», если бы не потерял концентрацию. Гарри получил мяч в убойной позиции, однако остановился на секунду-другую,. Нападающий напрасно ждал, что судья зафиксирует фол у штрафной «Ман Сити»: Куйперс поступил правильно, продолжив игру.

В начале второго тайма «Тоттенхэм» получил сильнейший удар – потерял травмированного Кейна. Но, как ни странно, уход с поля лучшего бомбардира не сказался на игре «шпор» в худшую сторону. Если бы хозяева пропустили с пенальти и вынуждены были отыгрываться, то вряд ли смогли бы выиграть без Гарри. А вот при счёте 0:0 футболу чуть-чуть недоставало зрелищности и остроты. Обе команды держали в голове результат.

«Тоттенхэм» дождался своего шанса на 78-й минуте. Забил опять Сон Хын Мин: новый стадион ему точно добавил куража. Теперь кореец вошёл в историю и как автор первого гола «шпор» на этой арене в Лиге чемпионов. Эпизод – на тоненького. Сон Хын Мин сумел избежать офсайда и сохранить мяч в поле, после чего насколько легко обыграл Делфа, словно это сам защитник получил повреждение в роковом столкновении с Кейном. Классный гол!

Гости в общем-то ничего не предложили в ответ. По ударам во втором тайме получилась практически ничья – 5:6 (в створ – 2:1). Теперь фаворитом этой пары скорее становится «Тоттенхэм». Даже без Кейна. Может, прав был Андрес Иньеста, не включив «лучшую команду мира», как называют «Ман Сити» некоторые коллеги Гвардиолы, в тройку главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в отличие от «Барселоны», «Ювентуса» и «Ливерпуля»?