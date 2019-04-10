Юбилейная победа Клоппа. Его «Ливерпуль» одной ногой в полуфинале ЛЧ

Голы Кейта и Фирмино принесли «Ливерпулю» победу в матче 1/4 финала ЛЧ с «Порту»



В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Уже на 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, который забил с подачи форварда Роберто Фирмино. На 26-й минуте гол на свой счёт записал сам Фирмино. Ассистировал бразильцу в этом моменте хавбек мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд.



Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Клопп одержал 400-ю победу в тренерской карьере



В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своём поле обыграл португальский «Порту» со счётом 2:0.



Как сообщает статистический портал Opta в «твиттере», эта победа стала 400-й в карьере главного тренера мерсисайдского клуба Юргена Клоппа.



400 побед Клоппа распределились следующим образом: 111 — с «Ливерпулем», 180 — с дортмундской «Боруссией» и 109 — с «Майнцем».



51-летний Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством клуб в прошлом сезоне дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Реалу» со счётом 1:3.

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов благодаря голу Сона



В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс, которому ассистировали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.



На 13-й минуте «Манчестер Сити» получил право на пенальти, но Серхио Агуэро не сумел переиграть голкипера «шпор» Уго Льориса. Единственный гол был забит на 78-й минуте. Сон Хын Мин получил пас от Кристиана Эриксена и с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.



В этой встрече «Тоттенхэм» из-за травмы потерял своего основного форварда — Гарри Кейна.



Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.

«Ман Сити» – не лучшая команда мира. «Тоттенхэм» это доказывает «Шпоры» выиграли на своём новом стадионе первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

Кубок Америки — 2020 пройдёт в новом формате



Стал известен формат Кубка Америки 2020 года, который состоится в Аргентине и Колумбии. Об этом сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.



В турнире примут участие 12 команд, которые будут разделены на две группы. Групповой этап разделят на Северную и Южную зоны.



Северная зона: Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу, приглашённая сборная.



Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашённая сборная.



В 1/4 финала выйдут по четыре сборные из каждой группы.



Благодаря изменению формата количество матчей турнира увеличится до 38. Игр будет на 12 больше, чем в настоящее время.



Рекордом по числу побед в Кубке Америки владеет сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8).

Источник: Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Нидерландов



Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Нидерландов. Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в своём «твиттере».



По данным источника, российский специалист наказан одноматчевой дисквалификацией, а также ещё одним матчем условно. Такое наказание наложил на Слуцкого Королевский футбольный союз Нидерландов за его слова в адрес арбитра Сердара Гёзюбююка.



Напомним, Слуцкий остался недоволен работой рефери на матче 29-го тура чемпионата Нидерландов между его командой и ПСВ (3:3). В этой встрече Гёзюбююк назначил в ворота «Витесса» два пенальти. Слуцкий требовал от арбитра объяснений, почему тот не использовал VAR при первом пенальти, но не получил ответа. После матча российский специалист предположил, что Гёзюбююк, возможно, не любит толстых или лысых людей.

«Худший судья, что я видел в жизни». Слуцкий психанул после матча Болельщики с ним согласны.

Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона



Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли может быть дисквалифицирован до конца сезона. Об этом сообщает RMC Sport.



По данным источника, такое наказание грозит форварду за удар локтем в лицо защитнику «Бордо» Пабло Кастро в матче 31-го тура чемпионата Франции, который завершился поражением марсельцев со счётом 0:2.



Арбитр матча Хаким Бен Эль-Хадж не увидел фола со стороны итальянца, но Кастро, который получил перелом носа, после игры обвинил Балотелли в умышленном нарушении. В связи с этим эпизод будет рассмотрен дисциплинарным комитетом французской лиги.



Если вина форварда будет установлена, ему грозит дисквалификация на срок до восьми матчей. Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.



28-летний Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы». В этом сезоне он провёл за марсельцев 10 матчей в Лиге 1 и забил семь голов.

Селихов перенёс операцию и выбыл из строя на четыре недели



Сегодня, 9 апреля, голкипер московского «Спартака» Александр Селихов успешно перенёс операцию на руке, сообщается на официальном сайте красно-белых.



Напомним, Селихов сломал палец руки во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте встречи его заменил голкипер Александр Максименко. Сообщается, что 25-летний российский вратарь сможет вернуться к тренировкам без ограничений через четыре недели.

Слушания по делу Кокорина и Мамаева продолжатся 10 апреля



Слушания по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в Пресненском суде города Москвы продолжатся завтра, 10 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».



В первый день были заслушаны показания трёх свидетелей из 40: Карена Григоряна, Екатерины Бобковой и Игоря Краснова.



Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий, а также Мамаев обвиняются в избиениях нескольких человек в Москве. В результате двух инцидентов с их участием пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.



С октября 2018 года обвиняемые содержатся под стражей в СИЗО «Бутырка».