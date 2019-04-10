Пике возвращается на «Олд Траффорд». Однажды он обманул там Фергюсона

В матче «МЮ» – «Барселона» в центре внимания не только Лео Месси, а ещё и Жерар Пике. Вспоминаем его английскую историю.

Для защитника «Барселоны» Жерара Пике сегодняшний матч с «Манчестер Юнайтед» будет особенным не только потому, что это четвертьфинал Лиги чемпионов. 32-летний игрок возвращается на «Олд Траффорд», где выступал в начале своей карьеры под руководством легендарного Алекса Фергюсона и вместе с нынешним главным тренером манкунианцев Уле-Гуннаром Сульшером. Накануне встречи Пике признался, что благодаря английскому периоду карьеры он стал мужчиной и получил ценный опыт, который помог ему закрепиться со второй попытки в «Барселоне».

В июле 2004 года «Манчестер Юнайтед» приобрёл 17-летнего защитника фарм-клуба «Барселоны» за 5,25 млн евро. Фергюсон уже тогда видел будущее Пике. По словам сэра Алекса, он считал, что у Жерара фантастические данные, и ждал от него быстрого выхода на высокий уровень.

Тем не менее каталонцу пришлось довольно долго ждать шанса закрепиться в основе. Впервые в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» он появился в марте 2006-го в домашнем матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:0). Причём на позиции правого защитника! Пике подменил травмированного Гари Невилла. Чтобы сыграть с первых минут, Жерар пошёл на хитрость.

«По молодости я мало чего боялся и даже обманывал тренера, чтобы добиться своей цели, – рассказывал Пике. – В начале карьеры в «МЮ» я играл только в Кубке Англии и во второстепенных матчах европейских турниров. Как-то Фергюсон спросил, как часто я выходил в обороне не на привычной позиции центрального защитника. Тогда я слукавил, сказав: «О, да в молодёжке «Барселоны» я делал это много раз!». В результате меня поставили правым защитником против «Вест Хэма». К счастью, я справился с задачей».

Но и одна хорошая игра не изменила статус молодого защитника в «Манчестер Юнайтед». Он по-прежнему оставался на скамейке или вне заявки, изредка выходя на замену. В основе появлялся по большим праздникам. Летом 2006-го Пике отдали в аренду на сезон «Сарагосе». По признанию самого Жерара, он с трудом привыкал к жизни в Англии и к правилам в команде.

«В «МЮ» происходили невероятные вещи, – удивлялся Пике. – Игрокам разрешали есть всё, что они захотят. Вы помните, какая в Англии диета? Каждые две недели мы проходили тесты на специальном аппарате, вычисляющем процент жира в теле. Удивительно, что он не сломался на некоторых игроках, учитывая, сколько гамбургеров они съели и пива выпили! Кроме того, Фергюсон говорил с нами на английском языке с шотландским акцентом. Мне казалось, что это китайский. И ведь я ещё был не худшим. Некоторые игроки до сих пор не понимают, что сэр Алекс говорит».

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Об английский кухне у Пике остались не самые приятные воспоминания.

«У меня было много добрых друзей в «МЮ», – подчёркивал Пике. – Однако я никогда не чувствовал себя в Англии как дома. Вынужден был приноравливаться к погоде, чужому языку и местной еде. Прежде всего к еде. Я никогда не любил английскую кухню. Очень хорошо помню, как через пару дней после переезда в Англию мне принесли лимонный пудинг. Это такая кислятина! Он был ужасно горячий. Обычно я веду себя вежливо, но этого просто не смог вынести. Ещё вспоминается, что молодой голкипер из нашей команды на вечеринке съел пену для бритья. У англичан странная еда и странное чувство юмора».

В результате Пике сыграл всего 23 раза за «Манчестер Юнайтед», включая 12 матчей в АПЛ и четыре в Лиге чемпионов. Интересно, что оба своих гола за манкунианцев центральный защитник забил в розыгрыше ЛЧ сезона-2007/08. На групповом этапе он поразил ворота киевского «Динамо» на «Олд Траффорд» и «Ромы» в Риме. Тот сезон завершился победой команды Фергюсона, выигравшей в московском финале у «Челси» по пенальти. В плей-офф Жерар вышел лишь однажды – в ответном четвертьфинале с «Ромой».

Пике почувствовал, что тренер перестал верить в него в ноябре 2007-го, после гостевого поражения от «Болтона» (0:1). Николя Анелька тогда забил из-под молодого защитника победный гол, выиграв верховую борьбу.

«Мне кажется, тогда Фергюсон слегка во мне разочаровался, – объяснял Жерар. – Он сам в этом не признавался, но я понял, что теряю свои позиции. Неманья Видич и Рио Фердинанд составляли в тот момент превосходную связку. Я думал, что никогда не смогу пробиться в состав, пока играют эти двое. К тому же моими конкурентами были Уэс Браун, Джон О’Ши, Джонни Эванс и Микаэль Сильвестр. Впрочем, для сэра Алекса у меня есть только слова благодарности. Он согласился отпустить меня в «Барселону» в тот момент, когда я достиг пика своей формы. Для меня Фергюсон – второй отец. Он научил меня играть в футбол и помог понять истинные ценности жизни».

В июле 2008 года «Манчестер Юнайтед» продал Пике обратно в «Барселону» за 5 млн евро (по данным Transfermarkt). Жерар захватил с собой из Манчестера немного удачи. В первый же сезон он выиграл с каталонцами Лигу чемпионов, сделав своеобразный еврокубковый дубль. В римском финале «Барселона» одолела как раз манкунианцев – 2:0. Пике отыграл все 90 минут.

«Мне всегда нравился этот парень, – сказал как-то Фергюсон. – Это настоящий профессионал, победитель по характеру. Жаль, что мы его потеряли, но семья Пике хотела быть в Барселоне. Он смотрел на Фердинанда и Видича, а мечтал играть в основе. Я понимаю, почему Жерар решил вернуться в «Барселону».

Ещё раз Пике встретился с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2010/11. Эта игра состоялась в Англии, но не на «Олд Траффорд», а на «Уэмбли». Каталонцы снова оказались сильнее команды Фергюсона – 3:1. Пике сыграл полный матч.

Интересно, что в 2014 году появились слухи о возможном возвращении защитника в «Манчестер Юнайтед». У него возникли проблемы в «Барселоне», а манкунианцы вроде бы сделали предложение. Но, как сообщали испанские СМИ, против перехода выступила Шакира. Пара ждала второго ребёнка, и певица хотела, чтобы их дети росли в столице Каталонии. Вероятно, это стало решающим аргументом для футболиста.

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Однажды Пике признался: каждый раз при встрече с Фергюсоном он говорит тренеру, что тот ошибся, продав его в «Барселону». Но это, конечно, шутка. Сэр Алекс допустил бы серьёзный промах, если бы продолжил мариновать топового игрока на скамейке запасных.