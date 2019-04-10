Это гигантский текст об эволюции тренера «Аякса» тен Хага. Вы узнаете о нём всё

Для начала надо сказать, что три года назад я уже писал большой текст об Эрике тен Хаге. Он тогда был тренером скромного «Утрехта», но стиль игры был бодрейшим, а по некоторым статистическим показателям «Утрехт» оказывался среди лучших команд в Европе. Тот текст был верным с точки зрения описания менеджерского стиля тен Хага, его умения управлять коллективом, но с футбольной точки зрения раскрывал его только в моменте времени. То есть: я описал футбол «Утрехта», но не изучил тренера достаточно, чтобы объяснить, что сформировало его понимание игры. Теперь это сделано.

Сравнение с Гвардиолой, которое тогда казалось очевидным (тен Хаг работал во второй команде «Баварии» и часто общался с Пепом), на самом деле было притянутым — какие-то принципы его игры нынешний коуч «Аякса» действительно адаптировал, но не перенимал полностью. Но в каких-то принципах тен Хаг и Гвардиола расходятся значительно, поэтому многозначительные твиты с фотографиями, на которой изображены два тренера в Мюнхене, — это очень большое упрощение истории успеха тен Хага. За последний месяц я почти покадрово пересмотрел около тридцати матчей «Гоу Эхед Иглз», «Утрехта» и «Аякса», чтобы утверждать это уверенно.

Тем не менее, я призываю перед прочтением этого текста прочитать старый, чтобы понять, о человеке каких принципов идёт речь. Вот он.

Кто вывел соперника «Зенита» из середняков в Европу Антон Михашенок основательно готовился к матчам «Зенита» с «Утрехтом»: о главном человеке в клубе он рассказывал ещё полтора года назад.

Если не хотите читать его полностью, то вот основные применимые и сейчас тезисы:



— он чётко даёт понять, что футболисты должны развиваться, поэтому основа тренируется отдельно от юношеских и молодёжных команд даже территориально;

— дисциплина — на первое, творчество — на десерт;

— помимо Гвардиолы влияние на формирование тен Хага, как тренера, оказал как минимум ещё и Луи ван Гал с его концептом гибких 5-3-2/4-1-2-1-2;

— для тен Хага важен подбор, а не выигранное единоборство;

— «Утрехт» мог взять тренера по работе с нападающими, но тен Хаг настоял на приглашении вместо него гринкипера, который следил бы за состоянием газонов на базе — для его футбола важно хорошее движение мяча по земле;

— «Ошибочное решение лучше, чем никакого решения. Если игрок отказывается брать на себя ответственность, у него со мной будут проблемы».



Теперь разовьём их подробнее.

Тренерские методы

Дисциплина для тен Хага — не просто помощь в достижении целей, но и метод для профилактических бесед с футболистами. Он объясняет, что ждёт от игроков высокого уровня дисциплины и приверженности игре, потому что только так они смогут заявить о себе и продвинуться вперёд в карьере. «Мои игроки на работе несколько дней с девяти утра до шести вечера — так что у них, помимо тренировок, достаточно времени, чтобы поработать дополнительно — посмотреть видео или выйти на индивидуальное занятие. Тимо Летшерт переехал в Серию А. Это хорошо не только для него и клуба, который получил деньги, но и для игроков, которые остались в команде. Они все видели, что именно делал Тимо, чтобы его заметили. Это бросает вызов всем остальным — мы говорим об осознании. Что нужно, чтобы играть на топ-уровне? Достаточно ли у вас дисциплины для реализации игрового плана? Готовы ли вы измениться там, где это необходимо? Иногда для этого нужен стимул от тренера, но в конечном итоге всё зависит от инициативы игрока», — объясняет тен Хаг.



Выстроенная командная дисциплина помогает ему в решении двух ключевых задач. Первая: команда должна быть устойчивой к изменениям внутри матча. Это хорошо заметно с течением сезона — после того, как команда адаптируется к принципам тен Хага, она обретает стабильность. В сентябре 2017-го его «Утрехт» проиграл ПСВ 1:7, и тен Хаг рассказывал об этой игре так: «К перерыву счёт был 1:2, и парни орали в раздевалке: „Да как мы вообще им проигрываем?! Мы должны вести 3:1!“. Я сказал: продолжайте работать так же. Не надо форсировать поиск ответного гола, ПСВ очень опасен в контригре. Наберитесь терпения, не срывайтесь». Когда тен Хаг работает с командой долго, такого разговора в раздевалке достаточно, чтобы команда успокоилась и вышла на второй тайм устойчивой к несправедливому счёту на табло. Но за полтора года «Утрехт» потерял по разным причинам семь футболистов основного состава, и тренеру приходилось заново отстраивать психологический баланс, замешанный на дисциплине. К концу сезона уже устойчивый «Утрехт» боролся за четвёртое место с АЗ, имея всего девятый-десятый бюджет в лиге.



Второй момент связан с креативностью. Тен Хаг уверен, что творить можно только в рамках отведённой командной дисциплины — и пришёл к пониманию этого тренер через практику. «Я знаю, что это мой пунктик — слишком всё разжёвывать, так что игрокам оставалось слишком мало места для собственных решений. Я пришёл к осознанию этого. С другой стороны, определённая структура игры, проистекающая из вашего стиля, предлагает и много места для креативных игроков — я убедился в этом, работая с Элией, Арнаутовичем, Промесом и другими. Если они чувствуют себя свободными в тех рамках, что вы им предоставляете, они проявляют себя с лучшей стороны», — говорит он. И Элия, и Арнаутович, и Промес — довольно сложные люди, но тен Хаг не боялся работать с такими футболистами, понимая, что их человеческие качества нужно подчинить их футбольному мастерству.



Появляясь в новой команде, тен Хаг сталкивается с обычной проблемой всех тренеров — игроки скептично относятся к новому главному, потому что уверены, что их опыт достаточен, и ничему новому научить их нельзя. Тен Хагу в этом плане сложнее, потому что он сразу декларирует: играть будем действительно по-другому. «Они думают: что даст нам новый подход? Но если они видят, что он работает, это невероятно мотивирует их. Я никогда в подходе не сомневался, но вопрос был в том, насколько быстро это начинает работать. В самом начале, когда игроки имеют сложности с пониманием подхода, возникают чисто тренерские моменты во время тренировок. Определённого признания я добиваюсь, но игрокам по-прежнему не нравится. Я хочу, чтобы мы имели несколько игровых систем в арсенале, а для того, чтобы это стало возможным, нужно сделать их тренируемыми», — декларирует тренер.



Только на второй год работы с «Утрехтом» он впервые признал, что команда действительно подчиняется его философии и готова свободно интерпретировать её на поле для создания трудностей сопернику. Показателем для тен Хага стал тот факт, что в трёх матчах кряду его команда регулярно создавала ситуации 2v1 в центре поля. Главная менеджерская задача для нынешнего коуча «Аякса» — сделать так, чтобы его видение игры стало также и видением игры его футболистами.

Основы философии, которые не менялись с ходом времени

1. Билдап от вратаря? Ну, не совсем



Внимание, сейчас будут задеты чувства верующих в футбол Гвардиолы. Несмотря на сравнения с Пепом, Эрик тен Хаг по-другому видит способ строить игру. Здесь лучше целиком дать слово ему самому.



«Я сознательно не говорю, что мы предпочитаем билдап, потому что длинные мячи тоже могут быть отличным способом заработать голевую возможность. Мы всегда должны держать эту опцию при себе, особенно когда имеем впереди двух нападающих, способных придержать мяч и разыграть его. Если мы заставим соперника, который хочет удержать нас прессингом, защищаться один в один, то лонгболл может стать хорошим выходом. Но если не один в один, то у нас есть дополнительный игрок в билдапе, которого нужно использовать.



Такие вещи всегда являются совместно настраиваемыми. Если вы рискуете в билдапе, оппоненту приходится прикладывать больше сил, чтобы оказывать на вас давление, а у вас остаётся больше свободных зон. И наоборот: если соперник видит, что нападающие постоянно опасны, то откатится и даст вам больше пространства в первой фазе построения атаки.



Конечно, я обсуждаю с командой, как далеко мы должны идти в билдапе. Если мы делаем это хорошо, мы контролируем игру и берём её в свои руки — то, чего мы в конечном итоге и добиваемся. Но в конце концов игроки сами должны понимать риски при принятии решений. Что я делаю, как тренер, так это предлагаю возможности для выхода из-под давления соперника. Я ожидаю от своих защитников, что они заставят соперников делать выбор».



На практике это означает, что тен Хаг часто подстраивается под имеющиеся варианты в нападении. В «Гоу Эхед Иглз» у него не было хорошего нападающего, но были креативные полузащитники — в итоге тренер часто для Эрсте Дивизие использовал выход обороны через пас. В «Утрехте» был отлично обученный искать свободные зоны Баразите и монстр единоборств Аллер — стиль стал более прямым, нацеленным на быстрый переход через вторую треть.



В «Аяксе» же тен Хаг оказался в очень интересной ситуации: по факту девятка — это единственная позиция, на которую у него нет сильного кандидата. Дольберг не готов выполнять объём работы, требуемый тренером, Нерес не является чистым нападающим, а Хунтелар уже не может считаться основным вариантом. Тен Хаг подстроился блистательно, но об этом мы ещё поговорим.



2. Необходимость заполнения центральной оси



Вне зависимости от того, какую базовую схему использует тен Хаг, его основная задача — выиграть центр поля за счёт перенасыщения этой оси футболистами. Во время работы в «Гоу Эхед Иглз» тренер обнаружил, что даже на плохих полях второй по силе голландской лиге его желание захватить центр приносит плоды. Во-первых, это позволяет продуктивнее играть между линий соперника и качественнее открываться под вертикальные передачи с продолжением на третьего. Во-вторых, помогает при потере, потому что когда в центре много твоих футболистов, сопернику придётся сместить контратаку на фланг в первой же фазе, где она не будет такой острой. На тренировках тен Хаг проводит мини-игры в формате 6 на 4 плюс 3 нейтральных полузащитника. Поле ограничивается штрафными как по длине, так и по ширине штрафных, и защитники с нападающими до посинения отрабатывают лонгболлы/нырки за спину/оборону против нырков за спину. Полузащитники же учатся моментально ориентироваться на второй мяч — важнейший элемент при игре с максимальной концентрацией игроков на центральной оси.

В идеальных обстоятельствах во фланговых зонах команд тен Хага остаются только крайние защитники. Важные условия для этой позиции: максимальная дистанционная скорость (при потере необходимо быстро откатиться назад), умение вернуть мяч в центр («моя идея состоит в том, чтобы двигать мяч в наружные зоны и возвращать во внутренние») и обостряющий пас. Николас Тальяфико в «Индепендьенте» почти не переходил центр поля, а у тен Хага стал отдавать по одной ключевой передаче в среднем за 90 минут, а Нуссаир Мазрауи с приходом нового тренера был переведён на правый край обороны из полузащиты. Теперь это основная пара крайних защитников «Аякса».



При этом для тренера заполнение фланговых зон только одним игроком тоже не является догмой. «Мне нравится видеть, когда есть много изменений по позициям — в эти зоны может подойти и нападающий, и полузащитник. Не иметь более одного игрока во фланговых зонах — это не фиксированный принцип. Если мы перегрузим эти зоны, то тоже должны пользоваться возникающими благодаря этому возможностями», — объясняет тен Хаг.



3. Полуфланги, полуфланги



Давайте сразу посмотрим видео и разберём его.

Первый момент. Обратите внимание, как центральный полузащитник сигнализирует правому защитнику покрывать пространство в случае потери. Для команд тен Хага очень важно иметь не физически сильного, а именно умного центрального полузащитника (тренер называет его «контролирующим полузащитником») — с этой точки зрения неудивительно, что Френки де Йонг развился до уровня мировой звезды именно у него. Центральный полузащитник здесь командует игрой даже не имея мяча: своим жестом он даёт добро на заход правого полузащитника в полуфланг.



Вход дальнего полузащитника в полуфланг на второй трети поля связывает руки одному из центральных полузащитников — особенно больно это бьёт по сопернику с 4-3-3. Центральный атакующий полузащитник обращает на это внимание и включается в зону, которой соперник уделяет теперь меньше внимания. Дальнейшее — дело техники: левый полузащитник получает мяч в полуфланге, отдаёт в той же зоне левому полузащитнику, а тот — включившемуся центральному атакующему полузащитнику вразрез.

«Важно, чтобы один или два игрока использовали глубину или, по крайней мере, угрожали её использованием, чтобы за ними было больше свободного пространства», — объясняет тен Хаг. Крайние полузащитники или инсайды должны пользоваться этой глубиной, чтобы открываться в свободные зоны. Любовь к игре через полуфланги сочетается с ещё одним игровым принципом коуча: он больше любит лишний пас, чем удар по воротам с дистанции и при сопротивлении. Его принцип основывается на том, что удары по воротам создают ложное впечатление о матче. «Я часто слышу, что тренеры говорят: „Я чувствовал, что…“. Я же никогда не ищу чувства, я ищу факты. Мои команды всегда одни из самых эффективных по ударам. Если вы бьёте только ради того, чтобы пробить, вы лишаете самого себя более верной возможности забить. Статистика в этом случае лишь подтверждает то, то тренерам самим хочется видеть. Я же всегда ставлю вопрос: зачем мы это делаем и каков эффект?» — говорит тен Хаг.



Активное использование полуфлангов помогает командам тен Хага наносить удары из выгодных позиций, отдавая передачи под удары из этих зон. С этой точки зрения для тренера идеально нахождение в «Аяксе» Хакима Зиеша, блистательно играющего в полуфлангах. Он готов и отдать пас под удар, и завершить атаку после паса из левого полуфланга.

4. Соперник не должен начинать атаки через центр



Тен Хаг отдельно работает с атакующей тройкой (или тремя нападающими, или двумя нападающими и центральным атакующим полузащитником) над оборонительными действиями. Вне зависимости от выбор формации идея тренера не меняется: его команда должна оборонять пространство, а не обороняться против соперников. И оборона пространства начинается от чужих ворот.



Принцип таков. Пара нападающих располагается в полуфланговых зонах — по ним легко ориентироваться, чтобы оборонять пространство. Атакующий полузащитник располагается в центральной зоне чуть ниже. Их задача? Сделать так, чтобы у соперника не было возможности вывести мяч в атаку через центр — ни после паса от центрального защитника, ни после паса от крайнего, ни после паса от вратаря. Тен Хаг подчёркивает: разбирать игроков персонально нельзя, потому что при ошибке можно получить ситуацию 2v1 на центральной оси при начале атаки, что грозит проблемами.

В идеальном случае все линии передач на центральную ось должны быть перекрыты, и дальше у соперника два варианта: либо пытаться играть через вынос, что уже даёт преимущество командам тен Хага, которые отрабатывают второй мяч, как важнейший элемент, либо загонять мяч во фланг. Дальше всегда работает небольшая ловушка: многие тактические аналитики после первого матча «Аякса» с «Реалом» обратили внимание на то, что тен Хаг дал свободу Регилону, сосредоточившись на давлении на правый фланг обороны Мадрида. Они полагали, что это было сделано в надежде на то, то Регилон не сумеет лучшим образом распорядиться свободой, но это неверная интерпретация плана тен Хага. Чтобы понять это, давайте послушаем, что говорит поэтому поводу сам коуч: «Если мы заранее договариваемся, что хотим вытеснить соперника с левой стороны поля, то корректируем положение верхней тройки так, чтобы игра через правый фланг была наиболее логичным вариантом для соперника. Когда правый защитник получает мяч, у нас уже готово несколько вариантов для того, чтобы отпрессинговать его».

Вы, конечно, спросите, как тактические аналитики могли так ошибаться в интерпретации, если сам тренер всё рассказал на пресс-конференции после матча, так? Ну, тут дело в том, что рассказал он об этом не после матча с Мадридом, а в одном интервью за три года до него. Просто его философия не меняется.

Бонус. Ауты на чужой половине поля

У каждого топ-тренера должен быть свой тактический задвиг, есть он и у тен Хага. Тренер боится аутов своей команды на чужой половине поля: он считает, что при вводе мяча у его команды минус один игрок (тот, что исполняет аут), а потому потеря в таких ситуациях очень опасна. Поэтому при аутах на чужой половине крайний защитник противоположного фланга идёт аж к центральному кругу. И как только он видит, что команда не потеряла мяч, моментально разворачивается и несётся в свою фланговую зону обеспечивать ширину.

Вы там, конечно, уже устали совсем, но давайте соберёмся ещё немного. Быстренько пробежимся по эволюции тен Хага с точки зрения формаций.

«Гоу Эхед Иглз»: 4-1-4-1/4-1-2-3, билдап, игра от своих сильных сторон

Вы уже поняли, что Эрик тен Хаг умеет подстраиваться под имеющихся игроков, и в «Гоу Эхед Иглз» его идея с крайними защитниками, покрывающими всё фланговое пространство, просто не могла работать — у него не было таких исполнителей. При этом желание контролировать центр было подавляющим, поэтому тренер придумал слегка самурайскую схему игры — два центральных полузащитника над опорником располагались очень широко, два крайних открывались ещё выше на той же ширине, а иногда даже уже, а нападающий постоянно нырял в глубину в поисках мяча. «Гоу Эхед Иглз» старался ставить мяч на землю, что для Эрсте Дивизие редкость, и создавать моменты через скресты: центральных полузащитников с инсайдами, инсайдов — с нападающими, нападающего — с центральными полузащитниками.



На видео — идеальная организация перехода на последнюю треть поля через пас, глядя на которую хочется вспомнить русских тренеров, которые почти как один твердят, что с игроками нашего уровня в нормальный футбол играть нельзя. Да можно, смотрите же. Можно даже Промеса использовать нестандартно: на видео очень молодой Квинси играет центрального полузащитника и иногда в «Гоу Эхед Иглз» помогал разыгрывать мяч аж из опорной зоны.

«Утрехт»: 5-3-2/4-1-2-1-2, подстройка под соперника, длинные мячи

Для Эредивизие у «Утрехта» был средний состав, потому чтобы добиться максимального результата, тен Хагу нужно было не просто подстраиваться под своих игроков, но и идти от соперника. Урби Эмануэльсон, игравший в «Утрехте», как-то сказал, то тренер просто кошмарит священную голландскую схему 4-3-3, и это действительно было правдой. Посмотрите на видео.

Включающийся в глубину нападающий не может покрываться полузащитником соперника — все они заняты своими игроками. За нападающим приходится идти одному из центральных защитников, и соперник сужает оборону до тройки — правому защитнику приходится перестраиваться. Если у игрока «Утрехта» с мячом есть свободная возможность отдать передачу, один из двух атакующих игроков команды моментально перестраивается к крайнему защитнику, и идёт длинная передача. Идея состоит в том, то крайние защитники реже хорошо играют головой, и если даже нападающий не получит позицию для удара, вынос вряд ли будет сильным. А там будет работать группа подбора — возвращаемся к умению команд тен Хага забирать второй мяч.



Есть у этого ещё один практический смысл. Крайний защитник, часто сужающийся к центру обороны, реже думает об атаке. «Что мы делаем, так это просто ставим соперника перед выбором — идти в следующий раз вперёд, или оставаться на своём месте?» — объясняет нынешний коуч «Аякса».

«Аякс»: 4-3-3/4-2-3-1, комбинация умений игры от себя и от соперника

Помните, где-то полчаса назад вы читали, что в Амстердаме у тен Хага интересная ситуация с отсутствием очевидного выбора на позицию центрфорварда? Вот, давайте разовьём эту тему, и я наконец вас отпущу. Переход на 4-3-3/4-2-3-1 (которые иногда вообще 4-2-4) связан как раз с этим. Зиеш отлично играет в полуфлангах, Нерес по ходу сезона прогрессирует в этом, а Тадич отлично умеет отрабатывать в глубину — какой выход подсказывала ситуация при отсутствии чистой девятки? Верно, играть с ложной девяткой, которой стал Тадич.



Нельзя сказать, что серб раскрылся как-то по-новому — его умения были известны, просто теперь вокруг них обвели игру команды, и он стал выделяться. Умение «Аякса» перестраиваться внушает, особенно если учесть молодость игроков: для более слабых оппонентов тен Хаг использует 4-3-3 с попыткой растоптать их через то самое «расширили — сузили» во владении; для более сильных — 4-2-3-1 с мозговым центром де Йонг — Шёне и возможностью выстроиться в прессинг не тройкой, а четвёркой игроков. Конечно, это будет звучать громко, но с точки зрения универсальности игры тен Хаг сделал одну из самых сильных команд Европы на данный момент.



Но теперь самое важное — менталитет. Эрик тен Хаг знает, чего нужно избегать, чтобы добиться успеха в большом матче. «Некоторые игроки хотят перетянуть ответственность на себя и сделать всё в одиночку, другие сдаются. И всё рушится», — так он объяснял те 1:7 «Утрехта» от ПСВ.



В матчах с «Ювентусом» его команде необходимо уметь терпеть.