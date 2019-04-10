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«Аякс» — «Ювентус», 10 апреля 2019, беспорядки перед матчем, видео

«Аякс» — «Ювентус». Беспорядки перед матчем
«Чемпионат»
Фото: VI Images via Getty Images
В Амстердаме беспорядки. Болельщики «Ювентуса» веселятся
Видео происходящего перед матчем «Аякс» — «Ювентус».
Футбол / Лига чемпионов

120 болельщиков «Ювентуса» были задержаны в Амстердаме в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает Goal.com.

По информации источника, фанаты туринской команды устроили стычку с голландской полицией у стадиона «Йохан Круифф Арена». В ходе столкновения болельщики бросали в представителей органов правопорядка различные предметы. Позже группу фанатов «Ювентуса» арестовали и доставили в отделение полиции. Во время досмотра у болельщиков были обнаружены ножи, палки и перцовые баллончики.

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Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус» начнётся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме в 22:00 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Ювентус
Турин, Италия
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