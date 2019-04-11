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«Аякс» – «Ювентус» – 1:1, 10 апреля 2019 года, обзор матча Лиги чемпионов

«Аякс» – «Ювентус» – 1:1, Криштиану Роналду
Анатолий Романов
Фото: TF-Images/Getty Images
«Аякс» превосходил «Ювентус». Но у итальянцев есть Роналду
125-й гол Криштиану в Лиге чемпионов!
Футбол / Лига чемпионов

Свой первый мяч в Лиге чемпионов Криштиану Роналду забил 10 апреля 2007 года. В тот день «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона разгромил «Рому» Лучано Спаллетти на «Олд Траффорд» – 7:1.Теперь же, спустя ровно 12 лет, лучший бомбардир в истории турнира записал на свой счёт 125-й гол. Без Роналду «Ювентус», скорее всего, был бы бит на «Арене Йохана Круиффа». А ведь Криштиану лишь позавчера вернулся к тренировкам в общей группе после травмы задней поверхности бедра, полученной 25 марта в матче отборочного цикла Евро-2020 со сборной Сербии.

Кстати, чаще «Аякса» португалец огорчал в Лиге чемпионов только свою нынешнюю команду «Ювентус» (10 раз) и «Баварию» (девять). Хотя это была лишь шестая встреча Криштиану с голландской командой. Роналду забил уже восьмой гол её ворота.

В Амстердаме беспорядки. Болельщики «Ювентуса» веселятся
Видео происходящего перед матчем «Аякс» — «Ювентус».
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1 : 1
Ювентус
Турин, Италия
0:1 – Роналду – 45, 1:1 – Нерес – 46

«Аякс» играл очень солидно. Если вы подумали, что команда Эрика тен Хага прошла «Реал» только потому, что король заболел, то матч с «Ювентусом» доказал – это не так. Вице-чемпионы Нидерландов должны были забивать первыми. Однако первым забил Криштиану. До 45-й минуты Роналду выглядел не очень опасно, разве что создал своей скидкой хороший момент для Федерико Бернардески. Зато в голевой атаке сделал всё гениально: принял мяч в центре поля, развернул атаку передачей на правый фланг на Жоау Канселу, побежал в штрафную, открылся у «точки» пенальти и пробил головой в падении. Зачем нужны командные усилия, если есть кому создавать голы в одиночку? Криштиану праздновал в фирменной манере, а с трибун в него летели пластиковые стаканы.

В перерыве Роналду показывал партнёрам – сохраняйте концентрацию. Тем не менее «Ювентус» пропустил, едва начался второй тайм. «Аякс» разыграл мяч с центра поля и сделал несколько передач, подключив к розыгрышу даже голкипера Андре Онану. Гости успели только раз коснуться мяча до того, как вынуть его из сетки своих ворот: Канселу просто неудачно остановил мяч. Шустрый Давид Нерес обокрал португальского защитника, чья игра в обороне всегда будет поводом для мощной критики, и здорово пробил в дальний угол.

Второй тайм голландцы выиграли по ударам – 12:1 (в створ – 4:0)! «Ювентус» хотел ничью, её и получил. Правда, в концовке Дуглас Коста попал в штангу в контратаке. Роналду, находящийся по понятным причинам не в оптимальном состоянии, больше не имел шансов забить. Пока достаточно одного гола.

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