Роналду назвали G.O.A.T. Но это не то, о чём вы подумали

Онлайн-школа Skyeng любит английский язык почти так же сильно, как футбол. Поэтому после каждого турнира они изучают, как фаны из других стран комментируют highlights – самые яркие моменты. Представляем очередной отчёт о реакции соцсетей.

Amazing – потрясающий, удивительный

9 апреля “Тоттенхэм” встретился с “Манчестер Сити”, но главной звездой вечера стали не игроки, а сам стадион. Новенький, с иголочки “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” – действительно грандиозный проект.

“Что за ночь… Болельщики сегодня были потрясающие”.

Pretty cool – довольно-таки круто

Сам матч получился относительно скучным, что не редкость, когда на одном поле сходятся два гиганта. Да и Гарри Кейна, получившего травму, жалко – Ураган (то есть Hurricane, как называют его фаны “Тоттенхэма”), едва смог покинуть поле. Ну что ж, зато хоть стадион обновили.

“Ну, это довольно-таки круто”.

Both – оба

А вот что совсем не круто, так это то, что матчи шли по два в одно и то же время. И что прикажете делать болельщикам, которые пытаются следить одновременно за обоими?

“Пытаюсь смотреть оба матча Лиги чемпионов в одно и то же время”.

G.O.A.T. (Greatest Of All Time) – величайший в истории

Вы наверняка думаете – а где же Роналду? Да, без него тоже не обошлось. Криштиану побил рекорд Лиги чемпионов, забив наибольшее количество голов в истории! За что и заслужил от фанов неблагозвучное для русского уха прозвище GOAT. Но значит это не “КОЗЕЛ”, как можно было бы подумать, а Greatest Of All Time – “Величайший в истории”.

“Роналду – величайший в истории! Вот так. 125 голов в Лиге чемпионов. Абсолютно невероятное достижение. Не могу перестать благоговеть перед этим парнем. Лучший спортсмен в мире”.



Продолжение четвертьфинала is coming! Ждём с нетерпением.