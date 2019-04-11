Игрок «Спартака» Аяз Гулиев сломал нос американцу. Из-за конфликта на дороге

11 апреля полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта.



Инцидент случился примерно в 11:30 на улице Краснопрудная. Гулиев на своём «Мерседесе» не остановился на красный знак на одном из светофоров. В результате автомобиль футболиста задел мужчину, переходившего дорогу. По словам очевидца, водитель выскочил из машины и начал махать руками перед пешеходом. Тот попытался убежать, однако Гулиев его догнал, после чего началась драка.

В результате конфликта футболист сломал пешеходу, коим оказался американец по имени Майкл Коу Джон Эли, нос. После этого на место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. От госпитализации американец отказался и отправился вместе с Гулиевым в отделение полиции. Конфликт сторонам удалось уладить — игрок «Спартака» извинился перед иностранцем, предложил ему оплатить визиты к врачам и дал денег. В результате пострадавший написал заявление, что не имеет претензий к Гулиеву.

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Как стало известно «Чемпионату», на данный момент конфликт исчерпан. Сегодня Гулиев был на тренировке, а сейчас находится дома.

Воспитанник «Спартака» Гулиев вернулся в родной клуб 9 января 2019 года после годичной аренды в «Ростов» и подписал с клубом долгосрочный контракт. Дебютировал за «Спартак» 3 марта 2019 года в матче 18-го тура с «Краснодаром» (1:1), выйдя в стартовом составе. Сейчас на счету полузащитника 4 матча за «Спартак» (3 в основе, 1 выход на замену).