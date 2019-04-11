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Торрейра из «Арсенала» посвятил гол «Наполи» погибшему другу

Игрок «Арсенала» посвятил гол погибшему другу
«Чемпионат»
Фото: twitter.com/UruguayanHeroes
Игрок «Арсенала» посвятил гол другу, который погиб несколько дней назад
Сильная история в Лиге Европы.
Футбол / Лига Европы

Лукас Торрейра – опорный полузащитник «Арсенала», мобильный, агрессивный и неуступчивый в единоборствах. Но он редко забивает: позиция не та. С начала сезона он 30 раз выходил на поле во всех турнирах, забил только дважды. Тем не менее в сегодняшнем непростом матче с «Наполи» он явно готовился отличиться.

Торрейра подхватил мяч перед чужой штрафной, убрал на противоходе Фабиана Руиса и мощно приложился к мячу. Удар срикошетил от Калиду Кулибали и пролетел мимо дезориентированного вратаря Алекса Мерета в сетку.

Торрейра заранее знал, как будет праздновать. Он подбежал к бровке, взял футболку и показал её операторам. На футболке – сам Лукас и ещё один человек. И подпись Te vamos a extrañar Rafita. На фото Лукас в футболке «Сампдории», своего бывшего клуба.

С испанского языка фраза переводится так: «Мы будем по тебе скучать, Рафита». По информации нескольких итальянских СМИ, подпись посвящена другу Лукаса, который несколько дней назад погиб в автокатастрофе.

Стоит отметить, что по правилам УЕФА футболистам запрещено надевать футболки с любыми высказываниями: политическими, религиозными или личными. Возможно, именно поэтому Торрейра оставил футболку с посланием на скамейке, а не надел её под форму.

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