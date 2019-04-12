Черышев вышел на замену и одним пасом убил свою бывшую команду

«Валенсия» постепенно подобралась к зоне Лиги чемпионов в Испании, вышла в четвертьфинал Лиги Европы, и уже в первом матче сделала серьёзный шаг в сторону полуфинала.

В матче с «Вильярреалом» команды обменялись голами в первом тайме, а потом почти час держалась ничья. Но в концовке «Валенсия» забила дважды. Сначала Даниэль Васс замкнул прострел Хосе Гайя и сделал счёт комфортным для «Валенсии». А уже в добавленное время главная звезда «Валенсии» Гонсало Гедеш установил окончательный счёт. Сделал он это после блестящего паса Дениса Черышева, который вышел на замену на 79 минуте. Он прорвался по родному левому флангу и идеально вырезал низом мяч на набегавшего Гедеша мимо защитников.

Напомним, что Черышев с 2014 по 2018 год несколько сезонов с перерывами на аренды провёл в «Вильярреале». Но после чемпионата мира он перешёл в аренду в «Валенсию» к тренеру Марселино Торалю, с которым работал вместе как раз в «Вильярреале». Сегодня они вместе огорчили бывшую команду. Правда, летом Черышеву по контракту предстоит туда вернуться. Но испанская Marca сообщает, что это формальность: Денис убедил «Валенсию», и летом игрок будет выкуплен на постоянной основе.